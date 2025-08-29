ETV Bharat / state

राज्य अध्यापक पुरस्कार 2025: शिक्षक हरिश्चंद्र सिंह ने कोरोना के समय पढ़ाने के लिए बनाये वीडियो, NCERT ने दूरदर्शन से घर-घर पहुंचाये - STATE TEACHER AWARD 2025

जिन 12 अध्यापकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार दिया जा रहा है, उसमें लखनऊ के शिक्षक हरिश्चंद्र सिंह का नाम शामिल है.

Photo Credit: ETV Bharat
बक्शी का तालाब इंटर कॉलेज के विज्ञान विषय के अध्यापक हरिश्चंद्र सिंह को मिलेगा राज्य पुरस्कार (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 4:29 PM IST

4 Min Read

लखनऊः 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर हर साल दिए जाने वाले राज्य अध्यापक पुरस्कारों की घोषणा की गई है. माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपने विद्यालयों में बेहतरीन शिक्षा देने वाले शिक्षकों का नाम जारी किया है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि इस बार मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के लिए तीन शिक्षकों का चयन हुआ है.

राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए 12 शिक्षकों का चयन: चुने गये शिक्षकों को आगामी 5 सितंबर को माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में होने वाले शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा. जिन 12 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है. उनमें राजधानी लखनऊ के बीकेटी ब्लॉक में स्थित बक्शी का तालाब इंटर कॉलेज के विज्ञान विषय के अध्यापक हरिश्चंद्र सिंह को इस बार यह सम्मान मिलेगा.

कोरोना काल में प्रदेश के बच्चों को पढ़ने में की थी मदद: बक्शी का तालाब इंटर कॉलेज के विज्ञान विषय के शिक्षक हरिश्चंद्र सिंह 2022 में ट्रांसफर होकर मैनपुरी जिले से लखनऊ आए थे. वह 23 दिसंबर 1998 से माध्यमिक शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. उनका चयन मैनपुरी के लाखौरा स्थित डीएवी इंटर कॉलेज में विज्ञान विषय के शिक्षक के तौर पर हुआ था.

मैनपुरी से ट्रांसफर होकर लखनऊ आये थे: इसके बाद 22 जुलाई 2022 को वह वहां से ट्रांसफर लेकर लखनऊ आ गए थे. तब से वह बक्शी का तालाब इंटर कॉलेज में विज्ञान विषय के शिक्षक के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. हरिश्चंद्र सिंह को राज्य अध्यापक पुरस्कार 2025 के लिए चयनित करने के पीछे उनकी शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने और शिक्षा को हर बच्चे तक सुगमता से पहुंचने के लिए उनके कामों के आधार पर दिया जा रहा है.

कोरोना में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया: हरिश्चंद्र सिंह बताते हैं कि साल 2020 में जब पूरे देश में कोरोना महामारी में सब कुछ बंद कर दिया था. तब सभी स्कूल बंद थे. ऐसे में माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को इससे काफी दिक्कतें हुई थीं. उनकी पढ़ाई एक तरह से रुक गयी थी. ऐसे बच्चों की पढ़ाई न रुके और महामारी में भी उनकी शिक्षा जारी रहे इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वीडियो बनाकर अपने स्कूल के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया.

यूट्यूब पर चैनल बनाया, NCERT ने वीडियो किया प्रमोट: शिक्षक हरिश्चंद्र सिंह बताते हैं कि उन्होंने बच्चों की पढ़ाई छूटने के मामले को गंभीरता से लिया. नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए यूट्यूब पर अपना क्लासेस बाय हरिश्चंद्र नाम से एक चैनल बनाया. शुरुआत में वह इस पर कक्षा 9, 10 और 11वीं और 12वीं के साइंस विषयों से जुड़े वीडियो बनाकर अपलोड करते थे.

अनोखे प्रयास के लिए प्रदेश भर में हुआ सम्मान: उनके इस काम को मैनपुरी के जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा मंडल के ज्वाइंट डायरेक्टर और शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने काफी पसंद किया गया. महामारी के समय नवाचार के माध्यम से शिक्षा को जारी रखने के लिए उनको जिले से लेकर प्रदेश भर में सम्मानित किया गया.

इसके बाद शिक्षा निदेशन ने उनके वीडियो एनसीईआरटी को भेजे. एनसीईआरटी ने वीडियो को छात्रों के हित में उपयोगी मानते हुए इसे अप्रूव किया. सभी वीडियो दूरदर्शन पर ज्ञान गंगा कार्यक्रम में प्रसारित किये गये. उनके 25 से अधिक वीडियो अब तक दूरदर्शन चैनल पर प्रसारित हो चुके हैं.

पांच बच्चों का स्टेट लेवल पर हुआ चयन: शिक्षक हरिश्चंद्र सिंह बताते हैं कि जब वह ट्रांसफर होने के बाद लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने साइंस विषय को बढ़ावा देने के लिए नवाचार और केंद्र सरकार की इंस्पायर योजना को अपने स्कूल में बेहतर तरीके से लागू किया.

इसी का परिणाम है कि साल 2022 में दो बच्चे, 2023 में एक बच्चा और 2024 में दो बच्चे इस योजना के तहत राज स्तर पर चयनित हो चुके हैं. वहीं इसके अलावा विद्यालय में विभिन्न साइंस प्रदर्शनी और प्रतियोगिता के लिए बच्चों को लगातार प्रोत्साहित करते हैं. वह साइंस में नए आविष्कार करने के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं.


यह भी पढ़ें- यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

लखनऊः 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर हर साल दिए जाने वाले राज्य अध्यापक पुरस्कारों की घोषणा की गई है. माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपने विद्यालयों में बेहतरीन शिक्षा देने वाले शिक्षकों का नाम जारी किया है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि इस बार मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के लिए तीन शिक्षकों का चयन हुआ है.

राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए 12 शिक्षकों का चयन: चुने गये शिक्षकों को आगामी 5 सितंबर को माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में होने वाले शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा. जिन 12 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है. उनमें राजधानी लखनऊ के बीकेटी ब्लॉक में स्थित बक्शी का तालाब इंटर कॉलेज के विज्ञान विषय के अध्यापक हरिश्चंद्र सिंह को इस बार यह सम्मान मिलेगा.

कोरोना काल में प्रदेश के बच्चों को पढ़ने में की थी मदद: बक्शी का तालाब इंटर कॉलेज के विज्ञान विषय के शिक्षक हरिश्चंद्र सिंह 2022 में ट्रांसफर होकर मैनपुरी जिले से लखनऊ आए थे. वह 23 दिसंबर 1998 से माध्यमिक शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. उनका चयन मैनपुरी के लाखौरा स्थित डीएवी इंटर कॉलेज में विज्ञान विषय के शिक्षक के तौर पर हुआ था.

मैनपुरी से ट्रांसफर होकर लखनऊ आये थे: इसके बाद 22 जुलाई 2022 को वह वहां से ट्रांसफर लेकर लखनऊ आ गए थे. तब से वह बक्शी का तालाब इंटर कॉलेज में विज्ञान विषय के शिक्षक के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. हरिश्चंद्र सिंह को राज्य अध्यापक पुरस्कार 2025 के लिए चयनित करने के पीछे उनकी शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने और शिक्षा को हर बच्चे तक सुगमता से पहुंचने के लिए उनके कामों के आधार पर दिया जा रहा है.

कोरोना में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया: हरिश्चंद्र सिंह बताते हैं कि साल 2020 में जब पूरे देश में कोरोना महामारी में सब कुछ बंद कर दिया था. तब सभी स्कूल बंद थे. ऐसे में माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को इससे काफी दिक्कतें हुई थीं. उनकी पढ़ाई एक तरह से रुक गयी थी. ऐसे बच्चों की पढ़ाई न रुके और महामारी में भी उनकी शिक्षा जारी रहे इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वीडियो बनाकर अपने स्कूल के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया.

यूट्यूब पर चैनल बनाया, NCERT ने वीडियो किया प्रमोट: शिक्षक हरिश्चंद्र सिंह बताते हैं कि उन्होंने बच्चों की पढ़ाई छूटने के मामले को गंभीरता से लिया. नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए यूट्यूब पर अपना क्लासेस बाय हरिश्चंद्र नाम से एक चैनल बनाया. शुरुआत में वह इस पर कक्षा 9, 10 और 11वीं और 12वीं के साइंस विषयों से जुड़े वीडियो बनाकर अपलोड करते थे.

अनोखे प्रयास के लिए प्रदेश भर में हुआ सम्मान: उनके इस काम को मैनपुरी के जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा मंडल के ज्वाइंट डायरेक्टर और शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने काफी पसंद किया गया. महामारी के समय नवाचार के माध्यम से शिक्षा को जारी रखने के लिए उनको जिले से लेकर प्रदेश भर में सम्मानित किया गया.

इसके बाद शिक्षा निदेशन ने उनके वीडियो एनसीईआरटी को भेजे. एनसीईआरटी ने वीडियो को छात्रों के हित में उपयोगी मानते हुए इसे अप्रूव किया. सभी वीडियो दूरदर्शन पर ज्ञान गंगा कार्यक्रम में प्रसारित किये गये. उनके 25 से अधिक वीडियो अब तक दूरदर्शन चैनल पर प्रसारित हो चुके हैं.

पांच बच्चों का स्टेट लेवल पर हुआ चयन: शिक्षक हरिश्चंद्र सिंह बताते हैं कि जब वह ट्रांसफर होने के बाद लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने साइंस विषय को बढ़ावा देने के लिए नवाचार और केंद्र सरकार की इंस्पायर योजना को अपने स्कूल में बेहतर तरीके से लागू किया.

इसी का परिणाम है कि साल 2022 में दो बच्चे, 2023 में एक बच्चा और 2024 में दो बच्चे इस योजना के तहत राज स्तर पर चयनित हो चुके हैं. वहीं इसके अलावा विद्यालय में विभिन्न साइंस प्रदर्शनी और प्रतियोगिता के लिए बच्चों को लगातार प्रोत्साहित करते हैं. वह साइंस में नए आविष्कार करने के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं.


यह भी पढ़ें- यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

For All Latest Updates

TAGGED:

NCERT DELIVERED BY DOORDARSHANSTATE TEACHER AWARD 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

वैष्णो देवी भूस्खलन; मुजफ्फरनगर के 6 लोगों की मौत, बागपत की दो सगी बहनों की गई जान, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये देगी योगी सरकार

यूपी में एक सितंबर से बदलेगा पेट्रोल खरीदने का नियम; बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा तेल

अब कोड ब्लू नहीं बोलेंगे डॉक्टर, 6 लाख की AI आधारित स्मार्ट बेड देगी सिग्नल, बचेगी मरीजों की जान

यूपी में 4 IPS अफसरों का ट्रांसफर, झांसी के DIG को गाजियाबाद कमिश्नरेट भेजा गया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.