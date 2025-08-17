ETV Bharat / state

कोटा में होगा प्रदेश स्तरीय ट्रेवल मार्ट: 1500 एजेंट तीन दिन स्थानीय पर्यटन स्थलों के बारे में जानेंगे - KOTA GOT HOSTING OF TRAVEL MART

जयपुर से बाहर पहली बार कोटा में होगा ट्रेवल मार्ट. जनवरी में तीन दिवसीय मार्ट में देशभर से करीब 1500 एजेंट आएंगे.

Hotel Federation officials giving information about Travel Mart
ट्रेवल मार्ट की जानकारी देते होटल फेडरेशन के पदाधिकारी (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 17, 2025 at 3:12 PM IST

2 Min Read

कोटा: प्रदेश स्तरीय ट्रेवल मार्ट अगले साल जनवरी में कोटा में होगा. ट्रेवल मार्ट पहली बार जयपुर से बाहर दूसरे शहर में होगा. इसकी मेजबानी को लेकर कोटा ने जोधपुर व उदयपुर को पछाड़ा. पर्यटन विभाग ने इसकी स्वीकृति जारी कर दी है. इसमें कोटा संभाग के नए सैकड़ों पर्यटन स्थलों के संबंध में जानकारी दी जाएगी. यह ट्रेवल मार्ट 2 से 4 जनवरी 2026 में होगा.

होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा डिवीजन के अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी ने बताया कि इस मार्ट में देश भर के 1500 ट्रेवल एजेंट आएंगे. इनमें विदेशी ट्रेवल एजेंट को भी बुलाया जा रहा है. इनकी व्यवस्था ट्रेवल मार्ट के लिए की जाएगी. ये 3 दिन कोटा के सभी पर्यटन स्थल देखेंगे ताकि यहां के पर्यटन स्थलों को जोड़कर टूर पैकेज बना सकें. इससे कोटा में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी. इसके लिए 20 हजार सोविनियर छपवाएं जाएंगे.

ट्रेवल मार्ट की जानकारी देते पदाधिकारी... (ETV Bharat Kota)

पढ़ें:राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का उद्घाटन, पर्यटन मंत्री दीया कुमारी बोलीं- पर्यटकों को मिलेगी सुरक्षा और सुविधा - Domestic Travel Mart inaugurated - DOMESTIC TRAVEL MART INAUGURATED

कोटा डिवीजन के सचिव संदीप पाड़िया ने बताया कि कोटा हाड़ोती ट्रेवल मार्ट से पर्यटन से संबंधित होटल व्यवसाय, ट्रेवल एजेंट, डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर, इवेंट, कैटर्स, हेरिटेज धरोहर, कोटा स्टोन, कचोरी, साड़ी, कोचिंग, बूंदी के चावल रामगंज मंडी का धनिया मेडिकल टूरिज्म कोचिंग टूरिज्म वाटर स्पोर्ट हवाई सेवा और भी कई विभाग व पर्यटन विभाग की स्टालें लगाई जाएगी. कोटा में गरड़िया महादेव, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, चंबल नदी, रिवरफ्रंट, सिटी पार्क, मथुराधीश मंदिर, खड़े गणेश मंदिर, बूंदी में नवल सागर, जैत सागर, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, तारागढ़ किला, 84 खभों की छतरी, बारां में रामगढ़ क्रेटर, भंडदेवरा, सोरसन अभ्यारण, झालावाड़ में गागरोन का किला, सूर्य मंदिर आदि पर्यटन स्थलों की जानकारी दी जाएगी.

अध्यक्ष माहेश्वरी ने बताया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने मार्ट के लिए सहयोग किया. हाड़ोती में पर्यटन स्थलों की भरमार है, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में यह पर्यटन मानचित्र पर नहीं आ पा रहे हैं. इसे लेकर पर्यटन विभाग ने होटल फेडरेशन ऑफ कोटा को सहमति पत्र जारी कर दिया. इस संबंध में जल्दी एमओयू किया जाएगा. ट्रेवल मार्ट से कोटा और हाड़ोती के पर्यटन स्थलों को पहचान मिलेगी.

कोटा: प्रदेश स्तरीय ट्रेवल मार्ट अगले साल जनवरी में कोटा में होगा. ट्रेवल मार्ट पहली बार जयपुर से बाहर दूसरे शहर में होगा. इसकी मेजबानी को लेकर कोटा ने जोधपुर व उदयपुर को पछाड़ा. पर्यटन विभाग ने इसकी स्वीकृति जारी कर दी है. इसमें कोटा संभाग के नए सैकड़ों पर्यटन स्थलों के संबंध में जानकारी दी जाएगी. यह ट्रेवल मार्ट 2 से 4 जनवरी 2026 में होगा.

होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा डिवीजन के अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी ने बताया कि इस मार्ट में देश भर के 1500 ट्रेवल एजेंट आएंगे. इनमें विदेशी ट्रेवल एजेंट को भी बुलाया जा रहा है. इनकी व्यवस्था ट्रेवल मार्ट के लिए की जाएगी. ये 3 दिन कोटा के सभी पर्यटन स्थल देखेंगे ताकि यहां के पर्यटन स्थलों को जोड़कर टूर पैकेज बना सकें. इससे कोटा में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी. इसके लिए 20 हजार सोविनियर छपवाएं जाएंगे.

ट्रेवल मार्ट की जानकारी देते पदाधिकारी... (ETV Bharat Kota)

पढ़ें:राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का उद्घाटन, पर्यटन मंत्री दीया कुमारी बोलीं- पर्यटकों को मिलेगी सुरक्षा और सुविधा - Domestic Travel Mart inaugurated - DOMESTIC TRAVEL MART INAUGURATED

कोटा डिवीजन के सचिव संदीप पाड़िया ने बताया कि कोटा हाड़ोती ट्रेवल मार्ट से पर्यटन से संबंधित होटल व्यवसाय, ट्रेवल एजेंट, डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर, इवेंट, कैटर्स, हेरिटेज धरोहर, कोटा स्टोन, कचोरी, साड़ी, कोचिंग, बूंदी के चावल रामगंज मंडी का धनिया मेडिकल टूरिज्म कोचिंग टूरिज्म वाटर स्पोर्ट हवाई सेवा और भी कई विभाग व पर्यटन विभाग की स्टालें लगाई जाएगी. कोटा में गरड़िया महादेव, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, चंबल नदी, रिवरफ्रंट, सिटी पार्क, मथुराधीश मंदिर, खड़े गणेश मंदिर, बूंदी में नवल सागर, जैत सागर, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, तारागढ़ किला, 84 खभों की छतरी, बारां में रामगढ़ क्रेटर, भंडदेवरा, सोरसन अभ्यारण, झालावाड़ में गागरोन का किला, सूर्य मंदिर आदि पर्यटन स्थलों की जानकारी दी जाएगी.

अध्यक्ष माहेश्वरी ने बताया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने मार्ट के लिए सहयोग किया. हाड़ोती में पर्यटन स्थलों की भरमार है, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में यह पर्यटन मानचित्र पर नहीं आ पा रहे हैं. इसे लेकर पर्यटन विभाग ने होटल फेडरेशन ऑफ कोटा को सहमति पत्र जारी कर दिया. इस संबंध में जल्दी एमओयू किया जाएगा. ट्रेवल मार्ट से कोटा और हाड़ोती के पर्यटन स्थलों को पहचान मिलेगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

TRAVEL MART WILL 2 TO 4 JANUARYWILL BE FIRST TIME OUTSIDE JAIPUR1500 AGENTS WILL COME KOTAWILL EXPLORE TOURISM POSSIBILITIESKOTA GOT HOSTING OF TRAVEL MART

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

6 महीने से पहले नौकरी छोड़ी तो नहीं मिलेगा ₹15,000 का लाभ? जानें PM विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़ी जरूरी बातें

आईपी आधारित कैमरा क्या है, जो रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की करेंगे सुरक्षा, जानें इसकी विशेषताएं

अलास्का शिखर सम्मेलन: ट्रंप और पुतिन की बैठक के परिणाम भारत-अमेरिका संबंध पर डालेंगे प्रभाव

विश्व का एकमात्र मंदिर जहां मीरा के साथ विराजते हैं भगवान श्रीकृष्ण, राधा की जगह होती है पूजा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.