पलवल: हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिले में बाढ़ आ गई है. पलवल में बारिश के कारण यमुना नदी के किनारे निचले हिस्से में बसे कई गांवों में जल भराव हो गया है. सैकड़ों एकड़ में लगी फसल तबाह हो गई है. मंगलवार को हरियाणा के खेल, युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता, कानून एवं विधायी राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल के खादर क्षेत्र के प्रभावित कई गांवों का जायजा लिया. इस दौरान नदी पर बने बांधों की स्थिति और जल स्तर का स्वयं जायजा लिया.

प्रभावित परिवारों की सरकार हर संभव मदद करेगी: निरीक्षण के बाद राज्य मंत्री गौरव गौतम गांवों में जलभराव की स्थिति का जायजा लेने के बाद यमुना किनारे बसे गांवों में बनाए गए तटबंधों को मजबूत करने के लिए अधिकारियों आवश्यक दिशा निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि "जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. खाद्य सामग्री, दवाइयां सहित आवश्यक चीजें उपलब्ध करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है. प्रभावित परिवारों की सरकार हर संभव मदद करेगी."

उपायुक्त और एसपी ने भी किया निरीक्षणःनिरीक्षण के दौरान राज्य मंत्री गौरव गौतम के साथ उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ, पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला, भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला, हरेंद्र पाल राणा सहित जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद थे.

हेल्पलाइन नंबर जारीः राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि "एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट कर दिया गया है. पलवल और होडल में बनाए गए फ्लड कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर पलवल 01275-298160 और होडल हेल्पलाइन नंबर 01275-235836 जारी किए गए हैं. बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के लोग हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दें सकते हैं. उन्होंने कहा कि गांवों में लगातार मुनादी करवाने के लिए भी सरपंचों को निर्देश दिए गए है."

सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलाः गौरव गौतम ने कहा कि "मौसम में आए बदलाव के कारण लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है. स्वाभाविक तौर पर बाढ़ का पानी यमुना से सटे हुए गांवों में पहुंचेगा. इसके लिए सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू कर दिया गया है. जिन किसानों की फसलें खराब होगी, सरकार द्वारा मुआवजा प्रदान किया जाएगा." उन्होंने कहा कि "कांग्रेस आधारहीन बात करती है. कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है. कांग्रेस नकारात्मक राजनीति करती है. उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश का युवा खेलों, स्टॉर्ट अप और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है."