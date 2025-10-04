ETV Bharat / state

नई शिक्षा नीति की झलक: समृद्धि 2025 में 24 जिलों के शिक्षकों ने दिखाई प्रतिभा

रांची में राज्य स्तरीय समृद्धि 2025 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया.

State level Samriddhi 2025 competition organized in Ranchi under new education policy
राज्य स्तरीय समृद्धि 2025 प्रतियोगिता में शामिल पदाधिकारी और शिक्षक (Etv Bharat)
Published : October 4, 2025 at 8:45 PM IST

रांची: नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा को रचनात्मक और जीवनोपयोगी बनाने की दिशा में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने शनिवार को राजधानी रांची के जेसीईआरटी रातू परिसर में राज्य स्तरीय समृद्धि 2025 प्रतियोगिता का आयोजन किया. इस प्रतियोगिता में राज्य के सभी 24 जिलों से चयनित 48 शिक्षकों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया.

इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य यह था कि शिक्षक पठन-पाठन की पारंपरिक शैली से आगे बढ़कर कला समेकित शिक्षण विधियों का उपयोग कर विद्यार्थियों तक कठिन विषयों को सरल और रोचक ढंग से पहुंचा सके. इसी सोच को आधार बनाकर शिक्षकों ने विज्ञान, गणित, हिंदी, भूगोल, समाजशास्त्र जैसे विषयों पर आकर्षक प्रस्तुतियां दीं. निर्णायकों और विशेषज्ञों का मानना रहा कि इन विधियों से न सिर्फ पढ़ाई सहज होती है बल्कि विद्यार्थियों में सीखने की रुचि भी बढ़ती है.

समृद्धि प्रतियोगिता का उद्घाटन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के प्रशासी पदाधिकारी सच्चिदानंद दिवेंदु तिग्गा, जेसीईआरटी के उपनिदेशक बांके बिहारी सिंह और राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेन ने संयुक्त रूप से किया. इस कार्यक्रम में मौजूद पदाधिकारियों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम शिक्षकों को नवाचार के लिए प्रेरित करते हैं और शिक्षा की गुणवत्ता को नई दिशा देने में सहायक साबित होंगे.

राज्य स्तरीय समृद्धि 2025 प्रतियोगिता का उद्घाटन (ETV Bharat)

इस प्रतियोगिता में शिक्षकों ने नाटक, चित्रकला, संगीत और नृत्य जैसी कलाओं का इस्तेमाल कर यह दिखाया कि कठिन से कठिन विषय भी कला और रचनात्मकता के सहारे बच्चों तक आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं. ग्रामीण और शहरी इलाकों से आए प्रतिभागियों ने अपने-अपने विषय पर प्रस्तुतियां दीं, जिन्हें निर्णायकों ने सराहा. निर्णायक मंडली में मोहम्मद सैफुल्लाह आमिर, मणिलाल साव, मिथिलेश कुमार, चिरंजीत नाथ और मनीषा धवन शामिल रहे.

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेन ने बताया कि समृद्धि प्रतियोगिता कला उत्सव का हिस्सा है और पिछले वर्ष इसके विजेता राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे थे. इस बार भी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के विजेता शिक्षक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे.

राज्य स्तरीय समृद्धि 2025 प्रतियोगिता में शामिल शिक्षक (ETV Bharat)

इस प्रतियोगिता में शामिल शिक्षकों की प्रस्तुतियों ने यह स्पष्ट किया कि नई शिक्षा नीति को धरातल पर लागू करने में झारखंड के शिक्षक आगे बढ़कर योगदान दे रहे हैं. उनकी रचनात्मकता ने यह संदेश दिया कि अगर शिक्षण प्रक्रिया में कला और नवाचार को जोड़ा जाए, तो शिक्षा बच्चों के लिए न सिर्फ आसान बल्कि आनंददायक भी बन सकती है.

इस कार्यक्रम का संचालन चंद्रदेव सिंह ने किया. दिनभर चली इस प्रतियोगिता में दर्शकों और प्रतिभागियों ने यह अनुभव किया कि समृद्धि जैसे आयोजन शिक्षा को केवल किताबों तक सीमित नहीं रहने देते. बल्कि बच्चों के भीतर सीखने की जिज्ञासा और आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं.

इस प्रतियोगिता के समापन पर शिक्षकों और अतिथियों ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में इस पहल से झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी और बच्चे सीखने की प्रक्रिया से अधिक गहराई से जुड़ पाएंगे.

