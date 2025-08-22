ETV Bharat / state

लखनऊ में सौतेले पिता ने दो नाबालिग बेटियों से किया दुष्कर्म, मां भी देती थी पति का साथ, आरोपी गिरफ्तार - STEPFATHER RAPED TWO DAUGHTERS

पुलिस की पूछताछ में हुआ खुलासा, बेटियों के असली पिता की हत्या का आरोपी था सौतेला पिता, कोर्ट से बरी होने पर किया शादी

Published : August 22, 2025 at 7:28 PM IST

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. जिसमें एक सौतेले पिता अपनी दो नाबालिग बेटियों के साथ लगातार दुष्कर्म कर रहा था. जब बेटियों ने इस घिनौनी हरकत का विरोध किया और अपनी मां से शिकायत की, तो उल्टे मां ने दोनों की जमकर पिटाई कर दी. इसके बाद, पीड़ित बहनों ने 1090 पर कॉल करके अपनी आपबीती सुनाई. जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी सौतेले पिता को हिरासत में ले लिया. मां फरार हो गई. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.

लंबे समय से कर रहा था शोषण

बताया जा रहा है कि गोमतीनगर इलाके की पीड़ित दो बहनों ने पुलिस को बताया कि उनका सौतेला पिता लंबे समय से उनका शारीरिक शोषण कर रहा था. जैसे ही उनकी मां घर से बाहर जाती थी, वह दोनों के साथ गंदी हरकतें करने लगता था. बहनों ने हिम्मत जुटाकर अपनी मां से शिकायत की, लेकिन मां ने उनकी बात सुनने की बजाय उन्हें ही डांटकर चुप करा दिया.

पत्नी की शह मिलने पर पिता कर रहा था दुष्कर्म

मां की शह मिलने से आरोपी पिता का हौसला और बढ़ा दिया और उसने दोनों बेटियों के साथ रेप किया. जब बेटियों ने दोबारा मां को इस बारे में बताया, तो मां ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और उनकी जमकर पिटाई की. मां का साथ न मिलने पर, दोनों बहनों ने पुलिस से मदद मांगने का फैसला किया और 1090 पर कॉल करके पूरी घटना बताई.

बेटियों के असली पिता की हत्या का आरोपी था सौतेला पिता

वहीं पुलिस की पूछताछ में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है. करीब 5 साल पहले इन दोनों बहनों के असली पिता की हत्या हुई थी, जिसमें यह सौतेला पिता भी आरोपी था. हालांकि बाद में कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था. बरी होने के बाद उसने पीड़ित बहनों की मां से शादी कर ली और उनके साथ रहने लगा.

स्थानीय निवासियों का भी कहना था कि आरोपी अपनी पत्नी के साथ रोज शराब पीता था और नशे में दोनों बेटियों के साथ अश्लील हरकतें करता था. पुलिस आरोपी सौतेले पिता से पूछताछ कर रही है और फरार मां की तलाश में जुट गई है.

पूरे मामले पर गोमतीनगर इंस्पेक्टर ब्रजेश सिंह ने कहा कि मामले की हर पहलू से गहनता से जांच की जा रही है और उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

