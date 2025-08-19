जयपुर: प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए स्टेट नीट काउंसलिंग 21 अगस्त से शुरू होगी. काउंसलिंग के चेयरमैन डॉ आरके जैन ने बताया कि काउंसलिंग को लेकर तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इस बार एसएमएस मेडिकल कॉलेज में विशेष व्यवस्था की गई है ताकि छात्रों और उनके परिजनों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. काउंसलिंग 21 से 26 अगस्त तक चलेगी. इस दौरान सरकारी मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों और डेंटल कॉलेज की काउंसलिंग के लिए अकेडमिक ब्लॉक में अलग-अलग व्यवस्था की गई है.

6 हजार से अधिक सीटों पर काउंसलिंग: डॉक्टर जैन ने बताया कि स्टेट नीट UG जिसमें मेडिकल और डेंटल शामिल है. उसमें प्रवेश के लिए कुल 6760 सीटों पर काउंसलिंग की जाएगी. इसमें 30 सरकारी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज, 10 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और 15 डेंटल कॉलेज में प्रवेश के लिए काउंसलिंग होगी. कुल सीटों में से नीट UG मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए 5418 सीटों पर काउंसलिंग होगी. जबकि 1342 डेंटल की सीटों के लिए काउंसलिंग की जाएगी.

स्टेट नीट यूजी काउंसलिंग के लिए की विशेष व्यवस्था (ETV Bharat Jaipur)

भीड़ से निपटने के लिए विशेष व्यवस्था: काउंसलिंग के दौरान बड़ी संख्या में छात्र अपने परिजनों के साथ SMS मेडिकल कॉलेज पहुचेंगे. ऐसे में भीड़ से निपटने के लिए कॉलेज प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है. डॉक्टर जैन का कहना है कि काउंसलिंग को देखते हुए विशेष पार्किंग की व्यवस्था मेडिकल कॉलेज के आसपास के क्षेत्रों में की गई है. इसके साथ ही काउंसलिंग के लिए आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर चार से दिया जाएगा. काउंसलिंग के दौरान सिर्फ एक परिजन को साथ ले जाने की अनुमति होगी. इसके साथ ही अकेडमिक ब्लॉक में वाहनों का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. खाने और पीने की व्यवस्था भी एकेडमिक ब्लॉक में की गई है.