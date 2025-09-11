ETV Bharat / state

सिंहस्थ 2028: हाईटेक सुविधाओं के साथ मध्य प्रदेश में दोबारा शुरू होगी राज्य परिवहन सेवा

उज्जैन: मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन सेवा अब हाईटेक सुविधाओं के साथ दोबार शुरू होने जा रही है. शुरुआत में 7 शहरों को चुना गया है. ये सात शहर कौन से होंगे. हाईटेक सुविधाओं में आपको क्या वो खास सुविधाएं मिलने वाली हैं.

दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन में वर्ष 2028 में सिंहस्थ महापर्व होने वाला है. ऐसे में प्रदेश की परिवहन व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है ताकि उज्जैन पहुंचने वाले किसी भी यात्री को परेशानी का सामना ना करना पड़े. परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने उज्जैन के प्रशासन‍िक संकुल भवन के सभाकक्ष में परिवहन विभाग की संभागीय समीक्षा बैठक ली. खास कर सिंहस्थ 2028 की तैयारियां को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए.

प्रदेश के 7 शहरों को शुरुआत में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा

परिवहन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना को मूर्त रूप देने के लिए राज्य स्तर पर मप्र यात्री परिवहन एवं अधोसंरचना लिमिटेड कंपनी का गठन किया जा चुका है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव इसके अध्यक्ष हैं. उनके मार्गदर्शन में मप्र में राज्य परिवहन सेवा पुनः प्रारंभ होने जा रही है. प्रदेश के 7 शहरों - भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर एवं रीवा में सात सहायक कंपनियां भी कार्य करेंगी. जिनके माध्यम से पूरे मध्यप्रदेश में परिवहन सेवा की मॉनीटरिंग एवं संचालन सुनिश्चित किया जाएगा.

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना के तहत सर्वप्रथम शासन नियत्रिंत बसों का संचालन इन्दौर संभाग से शुरू करेगा. इसके बाद जबलपुर, सागर और उज्जैन संभाग में बस संचालन प्रारंभ होगा. इन 4 संभागों में बस संचालन शुरू हो जाने के बाद भोपाल, नर्मदापुरम, रीवा एवं शहडोल संभाग, ग्वालियर एवं चंबल संभाग में भी इस योजना के तहत बसें प्रारंभ हो जाएंगी.

क्या होगी हाईटेक सुविधाएं...

परिवहन मंत्री ने कहा, प्रत्येक रूट पर यात्रियों की सुविधा एवं आवश्यकता अनुसार बस संचालन निर्धारित समय पर होगा. यात्रियों के लिए स्वच्छ एवं सुविधाजनक बस स्टैण्ड, निजी जन भागीदारी से उपलब्ध कराए जाएंगे. शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वसुविधा युक्त निर्मित बस स्टॉप उपलब्ध होंगे. इनका निर्माण पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा. बस ऑपरेटर अपनी बसों की सुरक्षा एवं मेंटेनेंस कार्य कर सकें, इसके लिए प्रत्येक जिले में बस डिपो पीपीपी मॉडल पर निर्मित किये जायेंगे. सभी बसों में सीसीटीवी कैमरा एवं जीपीएस लगे होगें, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी.