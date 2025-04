ETV Bharat / state

राज्यमंत्री धर्मवीर प्रजापति के बेटे के फेसबुक से ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी, भड़के लोग - MINISTER DHARAMVEER PRAJAPATI

राज्यमंत्री धर्मवीर प्रजापति ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 7, 2025 at 8:40 AM IST | Updated : April 7, 2025 at 9:03 AM IST 2 Min Read

आगरा: सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के सदन में राणा सांगा पर दिए बयान का मामला थमा नहीं था कि राज्यमंत्री धर्मवीर प्रजापति के बेटे चंद्रमोहन प्रजापति की सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया. चंद्रमोहन प्रजापति की फेसबुक आईडी से ब्राह्मण समाज के बारे में विवादित टिप्पणी की गई है. जिस पर ब्राह्मण संगठनों के पदाधिकारी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और नाराजगी जता रहे हैं. वहीं, मंत्री के बेटे चंद्रमोहन प्रजापति का कहना है कि उनकी फेसबुक आईडी हैक करके यह पोस्ट की गई है. राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने इसे एक षड्यंत्र बताया है. जबकि ​विवाद और तनाव को लेकर मंत्री के आवास विकास कॉलोनी सेक्टर-7 स्थित आवास पर पुलिस फोर्स किया गया है.



परिवार के खिलाफ खिलाफ षड्यंत्रः बता दें कि योगी सरकार में राज्यमंत्री धर्मवीर प्रजापति का परिवार खंदौली थाना क्षेत्र स्थित गांव और आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर-7 स्थित आवास में रहता है. बीते दिनों राज्यमंत्री के बेटा चंद्रमोहन की फेसबुक आईडी से एक पोस्ट की गई. जिसमें ब्राह्मण समाज की एक लड़की के बारे में टिप्पणी की गई. सोशल मीडिया की पोस्ट पर लोगों ने सवाल किए. दो दिन में ये पोस्ट वायरल हो गई. जिस पर राज्यमंत्री के बेटा चंद्रमोहन प्रजापति ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि किसी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह इसके लिए माफी मांगते हैं. हीं, राज्यमंत्री धर्मवीर प्रजापति कहना है कि बेटे की फेसबुक आईडी हैक करके उस पर विवादित पोस्ट की गई है. यह यह मेरे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र किया गया है.



फेसबुक आईडी की जांच की जाएः चाणक्य सेना के राहुल चतुर्वेदी ने बताया कि समाज में विद्वेष पैदा करने की कोशिश की गई. इस तरह की किसी भी बयानबाजी का समाज विरोध करता है. इस मामले की जांच होनी चाहिए. जिसमें ये पता किया जाए कि राज्यमंत्री के बेटे की आईडी हैक हुई थी या नहीं. इस बारे में समाज एकजुट है.



