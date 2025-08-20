नई दिल्ली: दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बीते कुछ दिनों से लगातार खतरे के निशान को पार कर रहा है. वहीं मौसम विभाग भी दिल्ली में आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना जता रहा है. मानसून में चिलचिलाती धूप से जरूर राहत मिली है, लेकिन यह सुकून देने वाला मौसम चार पहिया वाहन चालकों के लिए अलग-अलग चुनौतियां भी पैदा करता है.

बारिश में टूटी-फूटी सड़कें और गड्ढों में भरा पानी कार, टैक्सी और ऑटो के लिए खतरनाक हैं. इस मौसम में कई बार वाहन पानी में फंस जाता है. वहीं कई बार तो पानी भरने के कारण पूरी की पूरी कार ही पानी में डूब जाती है. ऐसे में कार की लाइफ बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जिसे लेकर 'ईटीवी भारत' ने कुछ कार मैकेनिकों से बात की.

मैकेनिकों ने बताए कार को दुरुस्त रखने के उपाय (ETV Bharat)

तुरंत बंद करें इंजन: दिल्ली-एनसीआर में कार रिपेयर के बड़े बाजारों में शुमार नोएडा सेक्टर 16 कार बाजार काफी पुराना है. यहां बीते 25 वर्षों से कार मैकेनिक का काम कर रहे अशोक ने बताया कि मानसून में अगर कार आधी पानी में डूबती है तो उसमें नुकसान होने की कम गुंजाइश है. बशर्ते इंजन को सही समय पर बंद किया गया हो.

मतलब, अगर आधी कार पानी में डूब गई है तो तुरंत इंजन बंद कर देना चाहिए. बिना स्टार्ट किए उसे धक्का मार कर या किसी अन्य साधन की मदद से उसे पानी से बाहर निकालना चाहिए. इसके बाद उसको दोबारा स्टार्ट करना चाहिए. यदि कार आसानी से चालू हो जाती है तो ठीक, नहीं तो उसे मैकेनिक के पास ले जाना चाहिए. ऐसे में कार खराब होने का जोखिम कम होता है.

पहले ये चीजें होती हैं खराब: वे आगे बाते हैं, यदि पूरी कार ही पानी में डूब गई है तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए. इसमें सबसे पहले अपना बचाव करते हुए कार से सुरक्षित बाहर आना चाहिए. इसके बाद तुरंत कार मैकेनिक को बुलाना चाहिए और अपने आप स्टार्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए. पानी में पूरी तरह से डूबने के बाद लगभग सभी चीजें खराब हो जाती हैं. इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिकल चीजें खराब होती हैं जैसे एक्टिव कंट्रोल इंजन माउंट सिस्टम, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, इंजन, पॉवर सप्लाई, सेल्फ, अल्टीनेटर आदि.

पानी में कार डूब जाए तो क्या कदम उठाएं (ETV Bharat)

आता है मोटा खर्च: इन सभी चीजों को ठीक किया जा सकता है अगर गाड़ी सही समय पर मैकेनिक के पास पहुंच जाए. वहीं अगर लोग इन पार्ट्स को बदलना चाहते हैं तो वे इन्हें बदलवा भी सकते हैं, लेकिन इसमें मोटा खर्च आता है. उदाहरण के लिए अगर 10 लाख रुपये की गाड़ी पानी में डूबती है तो कम से कम 2.50 लाख रुपये तक का खर्च आता है. इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि मानसून में जहां पानी भरने की गुंजाइश हो वहां से गाड़ी लेकर न जाएं.

कार के इंजन को तुरंत करें बंद: उनके अलावा एक अन्य कार मैकेनिक जोगिंदर ने बताया, पानी में डूबने के बाद कार के इंजन को तुरंत बंद कर देना चाहिए. ऐसे में कार स्टार्ट करने से इंजन एयर अंदर ले लेता है, जिससे इंजन खराब हो सकता है. साथ ही सीट भी पूरी भीग जाती है. सीट को एयर प्रेशर से सुखाया जा सकता है. सही समय पर मैकेनिक के पास ले जाने के बाद एक या दो दिन में गाड़ी ठीक हो जाती है.

किन पार्ट्स को पानी में डूबने से होता है नुकसान (ETV Bharat)

एशिया के बड़ा मार्केट्स में शुमार: नोएडा सेक्टर 16 कार मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव शिव कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह एशिया के बड़े कार रिपेयर बाजारों में से एक है. इसकी स्थापना 1993 में हुई थी. यहां कार रिपेयर, ऑटो मोटर पार्ट्स एवं संबंधित सभी सामान मौजूद है.

वर्तमान में बाजार में 320 दुकानें हैं. यह मार्केट सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास है. गौरतलब है कि, मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में 19 अगस्त तक राजधानी में 524 मिमी बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 40% ज्यादा है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 21 से 23 अगस्त तक दिल्ली-एनसीआर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.

