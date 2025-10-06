ETV Bharat / state

यूपी में बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी नकल विहीन, STF और खुफिया विभाग के रडार पर होंगे नकल माफिया

लखनऊ: मुख्य सचिव एसपी गोयल ने उत्तर प्रदेश में होने वाली प्रमुख परीक्षाओं में नकल रोकने के खिलाफ बड़ा आदेश किया है. मुख्य सचिव ने सोमवार को अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि स्पेशल टास्क फोर्स और खुफिया विभाग को नकल माफिया के खिलाफ पूरी तरह से सक्रिय रखा जाए. परीक्षा में धांधली या किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा.



मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ प्रवर अधीनस्थ सेवा(प्रा.) परीक्षा और ए.सी.एफ/आर.एफ.ओ सेवा (प्रा.) परीक्षा-2025 को निष्पक्ष, पारदर्शी और नकलविहीन सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. मुख्य सचिव ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, नकलविहीन और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. जिलाधिकारी व्यक्तिगत निगरानी में परीक्षा केंद्रों पर आयोग के मानकों के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं. सभी जनपदों में परीक्षा के लिए आवश्यक अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती व प्रशिक्षण समय पर पूर्ण हो जाए.



मुख्य सचिव ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे क्रियाशील होने चाहिए. परीक्षा के दौरान एलआईयू और एसटीएफ की टीमें सक्रिय रहें. संवेदनशील जनपदों में विशेष निगरानी रखी जाए. प्रश्न पत्र लीक न हो और सही प्रश्न-पत्र परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचे, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए. परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने अथवा अनुचित साधनों प्रयोग की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं एवं उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024 के तहत वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

सोशल मीडिया पर निगरानी रखते हुए भ्रामक सूचना एवं अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए. परीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के मूवमेंट के दृष्टिगत रेलवे और रोडवेज अधिकारियों को पहले से ही सतर्क कर दिया जाए. बारिश की स्थिति में भी अभ्यर्थियों को केंद्र तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो. परीक्षा केन्द्रों पर तलाशी के लिए पर्याप्त संख्या में महिला एवं पुरुष कर्मी की तैनाती की जाए.