उन्नाव पहुंचीं राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला; बोलीं- अकबरपुर का नाम बदलकर हो 'अटलनगर', जानें BJP सांसद को लेकर क्या कहा? - UNNAO NEWS

सदर विधायक पंकज गुप्ता की ओर से निराला प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में हुईं शामिल.

उन्नाव पहुंचीं राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला
उन्नाव पहुंचीं राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 12:16 AM IST

उन्नाव : उत्तर प्रदेश सरकार में बाल विकास पुष्टाहार राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला बुधवार को उन्नाव पहुंचीं. सदर विधायक पंकज गुप्ता की ओर से निराला प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुईं. भाजपा जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी ने पदाधिकारियों के साथ राज्यमंत्री का स्वागत अभिनंदन किया. राज्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कानपुर देहात से भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले पर जमकर निशाना साधा.



राज्यमंत्री ने सांसद पर लगाये गंभीर आरोप : बीते दिनों धरने पर बैठने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बात इंस्पेक्टर की थी, लेकिन बीच में सांसद देवेंद्र सिंह भोले आ गए. सांसद पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ब्राह्मण से ब्राह्मण को लड़ाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सांसद ने हम लोगों को बांटा है. हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, ये सब उनके प्यादे थे. राज्यमंत्री ने कहा कि जिलाध्यक्ष मनोज शुक्ला को डेढ़ साल में हटाया गया, क्योंकि सांसद के इशारे पर काम करते थे, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं किया.





राज्यमंत्री ने अकबरपुर का नाम 'अटलनगर' करने की मांग की : उत्तर प्रदेश सरकार के जनपद के नाम बदलने के फैसले पर राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला ने खुला समर्थन किया है. राज्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी से मांग है कि अकबरपुर का नाम बदलकर 'अटलनगर' कर दिया जाए. राज्यमंत्री ने कहा कि ऋषियों-मुनियों और सनातनियों की धरती है, जहां भी ऐसे नाम हैं उन्हें हटाकर उनका नाम बदलना चाहिए. यूपी सरकार ने शाहजहांपुर के जहानाबाद का नाम बदलने के फैसले पर राज्यमंत्री ने बयान दिया है.

