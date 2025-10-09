ETV Bharat / state

खेलो झारखंड के तहत रांची में कई प्रतियोगिताएं, राज्य स्तरीय वूशु, ताइक्वांडो और तैराकी टूर्नामेंट

एसजीएफआई के निर्देश पर खेलो झारखंड के तहत रांची में राज्य स्तरीय वूशु, ताइक्वांडो और तैराकी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है.

State level Wushu Taekwondo and Swimming competitions in Ranchi under Khelo Jharkhand
खेलो झारखंड राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का उद्घाटन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 9, 2025 at 10:40 PM IST

रांचीः झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) के नेतृत्व में खेलो झारखंड के तहत राज्य स्तरीय वूशु, ताइक्वांडो और तैराकी प्रतियोगिताएं आज गुरुवार को रांची में आयोजित की गईं. यह आयोजन एसजीएफआई (School Games Federation of India) के दिशा-निर्देशों के तहत टाना भगत इंडोर स्टेडियम में किया गया.

ये प्रतियोगिताएं अलग-अलग स्टेडियमों में आयोजित की जा रही हैं. वूशु के लिए खेलगांव स्थित ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव इंडोर स्टेडियम, ताइक्वांडो के लिए गणपत राय इंडोर स्टेडियम और तैराकी के लिए सिदो-कान्हू स्विमिंग स्टेडियम निर्धारित किए गए हैं. उद्घाटन अवसर पर खिलाड़ियों ने वूशु, ताइक्वांडो और योग के आकर्षक प्रदर्शन पेश किए, जिसने सभी को प्रभावित किया.

State level Wushu Taekwondo and Swimming competitions in Ranchi under Khelo Jharkhand
वूशु खिलाड़ी (ETV Bharat)

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने कहा कि खेलो झारखंड केवल प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि राज्य के हर गांव स्कूल और घर में खेल की भावना जगाने का प्रयास है. हर प्रतिभाशाली युवा को समान अवसर मिलना चाहिए ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सके. झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव मधुकांत पाठक ने कहा कि एक अच्छा ओलंपियन बनने के लिए करीब 10 हजार घंटे का अभ्यास जरूरी है. 16 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों को सप्ताह में 7-8 घंटे अभ्यास करना चाहिए. लगातार मेहनत और समर्पण ही सफलता की कुंजी है.

State level Wushu Taekwondo and Swimming competitions in Ranchi under Khelo Jharkhand
प्रतियोगिता में भाग लेने आए विभिन्न जिलों के खिलाड़ी (ETV Bharat)

दिनभर प्रतियोगिताओं में राज्य के विभिन्न जिलों से आए हजारों खिलाड़ी वूशु, ताइक्वांडो, तैराकी के साथ-साथ योग, मुक्केबाजी, नेटबॉल, बास्केटबॉल, वेटलिफ्टिंग और मलखंब में भाग लेते नजर आए. प्रतियोगिताएं एसजीएफआई के मानकों के अनुसार आयोजित की जा रही हैं, ताकि युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सकें.

State level Wushu Taekwondo and Swimming competitions in Ranchi under Khelo Jharkhand
योग का प्रदर्शन करते खिलाड़ी (ETV Bharat)

युवा खिलाड़ी राज्य टीम में चयन के लिए पूरी मेहनत और जोश के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे. प्रतियोगिताओं में बच्चों और युवाओं में उत्साह और आत्मविश्वास साफ नजर आया. दर्शकों ने आयोजन को प्रेरक और सफल बताया. आयोजकों का कहना है कि खेलो झारखंड कार्यक्रम केवल प्रतिभाओं को निखारने का माध्यम नहीं है, बल्कि बच्चों और युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास बढ़ाने में भी मदद करता है.

State level Wushu Taekwondo and Swimming competitions in Ranchi under Khelo Jharkhand
ताइक्वांडो प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

भविष्य में ऐसे आयोजन राज्य के खेल क्षेत्र को नई ऊंचाई तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. एसजीएफआई के दिशा-निर्देशों और खेलो झारखंड के समर्थन से यह कार्यक्रम झारखंड के खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मदद करेगा.

