ETV Bharat / state

झारखंड में स्वदेशी अभियान को जन जन तक पहुंचाएगी बीजेपी! जागरूकता के लिए आयोजित होगी कार्यशाला

रांची स्थित बीजेपी कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया.

swadeshi abhiyan workshop
बीजेपी कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 6, 2025 at 4:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: स्वदेशी अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने वृहत कार्ययोजना बनाई है. इसके तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. विधानसभा स्तर पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत-स्वदेशी अभियान के तहत, प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला का उद्देश्य घर-घर स्वदेशी के संदेश के साथ विकसित भारत के संकल्प को साकार करना है.

स्वदेशी उत्पादों को अपनाने पर जोर

इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों को अपनाना ही आत्मनिर्भर भारत की नींव है और जब हर घर स्वदेशी बनेगा, तभी विकसित भारत का सपना पूरा होगा. कार्यशाला में पार्टी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प शपथ के जरिए लिया है. कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे.

जानकारी देते बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)

स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना जरूरी: बाबूलाल मरांडी

राज्य स्तरीय कार्यशाला के बाद मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष सह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है, जिसे पूरा करने के लिए स्वदेशी अपनाना आवश्यक है. स्वदेशी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प पूरा होगा. कई क्षेत्रों में देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है लेकिन अभी भी हम बहुत सारी चीजों के लिए दूसरे देश पर आश्रित हैं, यदि अपने घरेलू सामान को खरीदें और उनका उपयोग करें तो यह देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा.

हर विधानसभा में जागरूकता फैलाएगी बीजेपी

नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि ऐसा नहीं है कि पहली बार इसकी शुरुआत हुई है बल्कि आजादी से पहले भी स्वदेशी पर जोर देने के लिए कई कार्यक्रम किए जाते रहे हैं. एक समय था जब स्वदेशी वस्तुओं के कारण भारत को सोने की चिड़ियां कहा जाता था और हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत थी लेकिन बाद के सालों में धीरे धीरे, दूसरे देशों के सामानों पर आत्मनिर्भरता बढ़ती चली गई. इस अभियान के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ता और नेता स्वदेशी को लेकर जागरूकता फैलाने का काम करेंगे.

ये भी पढ़ें- बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आदित्य साहू का जोरदार स्वागत, बोले- पार्टी के हर दायित्वों को निभाने के लिए तैयार हूं

बालू घाटों के नियमावली पर बाबूलाल मरांडी ने उठाए सवाल, झामुमो और कांग्रेस बोली- वे हताश हो गए हैं ये साफ दिख रहा है

'हेमंत फोबिया' से ग्रसित हैं बाबूलाल मरांडी, हताशा में करते रहते हैं अनर्गल बयानबाजी: झामुमो

For All Latest Updates

TAGGED:

आत्मनिर्भर भारत अभियानINDIA SWADESHI CAMPAIGNस्वदेशी अभियान झारखंडATMANIRBHAR BHARAT ABHIYANSWADESHI CAMPAIGN JHARKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.