बरेली में STF ने दो लाख के इनामी को किया गिरफ्तार, 2018 में बदायूं जेल से फरार हो गया था, नाम बदलकर रह रहा था
मुखबिर की सूचना पर STF ने आरोपी को बरेली के इज्जनगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. आरोपी पर 9 केस दर्ज हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2025 at 6:51 PM IST
बरेली : STF की टीम ने दो लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है. आरोपी 7 साल पहले 2018 में जिला जेल की दीवार कूद कर फरार हो गया था. बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगी थीं. गुरुवार को बदमाश सुमित कुमार नेपाल भागने की फिराक में था, तभी STF की टीम ने बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. STF की टीम बदमाश को बदायूं के सिविल लाइन थाने लेकर गयी है.
मुरादाबाद का रहने वाला शातिर अपराधी सुमित कुमार पुत्र रामवीर सिंह मुरादाबाद कचहरी में ब्लाक प्रमुख योगेंद्र उर्फ भूरा की हत्या के आरोप में बदायूं जेल में बंद था. 12 मई 2018 को जेल की दीवार कूद कर फरार हो गया था, जिसका मुकदमा बदायूं के सिविल लाइन थाने में दर्ज किया गया था. पुलिस ने सुमित पर दो लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया था. बरेली एसटीएफ को मुखबिर ने बताया कि सुमित नेपाल भागने कि फिराक में है.
मुखबिर ने बताया, सुमित इज्जतनगर थाना क्षेत्र के बरेली-पीलीभीत हाईवे पर बिलवा पुल के पास खड़ा है. सूचना मिलते ही STF मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी सुमित को गिरफ्तार कर लिया. टीम ने बदमाश को बदायूं पुलिस के हवाले कर दिया है.
STF एसपी अब्दुल कादिर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र से दो लाख के इनामी बदमाश सुमित कुमार को गिरफ्तार किया गया है. सुमित कुमार 2018 में बदायूं जिला जेल की दीवार कूद कर फरार हो गया था. इसके बाद नाम बदलकर मेरठ, दिल्ली, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम और नेपाल में छुपकर रह रहा था. आरोपी पर मुरादाबाद में अलग-अलग थानों में आठ मुकदमे दर्ज हैं. एक मुकदमा बदायूं के सिविल लाइन थाने में दर्ज है.
