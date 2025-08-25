ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा- ग्रामीणों के आंदोलन से डर गई सरकार, रैयतों की बात सुनी जानी चाहिए - UNION MINISTER ANNAPURNA DEVI

पलामू में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रिम्स-2 निर्माण मामले में कहा कि झारखंड सरकार ग्रामीणों एवं रैयतों के आंदोलन से डर गई है.

Annapurna Devi
श्रद्धांजलि देतीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 25, 2025 at 5:57 PM IST

2 Min Read

पलामू: रांची में रिम्स-2 के मामले में ग्रामीणों के आंदोलन से सरकार डर गई है. यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट किया गया था. यह बात केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पलामू में कही है. अन्नपूर्णा देवी भारतीय जनता पार्टी के मनोज सिंह के पिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व विभाग संचालक ध्रुव नारायण सिंह को श्रद्धांजलि देने पलामू पहुंची थीं.

ध्रुव नारायण सिंह का कुछ दिनों पहले निधन हो गया था. इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि झारखंड सरकार के पास कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम के लिए विजन नहीं है. ग्रामीण एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा था. लेकिन जिस तरह से जल जंगल जमीन की बात करने वाली सरकार ने कार्रवाई की है यह बताता है कि सरकार डर गई है.

मीडिया से बात करतीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी (Etv BHarat)

रिम्स 2 के मामले में निश्चित रूप से रैयतों की बात सुननी चाहिए. कई इलाके में ऐसी बंजर जमीन पड़ी हुई है जहां खेती नहीं हो रही है. सरकार उस जमीन पर भी निर्माण कार्य कर सकती है.

सरकार को ग्रामीण एवं रैयतों की बात माननी होगी. उनकी समस्याओं पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है. ध्रुव नारायण सिंह को श्रद्धांजलि देने वालों में राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा, पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही, पूर्व सांसद मनोज कुमार, पूर्व विधायक पुष्पा देवी समेत कई लोग शामिल थे.

ये भी पढ़ें-

सैनिक स्कूल तिलैया के बच्चे बनेंगे डिजिटली स्मार्ट, केंद्रीय मंत्री ने किया डिजिटल स्मार्ट पैनल का उद्घाटन

केंद्रीय मंत्री का आरोप, कहा- झारखंड में योजनाओं की धीमी प्रगति के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार

कोडरमा में निकाली गई तिरंगा यात्रा, अन्नपूर्णा देवी बोलीं- आज देशभक्ति की बयार बह रही है

पलामू: रांची में रिम्स-2 के मामले में ग्रामीणों के आंदोलन से सरकार डर गई है. यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट किया गया था. यह बात केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पलामू में कही है. अन्नपूर्णा देवी भारतीय जनता पार्टी के मनोज सिंह के पिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व विभाग संचालक ध्रुव नारायण सिंह को श्रद्धांजलि देने पलामू पहुंची थीं.

ध्रुव नारायण सिंह का कुछ दिनों पहले निधन हो गया था. इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि झारखंड सरकार के पास कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम के लिए विजन नहीं है. ग्रामीण एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा था. लेकिन जिस तरह से जल जंगल जमीन की बात करने वाली सरकार ने कार्रवाई की है यह बताता है कि सरकार डर गई है.

मीडिया से बात करतीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी (Etv BHarat)

रिम्स 2 के मामले में निश्चित रूप से रैयतों की बात सुननी चाहिए. कई इलाके में ऐसी बंजर जमीन पड़ी हुई है जहां खेती नहीं हो रही है. सरकार उस जमीन पर भी निर्माण कार्य कर सकती है.

सरकार को ग्रामीण एवं रैयतों की बात माननी होगी. उनकी समस्याओं पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है. ध्रुव नारायण सिंह को श्रद्धांजलि देने वालों में राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा, पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही, पूर्व सांसद मनोज कुमार, पूर्व विधायक पुष्पा देवी समेत कई लोग शामिल थे.

ये भी पढ़ें-

सैनिक स्कूल तिलैया के बच्चे बनेंगे डिजिटली स्मार्ट, केंद्रीय मंत्री ने किया डिजिटल स्मार्ट पैनल का उद्घाटन

केंद्रीय मंत्री का आरोप, कहा- झारखंड में योजनाओं की धीमी प्रगति के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार

कोडरमा में निकाली गई तिरंगा यात्रा, अन्नपूर्णा देवी बोलीं- आज देशभक्ति की बयार बह रही है

For All Latest Updates

TAGGED:

CONSTRUCTION OF RIMS 2RIMS 2 IN RANCHIकेंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवीपलामू में अन्नपूर्णा देवीUNION MINISTER ANNAPURNA DEVI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.