ETV Bharat / state

STF और साइबर क्राइम टीम ने दो ठग पकड़े, फर्जी अधिकारी बनकर करते थे ठगी, लखनऊ के वैज्ञानिक को ठगा था - CYBER FRAUD GANG

लखनऊ : एसटीएफ और थाना साइबर क्राइम लखनऊ की टीम ने गाजियाबाद के कौशांबी थाना क्षेत्र के वैशाली इलाके के क्लाउड नाइन स्थित ऑफिस से दीपक तिवारी और बादल वर्मा को गिरफ्तार किया है. दीपक तिवारी और बादल वर्मा द्वारा क्लाउड नाइन स्थित ऑफिस में ऑफिस खोलकर इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर फ्रॉड किया जा रहा था. गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने ठगी से संबंधित डेटा भी बरामद किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी खुद को IGMS, IRDAI, NPCI और RBI अधिकारी बताते थे.



मिली जानकारी के मुताबिक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के वैज्ञानिक लाल सिंह गंगवार के साथ 14 मार्च से 24 मार्च 2025 तक व्हाट्सएप पर बातचीत कर बॉन्ड पेपर भेज कर लाइफ इंश्योरेंस में यूनिट वैल्यू से अधिक मेच्योरिटी अमाउंट दिलाने का प्रलोभन देकर 3.66 लाख रुपए फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर करवाए गए थे. मामले को लेकर लाल सिंह गंगवार द्वारा थाना साइबर क्राइम लखनऊ में मुकदमा दर्ज कराया गया था. मामले का खुलासा करते हुए एसटीएफ और थाना साइबर क्राइम लखनऊ की टीम ने दीपक तिवारी और बादल वर्मा को गिरफ्तार किया है.



गिरफ्तार आरोपी दीपक 2012 से 2015 तक इंश्योरेंस कंपनी में टेलीकॉलिंग का काम कर चुका है. 2016 से 2020 तक दीपक ने ऑफिस में रेंट पर कंप्यूटर लगाने का काम किया. कोविड के दौरान दीपक को व्यापार में घाटा हो गया. 2022 में दीपक ने राजनगर एक्सटेंशन में रेस्टोरेंट खोला. रेस्टोरेंट में घाटा होने के बाद दीपक पर काफी लोन हो गया. दिसंबर 2024 में दीपक की मुलाकात प्रेम चौधरी से हुई. प्रेम चौधरी ने दीपक से कहा किराए पर एक ऑफिस ले लो वहां से हम साइबर फ्रॉड का काम करेंगे.



गाजियाबाद के वैशाली इलाके में दीपक ने किराए पर ऑफिस ले लिया. ऑफिस लेने के बाद दीपक ने करण शर्मा, बदल वर्मा और प्रेम चौधरी के साथ मिलकर गैंग बनाया और इंश्योरेंस के नाम पर लोगों से साइबर फ्रॉड करने लगा. गैंग इंटरनेट से संस्कारी संस्थानों में पोस्ट लोगों का डाटा प्राप्त करते थे और फिर खुद को इंश्योरेंस कंपनी का अधिकारी बताकर उनका विश्वास हासिल कर यूनिट वैल्यू से अधिक मेच्योरिटी अमाउंट दिलाने का प्रलोभन देकर इंश्योरेंस के नाम पर साइबर फ्रॉड करने लगे.



गैंग के सदस्यों द्वारा व्हाट्सएप कॉल कर इंश्योरेंस धारा को बताया जाता था की आपको हर 6 महीने पर जो बेनिफिट मिलना चाहिए उसकी वैल्यू लेटर आ रहा है कि नहीं तब कस्टमर द्वारा मना कर दिया जाता था. इस ग्रुप के सदस्य उनको बताते थे कि इस लाभ को लेने के लिए आपको एजेंट कोड हटाना होगा जिसकी फीस 20000 से 90000 तक उनके द्वारा बताए गए बैंक खाते में जमा करना होगा. यह बैंक खाता 20 प्रतिशत के कमीशन पर करण शर्मा और प्रेम चौधरी द्वारा लोगों से लिए जाते थे. जब कस्टमर द्वारा यह अमाउंट जमा कर दिया जाता था तो इन लोगों के द्वारा अलग-अलग अधिकारियों के नाम से फर्जी आईडी कार्ड और दस्तावेज भेज कर पॉलिसी सेटलमेंट चार्ज, एफिडेविट चार्ज, सर्विस चार्ज आदि तरीके से साइबर फ्रॉड करते थे और ठगी से आए रकम को आपस में बांट लेते थे.



एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक विशाल विक्रम सिंह ने बताया, इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को यूनिट वैल्यू से अधिक मेच्योरिटी अमाउंट दिलाने का प्रलोभन देकर साइबर फ्रॉड करने वाले संगठित गिरोह के दो सदस्यों दीपक तिवारी और बादल वर्मा को गाजियाबाद के थाना कौशांबी से गिरफ्तार किया गया है. पिछले 6 महीने में गिरोह द्वारा तकरीबन 15 से 20 बैंक खाते जोकि कमीशन पर लिए गए थे. जिनमें लगभग 50 से 60 लख रुपए का साइबर फ्रॉड किया गया है. आवश्यक कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है.