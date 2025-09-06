फरीदाबाद पहुंचे राज्य मंत्री राजेश नागर, बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, मृत बच्चे के परिजनों को दी आर्थिक सहायता
फरीदाबाद में खेत में डूबने से बच्चे की मौत हो गई. राज्यमंत्री राजेश नागर ने परिजनों से मुलाकात कर आर्थिक सहायता प्रदान की.
Published : September 6, 2025 at 3:19 PM IST|
Updated : September 6, 2025 at 3:42 PM IST
फरीदाबाद: हरियाणा में भारी बरसात के बीच प्राकृतिक आपदा से लोग परेशान है. घर-फसलें सब कुछ जलमग्न हो गया है. स्कूल-अस्पतालों में भी पानी भर गया है. चारों ओर तबाही का मंजर है. ऐसे में फरीदाबाद पहुंचे राज्य मंत्री राजेश नागर ने प्रभावित लोगों के साथ मुलाकात की और मदद का आश्वासन भी दिया. बाढ़ में डूबे 11 साल के एक बच्चे की जान चली गई. मंत्री ने पीड़ित परिजनों से भी मुलाकात की और सरकार की ओर से 4 लाख रुपये का चेक घर जाकर सौंपा.
पानी में डूबने से बच्चे की मौत: दरअसल, हादसा गुरुवार को हुआ था, जब खेतों में पानी भर गया और बच्चे की पानी में डूबकर मौत हो गई थी. कृष्ण अपने तीन दोस्तों के साथ नहाने के लिए खेतों की तरफ गया था. खेत में ज्यादा पानी भर जाने की वजह से वह डूब गया और उसकी मौत हो गई. बच्चे का शव दूसरे गांव में जाकर मिला था. इस दुखद घटना की सूचना मिलते ही मंत्री राजेश नागर पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे और संवेदना व्यक्त करते हुए आर्थिक सहायता प्रदान की.
"सरकार करेगी प्रभावितों की मदद": वहीं, यमुना से प्रभावित क्षेत्रों का भी मंत्री ने दौरा किया. हालातों का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा में कई गांव और कॉलोनियां बाढ़ से प्रभावित हैं. किसानों की फसलें डूब गई है. भारी नुकसान हुआ है. सरकार ने पोर्टल के माध्यम से नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करने की व्यवस्था की है. उम्मीद है कि जल्द ही यमुना का जलस्तर कम होगा. लोगों को राहत मिलेगी.
मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश: उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को समय पर राशन और सहायता मिलती रहे. साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरे हरियाणा में अगर कहीं कोई शिकायत आती है, तो उसे तुरंत दूर किया जाएगा. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा द्वारा किसानों के अलावा जिनके मकान और दुकानें बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई है, उन्हें भी मुआवजा देने की मांग पर मंत्री नागर ने कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही है. जल्द ही प्रभावित लोगों को सहायता दी जाएगी.
