धनबाद प्रशासन और सरकार पर जमकर बरसे बाबूलाल मरांडी, ग्रामीणों का किया समर्थन - ILLEGAL COAL MINING

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत भाजपा के अन्य नेता ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : April 22, 2025 at 10:39 AM IST | Updated : April 22, 2025 at 10:58 AM IST 4 Min Read

धनबाद: बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के कसियाटांड़ क्षेत्र में अवैध कोयला डिपो के संचालन के विरोध में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने खुलकर अपनी बात रखी. अवैध कोयला की माइनिंग के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध जताया था. कोयले से लदे ट्रक को आक्रोशित ग्रामीणों ने आग के हवाले कर दिया था. इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने तोड़फोड़ की. इस मामले को लेकर ग्रामीण लगातार पुलिस से शिकायत कर रहे थे. अवैध खनन के खिलाफ ग्रामीणों में गुस्सा ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के बीचों बीच कोयले की अवैध माइनिंग धंधा चल रहा है. ग्रामीणों को आरोप है कि कोयला डिपो संचालक ने उनकी 55 एकड़ जमीन का कब्जा कर रखा है. ग्रामीणों ने पुलिस की कार्रवाई पर भी संदेह जताया है. जिसके तहत कसियाटांड़ स्थित शिव मंदिर में जनाक्रोश सभा का आयोजन किया गया. धनबाद प्रशासन पर जमकर बरसे बाबूलाल मरांडी (Etv bharat) इस जनसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और विधायक राज सिन्हा शामिल हुए. इस दौरान मंच से बाबूलाल मरांडी और सासंद ढुल्लू महतो ने प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा नौ लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिक की दर्ज की गई. जबकि 60 से अधिक अज्ञातों पर प्राथमिक दर्ज हुई है. जो प्राथमिकी पुलिस ने दर्ज की है, उसमें कुछ नाम बच्चों के नाम भी शामिल हैं. कोयला संचालक और प्रशासन पर ग्रामीणों पर साजिश रचने का आरोप

