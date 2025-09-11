ETV Bharat / state

दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में तीन गवाहों के बयान दर्ज, जानें पूरा मामला

दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाहों के दर्ज हुए बयान

वक्फ बोर्ड भर्ती में गड़बड़ियों के मामले
वक्फ बोर्ड भर्ती में गड़बड़ियों के मामले (File Photo)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 11, 2025 at 9:34 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में आज से अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाहों के बयान दर्ज हुए. स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने मामले की अगली सुनवाई कल यानि 12 सितंबर को करने का आदेश दिया.

आज दो गवाहों के आलम फारुकी और मोहित अग्रवाल के बयान दर्ज किए गए. अभियोजन पक्ष के आग्रह पर इन दोनों गवाहों का क्रास एग्जामिनेशन टाल दिया. इस मामले में एक गवाह मनविंदर सिंह का आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने क्रास-एग्जामिनेशन किया. कोर्ट ने कल यानि 12 सितंबर को गवाह अमजद टाक का और 17 सितंबर को तनवीर अहमद के बयान दर्ज करने का आदेश दिया. कोर्ट ने 28 जुलाई को अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया था.

कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था, उनमें दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ महबूब आलम, हामिद अख्तर, किफायतुल्लाह खान, रफीऊशान खान, इमरान अली, मोहम्मद अबरार, आकिब जावेद, अजहर खान, जाकिर खान और अब्दुल मन्नर शामिल हैं. कोर्ट ने 1 मार्च 2023 को सभी आरोपियों को जमानत दी थी. 3 नवंबर 2022 को कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

दिल्ली वक्फ बोर्ड में घोटाला

इस मामले में 23 नवंबर 2016 को एफआईआर दर्ज की गई थी. जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल किया था. सीबीआई के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गई. चार्जशीट में कहा गया कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपियों के साथ साजिश रची, जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था. चार्जशीट के मुताबिक इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया.

ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट

दिल्ली वक्फ बोर्ड के मामले में सीबीआई के बाद ईडी ने भी मनी लांड्रिंग कानून के तहत मामला दर्ज किया है. कोर्ट ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है. ईडी ने 9 जनवरी 2024 को चार्जशीट दाखिल किया था. करीब पांच हजार पेजों के चार्जशीट में ईडी ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर को आरोपी बनाया है. ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपी बनाया है.

ईडी के मुताबिक ये मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपये की जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है. ईडी के मुताबिक आप विधायक अमानतुल्लाह खान के अज्ञात स्रोतों से अर्जित संपत्ति से जमीनें खरीदी और बेची गई. आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी की डायरी में 8 करोड़ रुपए की एंट्री की गई है. जावेद इमाम को ये संपत्ति सेल डीड के जरिए मिली. जावेद इमाम ने ये संपत्ति 13 करोड़ 40 लाख में बेची. जीशान हैदर ने इसके लिए जावेद को नकद राशि दी. इस मामले में ईडी ने समन को नजरअंदाज करने के मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ शिकायत दर्ज की है.

