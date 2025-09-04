ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस के ठिकानों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये दर्ज होंगे औपचारिक पुलिस गवाहों के बयान, डिस्ट्रिक्ट जजों को लिखा पत्र - DELHI POLICE LETTER DISTRICT JUDGES

पत्र में कहा गया कि बचाव पक्ष के वकील पुलिस गवाह का सशरीर बयान दर्ज करने की मांग करते हैं तो उसपर कोर्ट फैसला करेगा.

दिल्ली पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट जजों को लिखा पत्र
दिल्ली पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट जजों को लिखा पत्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 4, 2025 at 8:58 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने पुलिस थानों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये गवाही कराने के बारे में नया पत्र जारी किया है. दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर, क्राईम देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने दिल्ली की सभी निचली अदालतों और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को इसकी प्रति भेजी है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस थानों से केवल औपचारिक पुलिस गवाह की गवाही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये करायी जाएगी.

पत्र में कहा गया है कि औपचारिक पुलिस गवाह के अलावा जो ठोस गवाह होंगे उनकी गवाही कोर्ट रूम में सभी पक्षों से बातचीत के बाद करायी जा सकती है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि इससे मामलों के तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी और गवाहों के बयान जल्द दर्ज करने में मदद मिलेगी. अगर बचाव पक्ष के वकील किसी पुलिस गवाह का सशरीर बयान दर्ज करने की मांग करते हैं तो उसपर कोर्ट फैसला करेगा. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 530 के मुताबिक, सभी गवाही इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कराने के प्रावधान का पालन हो सकेगा और न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी.

बता दें कि, हाल ही में दिल्ली में वकीलों ने पुलिस थानों से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये गवाही देने के अनुमति देने के दिल्ली के उपराज्यपाल के नोटिफिकेशन के खिलाफ करीब एक सप्ताह का न्यायिक बहिष्कार का आंदोलन किया था. वकीलों का आंदोलन न केवल कोर्ट परिसर में किया गया बल्कि ये सड़कों पर भी देखा गया. वकीलों ने कई स्थानों पर उपराज्यपाल का पुतला भी जलाया था. बाद में 28 अगस्त को दिल्ली पुलिस का एक पत्र आया, जिसमें कहा गया था कि इस मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वकीलों के प्रतिनिधियों की बात होगी और तब तक पुलिस ठिकानों से वीडियो कांफ्रेंसिंग नहीं होगी. उसके बाद अमित शाह और वकीलों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत भी हुई. वकील नेताओं के मुताबिक उस बैठक में अमित शाह ने भरोसा दिया कि अभी पुलिसकर्मियों की गवाही कोर्ट रुम में सशरीर ही होगी.

