पलामू: रांची में रिम्स-2 के मामले में ग्रामीणों के आंदोलन से सरकार डर गई है. यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट किया गया था. यह बात केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पलामू में कही है. अन्नपूर्णा देवी भारतीय जनता पार्टी के मनोज सिंह के पिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व विभाग संचालक ध्रुव नारायण सिंह को श्रद्धांजलि देने पलामू पहुंची थीं.

ध्रुव नारायण सिंह का कुछ दिनों पहले निधन हो गया था. इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि झारखंड सरकार के पास कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम के लिए विजन नहीं है. ग्रामीण एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा था. लेकिन जिस तरह से जल जंगल जमीन की बात करने वाली सरकार ने कार्रवाई की है यह बताता है कि सरकार डर गई है.

मीडिया से बात करतीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी (Etv BHarat)

रिम्स 2 के मामले में निश्चित रूप से रैयतों की बात सुननी चाहिए. कई इलाके में ऐसी बंजर जमीन पड़ी हुई है जहां खेती नहीं हो रही है. सरकार उस जमीन पर भी निर्माण कार्य कर सकती है.

सरकार को ग्रामीण एवं रैयतों की बात माननी होगी. उनकी समस्याओं पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है. ध्रुव नारायण सिंह को श्रद्धांजलि देने वालों में राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा, पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही, पूर्व सांसद मनोज कुमार, पूर्व विधायक पुष्पा देवी समेत कई लोग शामिल थे.

