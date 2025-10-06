झारखंड में स्वदेशी अभियान को जन जन तक पहुंचाएगी बीजेपी! जागरूकता के लिए आयोजित होगी कार्यशाला
रांची स्थित बीजेपी कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया.
रांची: स्वदेशी अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने वृहत कार्ययोजना बनाई है. इसके तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. विधानसभा स्तर पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत-स्वदेशी अभियान के तहत, प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला का उद्देश्य घर-घर स्वदेशी के संदेश के साथ विकसित भारत के संकल्प को साकार करना है.
स्वदेशी उत्पादों को अपनाने पर जोर
इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों को अपनाना ही आत्मनिर्भर भारत की नींव है और जब हर घर स्वदेशी बनेगा, तभी विकसित भारत का सपना पूरा होगा. कार्यशाला में पार्टी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प शपथ के जरिए लिया है. कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे.
स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना जरूरी: बाबूलाल मरांडी
राज्य स्तरीय कार्यशाला के बाद मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष सह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है, जिसे पूरा करने के लिए स्वदेशी अपनाना आवश्यक है. स्वदेशी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प पूरा होगा. कई क्षेत्रों में देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है लेकिन अभी भी हम बहुत सारी चीजों के लिए दूसरे देश पर आश्रित हैं, यदि अपने घरेलू सामान को खरीदें और उनका उपयोग करें तो यह देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा.
आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान वक्ता कार्यशाला हर घर स्वदेशी घर-घर स्वदेशी को संबोधित किया।— Babulal Marandi (@yourBabulal) October 6, 2025
इस कार्यशाला में कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्य सभा सांसद श्री @AdityaPdSahu जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री @SethSanjayMP जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री @ChampaiSoren… pic.twitter.com/x2VIW5AYGR
हर विधानसभा में जागरूकता फैलाएगी बीजेपी
नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि ऐसा नहीं है कि पहली बार इसकी शुरुआत हुई है बल्कि आजादी से पहले भी स्वदेशी पर जोर देने के लिए कई कार्यक्रम किए जाते रहे हैं. एक समय था जब स्वदेशी वस्तुओं के कारण भारत को सोने की चिड़ियां कहा जाता था और हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत थी लेकिन बाद के सालों में धीरे धीरे, दूसरे देशों के सामानों पर आत्मनिर्भरता बढ़ती चली गई. इस अभियान के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ता और नेता स्वदेशी को लेकर जागरूकता फैलाने का काम करेंगे.
📍रांची, झारखंड#AtmanirbharBharat संकल्प अभियान के निमित आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित वक्ता कार्यशाला में शामिल हुआ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस कार्यशाला में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री आदित्य साहू जी,… pic.twitter.com/SGXtFFKa97— Sanjay Seth (@SethSanjayMP) October 6, 2025
