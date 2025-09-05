टीचर्स डे पर फूटा शिक्षकों का गुस्सा, निकाला मौन जुलूस, सरकार पर साधा निशाना

ETV Bharat / state

राजकीय शिक्षक संघ की तीन प्रमुख मांगे: जिलाध्यक्ष भूपाल सिंह ने अपनी प्रमुख मांगों के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि शत प्रतिशत पदोन्नति करने, प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती का विरोध सहित स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आंदोलन किया जा रहा है. जब तक सरकार शिक्षकों की मांगों को पूर्ण नहीं करती तब तक चरणबद्ध तरीके से वो आंदोलन करते रहेंगे.

मौन जुलूस निकालकर सरकार के आगे रखी अपनी मांगे: राजकीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष भूपाल सिंह चिलवाल ने कहा कि प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर आज मौन जुलूस का कार्यक्रम किया गया है. वहीं सभी शिक्षकों की ओर से शिक्षक दिवस का विरोध किया जा रहा है. क्योंकि शिक्षक अपनी तीन सूत्रीय मांगों के लिए आंदोलित हैं.

अल्मोड़ा: राजकीय शिक्षक संघ ने अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षक दिवस को विरोध दिवस के रूप में मनाया. बड़ी संख्या में शिक्षकों ने अल्मोड़ा बाजार में मौन जुलूस निकाला. उन्होंने सरकार पर हठधर्मिता करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं की जाएंगी, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

सरकार पर लगाया हठधर्मिता का आरोप: जिलाध्यक्ष भूपाल सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की हठधर्मिता इस कदर हावी है कि अभी तक राजकीय शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी को एक बार भी वार्ता के लिए नहीं बुलाया है. जबकि 18 अगस्त से नियमित रूप से आंदोलन किया जा रहा है. अभी तक सरकार के द्वारा शिक्षकों की न्यायोचित मांगों का समाधान नहीं किया गया है.

उग्र प्रदर्शन को भी तैयार राजकीय शिक्षक संघ: जिलाध्यक्ष भूपाल सिंह कहा कि अगर अपनी मांगों के लिए उन्हें उग्र प्रदर्शन भी करना पड़ा तो किया जाएगा. विद्यार्थियों के शिक्षण कार्य में कोई प्रभाव न पड़े, इसलिए स्कूलों में शिक्षण कार्य भी शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है.

शिक्षक दिवस को विरोध दिवस के रूप में मनाया: वहीं जिला मंत्री राजू मेहरा ने कहा कि आज शिक्षक दिवस को विरोध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है. क्योंकि सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से माध्यमिक शिक्षकों को मांगों को दरकिनार किया जा रहा है. शिक्षकों की मांगों पर हामी भरने के बाद भी उनको टरका दिया जा रहा है. आज सरकार के द्वारा प्रदेश मुख्यालय और जिलों में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है. लगातार शिक्षक संघ इस तरह के कार्यक्रमों का विरोध कर रहे है. उन्होंने कहा कि उसी दिन शिक्षकों का सम्मान हो जायेगा, जब उनकी न्यायोचित मांगों को मान लिया जाएगा.

