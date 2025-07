ETV Bharat / state

मुरैना में रिश्ता हुआ शर्मसार, पिता ने 9 साल की बेटी को बनाया हवस का शिकार - GIRL CHILD SEXUALLY ABUSED MORENA

Published : July 10, 2025 at 7:53 AM IST | Updated : July 10, 2025 at 8:50 AM IST

मुरैना: मुरैना जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है. यहां पर एक सौतेले पिता ने 9 साल की मासूम बेटी को हवस का शिकार बना लिया. घटना जिले के बानमोर थाना क्षेत्र की है. मासूम बच्ची अपनी मां ओर नाना-नानी को साथ पुलिस थाने पहुंची. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मुरैना जिले के बानमोर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला फैक्ट्री में मजदूरी का काम करती है. कुछ साल पहले सर्प दंश से उसके पति की मौत हो गई थी. पति की मौत के बाद महिला ने फैक्ट्री में काम करने वाले एक साथी मजदूर से शादी कर ली. शादी के बाद महिला अपनी 9 साल की बेटी के साथ किराए के मकान में दूसरे पति के साथ रहने लगी.

मुरैना: मुरैना जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है. यहां पर एक सौतेले पिता ने 9 साल की मासूम बेटी को हवस का शिकार बना लिया. घटना जिले के बानमोर थाना क्षेत्र की है. मासूम बच्ची अपनी मां ओर नाना-नानी को साथ पुलिस थाने पहुंची. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मुरैना जिले के बानमोर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला फैक्ट्री में मजदूरी का काम करती है. कुछ साल पहले सर्प दंश से उसके पति की मौत हो गई थी. पति की मौत के बाद महिला ने फैक्ट्री में काम करने वाले एक साथी मजदूर से शादी कर ली. शादी के बाद महिला अपनी 9 साल की बेटी के साथ किराए के मकान में दूसरे पति के साथ रहने लगी. रात को नशे की हालत में नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था सौतेला पिता बीते सोमवार-मंगलवार की रात को खाना खाने के बाद मां-बेटी कमरे में सो रही थीं. पास में ही महिला का पति भी सो रहा था. आधी रात के बाद सौतेला पिता नशे की हालत में मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था, तभी बेटी की आवाज सुनकर मां की आंख खुल गई. पत्नी के जागते ही आरोपी वहां से भाग गया. महिला अपने माता पिता के साथ बेटी को लेकर थाने पहुंची. पत्नी ने देवर के साथ मिलकर कर दी पति की हत्या, सामने आई रिश्तों को शर्मसार करने वाली वजह पुलिस की पूछताछ के दौरान बच्ची ने बताया कि मां जब घर से बाहर चली जाती थी, तो पिता नशे की हालत के उसके साथ गंदा काम करता था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है. मामले में ASP सुरेंद्र पाल सिंह डावर ने बताया "ऐसा मामला संज्ञान में आया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सौतेले पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. बच्ची को न्यायलय में पेश कर उसके बयान कराये गए है. बयान के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.

