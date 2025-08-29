ETV Bharat / state

राज्य शिक्षक पुरस्कार; मुरादाबाद से रविंद्र पाल सिंह और रामपुर से रिचा शर्मा का चयन, टीचर्स डे पर मिलेगा सम्मान - STATE TEACHER AWARD 2025

बीटीसी करने के बाद 1998 में शाहजहांपुर में प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक पद पर मिली थी नियुक्ति.

राज्य शिक्षक अवार्ड के लिए चुने गए रविंद्र पाल सिंह व रिचा शर्मा.
राज्य शिक्षक अवार्ड के लिए चुने गए रविंद्र पाल सिंह व रिचा शर्मा. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 9:26 AM IST

3 Min Read

मुरादाबाद/रामपुर : उत्तर प्रदेश में राज्य शिक्षक पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है. शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान और उपलब्धियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों को यह सम्मान दिया जाता है. मुरादाबाद से राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए रविंद्र पाल सिंह का चयन किया गया है. वहीं रामपुर से रिचा शर्मा का चयन हुआ है. टीचर्स डे के मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी चयनित शिक्षकों को सम्मानित करेंगे.

राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षकों से बातचीत. (Video Credit : ETV Bharat)



ईटीवी से बातचीत में रविंद्र पाल सिंह ने बताया कि शिक्षक बनने का उनका यह सफ़र 1998 से शुरू हुआ जब बीटीसी करने के बाद उनको शाहजहांपुर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्य का मौका मिला. इसके बाद सरकार की ट्रांसफर नीति के तहत वापस अपने गृह जनपद मुरादाबाद आकर यहां के ग्राम भैंसिया के प्राथमिक विद्यालय में अपनी सेवाएं देनी शुरू कीं. यहां पढ़ाने के लिए उस समय कोई भवन नहीं था. इसके चलते गांव के ही एक ग्रामीण के घर में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया. चारपाई पर बैठकर बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया करते थे. धीरे-धीरे संसाधन मिलते गए और शिक्षण कार्य सहज सुलभ होता गया. इसके बाद पदोन्नति मिली और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन का मौका मिल गया.


रविंद्र पाल सिंह के मुताबिक उन्होंने अपने शिक्षण काल के दौरान विद्यार्थियों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए. साथी शिक्षकों के सहयोग से शिक्षा विभाग से मिलने वाले संसाधनों का बेहतर ढंग से उपयोग करके पढ़ाई का स्तर सुधारा गया. इससे सरकारी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी. इसके अतिरिक्त विद्यालय के जर्जर और पुराने भवन को विभाग और ग्राम पंचायत के सहयोग से ठीक कराया गया. विद्यार्थियों को प्रोजेक्टर, लाइब्रेरी और नक्षत्रशाला के ज़रिए नया सीखने के लिए प्रेरित किया. राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित होने पर रविंद्र पाल सिंह के घर में खुशी का माहौल है.

रामपुर की शिक्षिका रिचा शर्मा ने परिवार को दिया उपलब्धि का श्रेय


रामपुर से राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षिका रिचा शर्मा ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने परिवार को दिया है. रामपुर से सात शिक्षकों ने शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन किया था. जनपद स्तर पर तीन शिक्षकों का चयन किया गया. जिसमें रिचा शर्मा, रीना सिंह और चिरंजीवी गुड्डू का नाम प्रदेश स्तर पर भेजा गया. जहां से रिचा शर्मा का चयन किया गया.

शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षिका रिचा शर्मा ने बताया कि इस उपलब्धि को हासिल करने सहयोगी शिक्षकों के साथ परिवार का भरपूर योगदान मिला. स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को समृद्ध करने के लिए विभागीय बजट के अलावा अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा भी स्कूल में लगाया. नतीजतन आज उनके स्कूल में 303 बच्चे हैं. रिचा शर्मा के मुताबिक हौसले बुलंद हों तो कोई मंजिल मुश्किल नहीं. बस जरूरत है अपने काम के प्रति ईमानदार रहें और काम करते रहें.

यह भी पढ़ें : यूपी की 2 टीचरों का कमाल, सूने सरकारी स्कूलों में लाईं बहार, योगी सरकार हुई मुरीद

यह भी पढ़ें : बरेली की चमन जहां व सुलतानपुर की डॉ. दीपा को मिलेगा 'राज्य अध्यापक पुरस्कार'; शिक्षक दिवस पर लखनऊ में होंगी सम्मानित, जानिये वजह

मुरादाबाद/रामपुर : उत्तर प्रदेश में राज्य शिक्षक पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है. शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान और उपलब्धियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों को यह सम्मान दिया जाता है. मुरादाबाद से राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए रविंद्र पाल सिंह का चयन किया गया है. वहीं रामपुर से रिचा शर्मा का चयन हुआ है. टीचर्स डे के मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी चयनित शिक्षकों को सम्मानित करेंगे.

राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षकों से बातचीत. (Video Credit : ETV Bharat)



ईटीवी से बातचीत में रविंद्र पाल सिंह ने बताया कि शिक्षक बनने का उनका यह सफ़र 1998 से शुरू हुआ जब बीटीसी करने के बाद उनको शाहजहांपुर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्य का मौका मिला. इसके बाद सरकार की ट्रांसफर नीति के तहत वापस अपने गृह जनपद मुरादाबाद आकर यहां के ग्राम भैंसिया के प्राथमिक विद्यालय में अपनी सेवाएं देनी शुरू कीं. यहां पढ़ाने के लिए उस समय कोई भवन नहीं था. इसके चलते गांव के ही एक ग्रामीण के घर में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया. चारपाई पर बैठकर बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया करते थे. धीरे-धीरे संसाधन मिलते गए और शिक्षण कार्य सहज सुलभ होता गया. इसके बाद पदोन्नति मिली और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन का मौका मिल गया.


रविंद्र पाल सिंह के मुताबिक उन्होंने अपने शिक्षण काल के दौरान विद्यार्थियों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए. साथी शिक्षकों के सहयोग से शिक्षा विभाग से मिलने वाले संसाधनों का बेहतर ढंग से उपयोग करके पढ़ाई का स्तर सुधारा गया. इससे सरकारी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी. इसके अतिरिक्त विद्यालय के जर्जर और पुराने भवन को विभाग और ग्राम पंचायत के सहयोग से ठीक कराया गया. विद्यार्थियों को प्रोजेक्टर, लाइब्रेरी और नक्षत्रशाला के ज़रिए नया सीखने के लिए प्रेरित किया. राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित होने पर रविंद्र पाल सिंह के घर में खुशी का माहौल है.

रामपुर की शिक्षिका रिचा शर्मा ने परिवार को दिया उपलब्धि का श्रेय


रामपुर से राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षिका रिचा शर्मा ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने परिवार को दिया है. रामपुर से सात शिक्षकों ने शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन किया था. जनपद स्तर पर तीन शिक्षकों का चयन किया गया. जिसमें रिचा शर्मा, रीना सिंह और चिरंजीवी गुड्डू का नाम प्रदेश स्तर पर भेजा गया. जहां से रिचा शर्मा का चयन किया गया.

शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षिका रिचा शर्मा ने बताया कि इस उपलब्धि को हासिल करने सहयोगी शिक्षकों के साथ परिवार का भरपूर योगदान मिला. स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को समृद्ध करने के लिए विभागीय बजट के अलावा अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा भी स्कूल में लगाया. नतीजतन आज उनके स्कूल में 303 बच्चे हैं. रिचा शर्मा के मुताबिक हौसले बुलंद हों तो कोई मंजिल मुश्किल नहीं. बस जरूरत है अपने काम के प्रति ईमानदार रहें और काम करते रहें.

यह भी पढ़ें : यूपी की 2 टीचरों का कमाल, सूने सरकारी स्कूलों में लाईं बहार, योगी सरकार हुई मुरीद

यह भी पढ़ें : बरेली की चमन जहां व सुलतानपुर की डॉ. दीपा को मिलेगा 'राज्य अध्यापक पुरस्कार'; शिक्षक दिवस पर लखनऊ में होंगी सम्मानित, जानिये वजह

For All Latest Updates

TAGGED:

STATE TEACHER AWARD MORADABADSTATE TEACHER AWARD 2025TEACHER AWARD RAVINDRA PAL SINGHTEACHERS DAY 2025STATE TEACHER AWARD 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

वैष्णो देवी भूस्खलन; मुजफ्फरनगर के 6 लोगों की मौत, बागपत की दो सगी बहनों की गई जान, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये देगी योगी सरकार

यूपी में एक सितंबर से बदलेगा पेट्रोल खरीदने का नियम; बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा तेल

अब कोड ब्लू नहीं बोलेंगे डॉक्टर, 6 लाख की AI आधारित स्मार्ट बेड देगी सिग्नल, बचेगी मरीजों की जान

यूपी में 4 IPS अफसरों का ट्रांसफर, झांसी के DIG को गाजियाबाद कमिश्नरेट भेजा गया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.