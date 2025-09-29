ETV Bharat / state

अष्टमी नवमीं में भी एनर्जी से रहेंगे भरपूर, बच्चों के लिए भी जानें उपवास वाली डाइट

उपवास के दौरान क्या खाएं क्या न खाएं जानें भोपाल की डायटीशियन डॉ. अमिता सिंह के फास्टिंग टिप्स.

ASHTAMI NAVMI FASTING
अष्टमी नवमीं में भी एनर्जी से रहेंगे भरपूर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 10:33 PM IST

भोपाल : देशभर में नवरात्रि की धूम है. गली-मोहल्ले से लेकर मुख्य सड़कों तक मां दुर्गा के पांडाल सजे हुए हैं. इस दौरान कई धर्मावलंबी पूरे 9 दिन तक व्रत करते हैं, तो कुछ लोग दूर्गा अष्टमी या नवमीं का व्रत रखते हैं. इनके साथ कई बच्चे भी व्रत रख रहे हैं और फलाहार का सहारा ले रहे हैं. लेकिन उपवास के दौरान लोग अधिक तैलीय या मीठा खा लेते हैं, खाली पेट यह सब खाने से उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है. ऐसे में भोपाल के नेशनल हॉस्पिटल की डायटीशियन अमिता सिंह ने बताया कि यदि बच्चे संतुलित तरीके से फलाहार करते हैं, तो नौ दिन के व्रत में उर्जा से भरे रहेंगे. उन्हें कमजोरी का एहसास भी नहीं होगा.

फलों का करें भरपूर सेवन

डॉ. अमिता सिंह ने बताया कि इस समय बाजार में फल बहुत अच्छे आ रहे हैं. ऐसे में कोशिश करें कि बच्चों को सब, पपीता, केला और मौसंबी के साथ अन्य मौसमी फल जरुर खिलाएं. व्रत के दौरान बच्चों को दो से तीन बार इन फलों को अलग-अलग तरीके से खिलाएं. फलों की खास बात यह है कि ये स्वाद के साथ पोषक तत्वों से भी भरपूर होते हैं, जिससे बच्चों में एनर्जी लेवल बना रहता है.

1 (1)

व्रत वाले बच्चों की डाइट

कई बार बच्चे फल खाना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे में बच्चों को दूध में मिलाकर मिल्क शेक की तरह बच्चों को दे सकते हैं. इसके साथ ही फलों को काटकर दही में डालकर डिजर्ट भी बनाया जा सकता है. लेकिन कोशिश करें, कि हर बच्चे के पेट में कम से कम 300 मिलीग्राम दूध, दही या फल जाना चाहिए. ऐसा दिन में 3 से 4 बार भले न करें, लेकिन दिन में दो बार अनिवार्य रुप से लेना है. हालांकि, उम्र के अनुसार मात्रा बढ़ाई जा सकती है.

घर में बना अनाज खिलाना जरुरी

डॉ. अमिता सिंह ने बताया, '' व्रत के दौरान बच्चों को पनीर भी खिला सकते हैं. इसे सेंक कर नमक या बिना नमक के खिला सकते हैं. इसके साथ ही आपके घर में फलाहार के रूप में जो भी अनाज बन रहा है. जैसे सिंघाड़ा आटा या साबूदाना, इसका उपयोग करना बच्चों को भी सिखाएं. सिंघाड़े के आटे में पोटैशियम, कैल्शियम और आयरन जैसे खनिजों से भरपूर होता है. यह पाचन तंत्र को दुरुस्त करने के साथ शरीर को उर्जा प्रदान करता है. वहीं, साबूदाना कार्बोहाइड्रेड का अच्छा स्त्रोत है, जो शरीर को तुरंत उर्जा देता है.

इस तरह करें दाल की भरपाई

डॉ. अमिता ने बताया, '' व्रत के दौरान लोग दाल नहीं खाते हैं. जबकि दाल नहीं खाने से प्रोटीन, विटामिन, फाइबर और आयरन समेत अन्य पोषक तत्वों की कमी हो सकती है. ऐसे में दाल की भरपाई करने के लिए उसकी जगह मूंगफली, बादाम और काजू का इस्तेमाल जरुर करें. यदि बच्चा व्रत में है, तो उस समय वह बिस्किट तो खाएगा नहीं, ऐसे में सादी मूंगफली या मूंगफली की चिक्की खिला सकते हैं. बादाम और काजू के लड्डू खाने से भी बच्चोे में ताकत बरकरार रहती है और बच्चे गरबा खेलते सयम भी उर्जा से भरपूर होते हैं.''

व्रत में पानी पीना भी जरुरी

हमारे शरीर के 70 प्रतिशत हिस्से में पानी है. ऐसे में ब्लड, मांसपेशी और दिमाग सबको पानी चाहिए. व्रत के दौरान जब लोग खाना नहीं खाते तो शरीर अपनी स्टोर की हुई एनर्जी का इस्तेमाल करता है. यदि ऐसे में पानी की कमी हो जाए तो यह शरीर के अंगों को भी प्रभावित करता है. इससे थकान, चक्कर या सिरदर्द की परेशानी हो सकती है. इसलिए डिहाइड्रेशन से बचने के लिए भरपूर पानी का इस्तेमाल करें.

