राज्य स्तरीय FIDE रेटेड चेस चैंपियनशिप का आगाज, कोरबा में अंतरराष्ट्रीय रेटिंग वाले खिलाड़ी भी कर रहे शिरकत - STATE LEVLE CHESS CHAMPIONSHIP

3 दिन तक कोरबा में चेस चैंपियनशिप का आयोजन होगा. इसमें इंटरनेशनल FIDE रेटिंग भी मिलेगी.

STATE LEVLE CHESS CHAMPIONSHIP
राज्य स्तरीय FIDE रेटेड चेस चैंपियनशिप का आगाज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 20, 2025 at 8:55 PM IST

कोरबा: राज्य स्तरीय अंडर 17 और 19 फीडे (अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ) रेटेड चेस चैंपियनशिप की शुरुआत बुधवार को कोरबा के सीएसईबी स्थित सीनियर क्लब में हुई. अंडर-17 और अंडर 19 कैटेगरी के चेस खिलाड़ी 22 जिलों से यहां जुटे हैं. 3 दिनों तक चलने वाले इस चेस चैंपियनशिप में करीब 200 महिला और पुरुष वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं.

इंटरनेशनल रेटिंग वाले भी खिलाड़ी: इस प्रतियोगिता में अंतरराष्ट्रीय रेटिंग वाले खिलाड़ी भी शिरकत कर रहे हैं. कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है. अच्छी बात यह है कि शतरंज संघ की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय रेटिंग मिलेगी.

चुने जाएंगे सिर्फ 6 खिलाड़ी: जिले में आयोजित राज्य स्तर की प्रतियोगिता में 199 खिलाड़ी हैं. दोनों को मिलाकर महिला पुरुष वर्ग में कुल 6 खिलाड़ी ही आगे चुने जाएंगे. जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे. राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे.

ये रेटिंग है महत्वपूर्ण: चेस के खेल में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले खिलाड़ी के लिए फीडे रेटिंग काफी महत्वपूर्ण होती है. जिससे किसी खिलाड़ी का स्तर तय होता है. वर्तमान प्रतियोगिता में यह रेटिंग प्रदान की जा रही है, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय ऑर्बिटर भी कोरबा पहुंचे हुए हैं. फिलहाल इस प्रतियोगिता में 43 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें पहले से ही फीडे द्वारा रेटिंग दी गई है.

ऐसे मिलती है रेटिंग: नए खिलाड़ी को रेटिंग प्राप्त करने के लिए किसी रेटेड खिलाड़ी को हराना पड़ता है. इसके बाद ही किसी खिलाड़ी को रेटिंग प्रदान की जाती है. यही रेटिंग बढ़कर जब 2500 तक पहुंच जाती है. तब ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्रदान की जाती है.

फिलहाल मेरी रेटिंग 1736 है. मेरा लक्ष्य है कि एक दिन मैं भी ग्रैंड मास्टर बनूं, मैं विश्वनाथन आनंद को अपना आदर्श मानता हूं- प्रभमन सिंह मल्होत्रा, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी

मैं जब 7 साल की थी तभी अंडर 7 कैटेगरी में अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जो श्रीलंका और फिलिपींस में हुई थी. जो ऑनलाइन प्रतियोगिता थी. यहां भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई हूं, लगातार में पापा के साथ प्रैक्टिस करती हूं. अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी जी गुकेश मुझे बेहद पसंद हैं- राशि वरोदकर

पिछले 1 साल में आई जागरूकता: जिला शतरंज संघ के सचिव आरएल विश्वकर्मा का कहना है कि पहले चेस के खेल में ज्यादा खिलाड़ी दिलचस्पी नहीं लेते थे. जब से यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन जी गुकेश बने हैं, दिव्या देशमुख जैसी खिलाड़ी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है. पेरेंट्स बच्चों को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए ला रहे हैं.

हमने जो प्रतियोगिता का आयोजन किया है, इसमें खिलाड़ियों को फीडे द्वारा रेटिंग दी जाएगी. विश्व कप जीतने वाली दिव्या को भारत सरकार ने 5 करोड़ की राशि प्रदान की है. ना जाने कितने इनाम मिले हैं, तो चेस के खेल में अपार संभावनाएं हैं.- आरएल विश्वकर्मा, जिला शतरंज संघ के सचिव

3 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 8 राउंड होंगे. इसके बाद विजेता तय किया जाएगा- अंश अंसारी, अंतरराष्ट्रीय आर्बिटर

इनडोर गेम चेस को लेकर छोटे-छोटे बच्चे भी अब उत्साहित और जागरूक दिख रहे हैं. रेटिंग मिलने से इनका करियर और ग्रोथ करेगा.

