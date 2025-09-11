ETV Bharat / state

करनाल में महिला मोर्चा की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला, 17 सितंबर से शुरू होगा सेवा पखवाड़ा

करनाल में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यशाला आयोजित, 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा की शुरुआत, रथयात्राएं और सेवा कार्यक्रम होंगे आयोजित.

17 सितंबर से शुरू होगा सेवा पखवाड़ा
17 सितंबर से शुरू होगा सेवा पखवाड़ा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 11, 2025 at 9:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

करनाल: करनाल में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. कार्यक्रम में महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष अलीशा तोमर सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. कार्यशाला का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और महिलाओं की भूमिका को और प्रभावशाली बनाना था.

सेवा पखवाड़ा की शुरुआत 17 सितंबर से, होंगी रथयात्राएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशभर में सेवा पखवाड़ा की शुरुआत करेगा. इस दौरान विभिन्न रथयात्राएं निकाली जाएंगी और जन-जन तक सरकार की योजनाएं व प्रधानमंत्री का संदेश पहुंचाया जाएगा. अलीशा तोमर ने बताया कि यह अभियान महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देगा और समाज सेवा को नई दिशा देगा.

महिला मोर्चा की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला (Etv Bharat)

बाढ़ पीड़ितों की मदद में भाजपा कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका

मीडिया से बातचीत में मोहनलाल बडोली ने कहा कि हरियाणा, पंजाब व हिमाचल में आई बाढ़ के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और सरकार ने सेवा की मिसाल पेश की. उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने पहले ही बाढ़ से निपटने के उपाय कर लिए थे, जिससे किसानों का नुकसान कम हुआ. किसानों की भरपाई के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला गया है, जिस पर नुकसान दर्ज कर मुआवजा लिया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें- कुरुक्षेत्र की ये हॉकी अकेडमी बना रही इंटरनेशनल स्टार्स, 50 से ज्यादा महिला खिलाड़ी विदेशों में लहरा चुकी परचम

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHILA MORCHA IN KARNALकरनाल में महिला मोर्चा की बैठकमहिला मोर्चा की कार्यशालासेवा पखवाड़ा करनालWORKSHOP OF MAHILA MORCHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अब छूमंतर हो जाएगा घुटनों का दर्द, चंडीगढ़ पीजीआई में रिसर्च से मरीजों को मिल रही राहत

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.