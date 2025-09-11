ETV Bharat / state

सिंहस्थ 2028: हाईटेक सुविधाओं के साथ मध्य प्रदेश में दोबारा शुरू होगी राज्य परिवहन सेवा

इन्दौर संभाग से शुरू होगा मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना के तहत शासन नियत्रिंत बसों का संचालन. इसके बाद जबलपुर, सागर और उज्जैन संभाग में.

ETV Bharat Madhya Pradesh Team

September 11, 2025

उज्जैन: मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन सेवा अब हाईटेक सुविधाओं के साथ दोबार शुरू होने जा रही है. शुरुआत में 7 शहरों को चुना गया है. ये सात शहर कौन से होंगे. हाईटेक सुविधाओं में आपको क्या वो खास सुविधाएं मिलने वाली हैं.

दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन में वर्ष 2028 में सिंहस्थ महापर्व होने वाला है. ऐसे में प्रदेश की परिवहन व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है ताकि उज्जैन पहुंचने वाले किसी भी यात्री को परेशानी का सामना ना करना पड़े. परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने उज्जैन के प्रशासन‍िक संकुल भवन के सभाकक्ष में परिवहन विभाग की संभागीय समीक्षा बैठक ली. खास कर सिंहस्थ 2028 की तैयारियां को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए.

प्रदेश के 7 शहरों को शुरुआत में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा

परिवहन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना को मूर्त रूप देने के लिए राज्य स्तर पर मप्र यात्री परिवहन एवं अधोसंरचना लिमिटेड कंपनी का गठन किया जा चुका है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव इसके अध्यक्ष हैं. उनके मार्गदर्शन में मप्र में राज्य परिवहन सेवा पुनः प्रारंभ होने जा रही है. प्रदेश के 7 शहरों - भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर एवं रीवा में सात सहायक कंपनियां भी कार्य करेंगी. जिनके माध्यम से पूरे मध्यप्रदेश में परिवहन सेवा की मॉनीटरिंग एवं संचालन सुनिश्चित किया जाएगा.

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना के तहत सर्वप्रथम शासन नियत्रिंत बसों का संचालन इन्दौर संभाग से शुरू करेगा. इसके बाद जबलपुर, सागर और उज्जैन संभाग में बस संचालन प्रारंभ होगा. इन 4 संभागों में बस संचालन शुरू हो जाने के बाद भोपाल, नर्मदापुरम, रीवा एवं शहडोल संभाग, ग्वालियर एवं चंबल संभाग में भी इस योजना के तहत बसें प्रारंभ हो जाएंगी.

क्या होगी हाईटेक सुविधाएं...

परिवहन मंत्री ने कहा, प्रत्येक रूट पर यात्रियों की सुविधा एवं आवश्यकता अनुसार बस संचालन निर्धारित समय पर होगा. यात्रियों के लिए स्वच्छ एवं सुविधाजनक बस स्टैण्ड, निजी जन भागीदारी से उपलब्ध कराए जाएंगे. शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वसुविधा युक्त निर्मित बस स्टॉप उपलब्ध होंगे. इनका निर्माण पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा. बस ऑपरेटर अपनी बसों की सुरक्षा एवं मेंटेनेंस कार्य कर सकें, इसके लिए प्रत्येक जिले में बस डिपो पीपीपी मॉडल पर निर्मित किये जायेंगे. सभी बसों में सीसीटीवी कैमरा एवं जीपीएस लगे होगें, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी.

इंटीग्रेटेड ट्रासंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, प्लेटफॉर्म एवं प्रत्येक जिलों के फ्लाईंग स्क्वॉड के माध्यम से प्रत्येक बस का सतत संचालन सुनिश्चित किया जाएगा. ऑनलाइन टिकट बुकिंग के माध्यम से इंटरसिटी बसों में सीटें बुक की जा सकेंगी. परिवार को लोग अपने निकट संबंधी की बस यात्रा ट्रैकिंग घर से कर सकेंगे. यात्रियों से सरकार द्वारा निर्धारित निश्चित किराया ही लिया जा सकेगा एवं मोबाइल ऐप पर यात्री अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे. प्रत्येक बस स्टॉप पर संभावित आगमन एवं संभावित प्रस्थान का समय यात्रियों के मोबाइल ऐप द्वारा घर पर ही देखा जा सकेगा.

डीलरों के ट्रेड लाइसेंस होंगे निरस्त!

मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बैठक में निर्देश दिए कि लापरवाही एवं अनियंत्र‍ित तरीके से वाहन चलाने वालों के लाईसेंस सस्पेंड किए जाएं. निर्देश मिलने के बाद भी डीलरों द्वारा आवश्यक जानकारी उपलब्ध न कराने पर उनका ट्रेड लाईसेंस सस्पेंड किए जाएं. मंत्री ने स्कूल, कॉलेजों में छात्रों के लाईसेंस जारी करने के लिए कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना को जल्द ही मूर्त रूप

मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बैठक में विभाग को निर्देश दिए कि सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग द्वारा अधिकारियों, कर्मचारियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए. आगंतुकों के लिए रेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा. साथ ही मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना को जल्द ही मूर्त रूप दिया जाएगा. एआईटीपी बसों द्वारा लाईसेंस के मापदंड अनुसार बस संचालन ना करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

निजी बस ऑपरेटर से होगा अनुबंध...

मंत्री ने बताया बस ऑपरेशन के इस राज्य स्तरीय मॉडल में मप्र के वर्तमान निजी बस ऑपरेटर से पारदर्शी प्रक्रिया के तहत अनुबंध करते हुए उन्हीं के माध्यम से बस संचालन सुनिश्चित किया जाएगा. केन्द्रीय मोटर यान 1988 के अध्याय 6 प्रावधानों के तहत राज्य नियंत्रित बस कंपनी के नाम पर परमिट प्राप्त किये जाएंगे और अनुबंधित निजी बस ऑपरेटर के माध्यम से सार्वजनिक बसों का संचालन किया जाएगा.

