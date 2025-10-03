ETV Bharat / state

लाखों खर्च, फिर भी नहीं बचा सके 'मीरा की डोली', एक मूर्ति उखाड़ कर ले गए तो अधिकांश के हाथ गायब

चित्तौड़गढ़ में लगाई गई मीरा की डोली की मूर्ति उपेक्षा से टूट-फूट गई. रखरखाव के अभाव में हाथ गायब और मूर्तियां जमीन पर पड़ी हैं.

प्रतिमा का कटा हाथ (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 3, 2025 at 2:26 PM IST

चित्तौड़गढ़: राजस्थान की पहचान महाराणा प्रताप एवं मीराबाई से है. इन विभूतियों को आमजन के मन में अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए शहर में इनकी मूर्तियां स्थापित की गई थी, लेकिन उनका रखरखाव नहीं हो पा रहा है. नगर परिषद की ओर से चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर लगाई गई मीरा की डोली की मूर्ति बदहाल स्थिति में पहुंच गई है. लोग गर्व करने के स्थान पर लापरवाही को लेकर प्रशासन का उपहास उड़ाते दिखते हैं. न तो नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान दे पा रहे हैं, न ही जिला प्रशासन.

चित्तौड़गढ़ नगर परिषद ने बीते 15 साल में शहर के विभिन्न स्थानों पर मूर्ति और स्मारक के नाम पर करोड़ों रुपए बहा दिए, लेकिन आज यह धरोहर देखभाल के अभाव में दम तोड़ रही हैं. जिला कलेक्टर कार्यालय के प्रवेश द्वार के पास 'मीरा की डोली' लगाई गई थी. इसका उद्घाटन 14 जुलाई 2012 को कांग्रेस शासन में हुआ था.

डॉली में बैठी मीराबाई की प्रतिमा का टूटा हाथ (ETV Bharat Chittorgarh)

अब यह रखरखाव के अभाव में जर्जर हालत में पहुंच गई है. इसका नगर परिषद ने रखरखाव नहीं किया है. इस मामले में नगर परिषद के आयुक्त किशन गोपाल माली ने कहा कि आज ही यह मामला हमारे सामने आया है. विभागीय अधिशासी अभियंता (एक्सईएन )से बात की है. उन्हें मौके पर भेज कर मौका रिपोर्ट बनाने को कहा है. तकनीकी अधिकारी से रिपोर्ट लेकर यथा योग्य सुधार, रिपेयर, रिप्लेस जो भी होगा, शीघ्र तैयार करवाया जाएगा.

यह हो गए हालात: मीरा की डोली को कहार उठा कर चल रहे हैं और सैनिक साथ चल रहे हैं, इस तरह की पूरी स्टैच्यू है. इसमें कहारों और सैनिकों की मूर्तियों के हाथ टूट कर जमीन पर पड़े हैं, कई प्रतिमाएं जमीन पर गिर चुकी हैं. आमजन के लिए बनाई गई ये धरोहर अब उपेक्षा का शिकार बन चुकी है. यहां तक डोली में बैठी मीराबाई की प्रतिमा का हाथ भी टूटा हुआ है. एक सैनिक की प्रतिमा पैर के ऊपर से तो कोई उखाड़ कर ही ले गया.

धूल तक साफ नहीं होती: नगर परिषद हर वर्ष प्रतिमाओं और उद्यान के रखरखाव पर बड़ा बजट खर्च करती है. हकीकत यह है कि न सफाई हो रही, न मरम्मत. मूर्तियों के आसपास गंदगी का अंबार, और टूटी हुई प्रतिमाएं नगर परिषद की लापरवाही को उजागर कर रही हैं.

