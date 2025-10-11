ETV Bharat / state

अंता विधानसभा उपचुनाव: मंत्री दिलावर बोले-जल्द होगी उम्मीदवार की घोषणा, कांग्रेस पर कही ये बात

बारां: शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अंता विधानसभा उपचुनाव में भाजपा जल्द ही श्रेष्ठ उम्मीदवार देगी. दिलावर शनिवार को बारां में मीडिया से बात कर रहे थे. उनसे अंता चुनाव पर सवाल पूछे गए थे. मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अंता चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर हमारा शीर्ष नेतृत्व मंथन कर रहा है. स्थानीय प्रत्याशी के सवाल पर कहा कि जो भी उम्मीदवार होगा, हिंदुस्तान से ही होगा. यहां भी देशभक्त लोग रहते हैं. क्या अंता हिंदुस्तान से अलग है? यहां भी भगवान श्रीराम को मानने वाले लोग रहते हैं. भगवान श्रीराम का जिन्होंने अपमान किया है, उन्हें जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी.

मंत्री दिलावर ने कहा कि भाजपा राज में विकास कार्यों की बाढ़ आई है. जितने विकास के काम अभी हो रहे हैं, अब तक कभी नहीं हुए. भाजपा के कार्यों की तुलना कांग्रेस कर नहीं सकते. बीते 500 साल से लंबित भगवान श्रीराम का मंदिर भाजपा शासन में बनाया गया है जबकि कांग्रेस कह रही थी कि यहां शौचालय बना दो. अब आप सोचो कि कांग्रेस ने भगवान श्रीराम का कितना अपमान किया है. दिलावर ने सरकार के लगाए ग्रामीण व शहरी सेवा शिविरों के आंकड़ों की जानकारी दी. मंत्री दिलावर वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन के घर पहुंचे और उनकी दिवंगत पत्नी को श्रद्धांजलि दी. मंत्री ने सुमन परिवार को ढांढस बंधाया.