बधाइयां मांगना नहीं आया रास तो ट्रांसजेंडर समुदाय को हक दिलाने को वकील बनी रवीना

प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर वकील रवीना ने बताया कि कैसे जन्म के बाद परिवार ने छिटकाया और आगे का संघर्ष भरा सफर कैसा रहा.

Advocate Raveena Singh
एडवोकेट रवीना सिंह (ETV Bharat Jaipur)
ETV Bharat Rajasthan Team

September 17, 2025

जयपुर: समाज की मूल धारा से कट कर जी रहे ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों से मिलते ही आमजन असहज हो जाता है. राजनेताओं को चुनाव में वोट चाहिए, लेकिन फिर कन्नी काट लेते हैं, यदि ट्रांसजेंडर समुदाय को मूल धारा में लाना है तो सरकार को हर विभाग में कम से कम एक ट्रांसजेंडर को नियुक्ति देनी चाहिए. यह कहना है प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर वकील होने का दावा कर रही रवीना सिंह उर्फ रविन्द्र सिंह का.

रवीना सिंह ने बातचीत में कहा कि वह राजपूत समाज में जन्मी. परिजनों ने शुरू में पालन-पोषण लड़के की तरह किया, लेकिन जब ट्रांसजेंडर होने की बात खुली तो परिजनों ने किनारा कर लिया. दो भाइयों के साथ रहने वाली रवीना ने भी परिवार की मनोदशा देखते हुए अलग रहने का फैसला ले लिया.

इसलिए बनी वकील: पेशे से एडवोकेट रवीना ने बताया कि कुछ समय ट्रांसजेंडर के साथ रही. इसी वर्ग के साथ रवीना ने बधाइयां भी मांगी, लेकिन मुझे यह रास नहीं आया. स्कूली और कॉलेज शिक्षा में जिस तरह हर ट्रांसजेंडर को सहपाठियों का बुरा बर्ताव झेलना पड़ता है, वैसा रवीना के भी साथ भी हुआ. रवीना के सपने मॉडलिंग और मेकअप आर्टिस्ट बनने के थे, लेकिन ट्रांसजेंडर के प्रति समाज का बेरुखा रवैया खलने लगा तो वकील बनने की ठानी ताकि इस वर्ग को हक दिला सकूं.

दाखिले से इनकार तो अपनाया यह रास्ता: रवीना सिंह ने बताया कि कोचिंग संस्थानों ने ट्रांसजेंडर होने के कारण दाखिला देने से मना कर दिया. फिर अपने बूते कानून की पढ़ाई की और प्रथम श्रेणी से एलएलबी की. तकनीकी वजह के चलते बार कौंसिल ने उसे महिला वर्ग में पंजीकृत किया. रवीना का कहना है कि वह जिस कॉलोनी में रहती है, वहां अक्सर ट्रांसजेंडर उसे जगह छोड़ने की धमकी देते हैं. इनका तर्क है कि रवीना का उदाहरण देकर लोग ट्रांसजेंडर को पैसा देने में आनाकानी करते हैं. रवीना भी शादी का सपना देखती है. उसका कहना था, जब उसे कोई इस रूप में स्वीकार करेगा तो वह शादी करेगी. बीते माह वकील के तौर पर पंजीकृत रवीना फिलहाल हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं.

