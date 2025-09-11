करनाल में महिला मोर्चा की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला, 17 सितंबर से शुरू होगा सेवा पखवाड़ा
Published : September 11, 2025 at 9:31 PM IST
करनाल: करनाल में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. कार्यक्रम में महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष अलीशा तोमर सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. कार्यशाला का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और महिलाओं की भूमिका को और प्रभावशाली बनाना था.
सेवा पखवाड़ा की शुरुआत 17 सितंबर से, होंगी रथयात्राएं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशभर में सेवा पखवाड़ा की शुरुआत करेगा. इस दौरान विभिन्न रथयात्राएं निकाली जाएंगी और जन-जन तक सरकार की योजनाएं व प्रधानमंत्री का संदेश पहुंचाया जाएगा. अलीशा तोमर ने बताया कि यह अभियान महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देगा और समाज सेवा को नई दिशा देगा.
बाढ़ पीड़ितों की मदद में भाजपा कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका
मीडिया से बातचीत में मोहनलाल बडोली ने कहा कि हरियाणा, पंजाब व हिमाचल में आई बाढ़ के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और सरकार ने सेवा की मिसाल पेश की. उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने पहले ही बाढ़ से निपटने के उपाय कर लिए थे, जिससे किसानों का नुकसान कम हुआ. किसानों की भरपाई के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला गया है, जिस पर नुकसान दर्ज कर मुआवजा लिया जा सकता है.
