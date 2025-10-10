कांग्रेस विधायक दल के नेता का बड़ा बयान, संभावित हार को लेकर घाटशिला में भाजपा नहीं देगी उम्मीदवार

कांग्रेस विधायक दल के नेता का बड़ा बयान, संभावित हार को लेकर घाटशिला में भाजपा नहीं देगी उम्मीदवार
घाटशिला उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गयी है.
Published : October 10, 2025 at 7:20 PM IST
दुमकाः कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार नहीं खड़ा करने की सलाह दी है. इसको लेकर भाजपा ने पलटवार किया है.
कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव का कहना है कि घाटशिला चुनाव में मुकाबला यूपीए के पक्ष में एकतरफा है. ऐसे में उन्हें इस चुनाव में अपना कैंडिडेट नहीं उतारना चाहिए. पिछले कुछ वर्षों में झारखंड में जितने भी उपचुनाव हुए बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है.
यह सब बोलते-बोलते प्रदीप यादव ने यह दावा भी कर दिया कि संभावित हार को देखते हुए अंतिम समय में भाजपा घाटशिला में अपना उम्मीदवार नहीं देगी. प्रदीप यादव ने यह बातें दुमका में पत्रकारों से बातचीत में कहीं. वे देवघर नगर थाना क्षेत्र में दर्ज हुए एक केस में एमपी-एमएलए कोर्ट में पेशी के लिए आए थे.
'बिहार की जनता जदयू-भाजपा सरकार से त्रस्त'
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि वहां की जनता वर्तमान में जो जदयू-भाजपा की सरकार से त्रस्त है. वह परिवर्तन के मूड में है. इस बार राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और अन्य दलों का जो गठबंधन है, उसकी सरकार बननी तय है.
विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि नीतीश सरकार से बिहार के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के साथ अगड़े जाति के लोग नाखुश हैं. वर्तमान में वहां लॉ एंड ऑर्डर के साथ बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है. ऐसे में वहां वर्तमान सरकार का जाना तय है.
घाटशिला में हमारी जीत पक्की- भाजपा
दुमका एमपी-एमएलए कोर्ट में एक केस में पेशी के लिए आए पूर्व मंत्री रहे भाजपा नेता रणधीर सिंह ने दावा किया कि घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के साथ-साथ बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पक्की है. उन्होंने कहा कि घाटशिला की जनता भाजपा उम्मीदवार को विधायक बनाएगी. हालांकि उन्होंने उम्मीदवार का नाम साफ नहीं किया.
बिहार विधानसभा चुनाव के संबंध में उन्होंने कहा कि वहां फिर से जदयू-भाजपा की सरकार बनने जा रही है. इस सरकार ने जनता का विश्वास जीता है. जनता के उम्मीदों पर खरी उतरी है तो जाहिर है कि लोगों का आशीर्वाद फिर से प्राप्त होगा.
