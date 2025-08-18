ETV Bharat / state

रांची में राज्यस्तरीय नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता की शुरुआत, 49 टीमें दिखाएंगी दम - HOCKEY COMPETITION

रांची में हॉकी प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है. तीन वर्गों में प्रतिस्पर्धा हो रही है.

Nehru Cup Hockey Competition 2025
रांची में राज्यस्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का मैच खेलते खिलाड़ी. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2025 at 2:22 PM IST

रांचीः स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची के तत्वावधान में राज्य स्तरीय जवाहर लाल नेहरू हॉकी प्रतियोगिता 2025-26 की शुरुआत राजधानी रांची में हो गई है. यह प्रतियोगिता 18 अगस्त से 20 अगस्त 2025 तक आयोजित की जा रही है. हॉकी के मुकाबले राजधानी रांची के मारांग गोमके जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम मोराबादी और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका उच्च विद्यालय बरियातू मैदान में खेले जा रहे हैं.

तीन वर्गों में प्रतिस्पर्धा

इस बार राज्य स्तरीय नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता में कुल 49 टीमें हिस्सा ले रही हैं. प्रतियोगिता के लिए विभिन्न जिलों से चयनित खिलाड़ी रांची पहुंचे हैं और मैचों में अपना कौशल दिखा रहे हैं. प्रतियोगिता तीन वर्गों में आयोजित हो रही है.

  • अंडर-15 बालक वर्ग : 15 टीमें
  • अंडर-17 बालक वर्ग : 18 टीमें
  • अंडर-17 बालिका वर्ग : 18 टीमें
जानकारी देतीं आयोजन समिति की सदस्य बेला टोप्पो. (वीडियो-ईटीवी भारत)

राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचेगा सफर

इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टीमें राष्ट्रीय स्तर की जवाहरलाल नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी. आयोजन समिति के अनुसार, राज्यस्तर पर चयनित टीमों को आगे राष्ट्रीय पटल पर अपने खेल का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा. यह खिलाड़ियों के लिए बड़े मंच तक पहुंचने की सुनहरी राह है.

खिलाड़ियों का दिखा गजब का उत्साह

टूर्नामेंट के पहले दिन से ही मैदान में रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. खिलाड़ियों ने अपनी निपुणता, तेजी और टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण पेश किया. हॉकी प्रतियोगिता को लेकर दर्शकों, छात्र-छात्राओं और खेल प्रेमियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है.

इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद से जुड़े पदाधिकारी और फिजिकल शिक्षिका बेला टोप्पो ने कहा कि “प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी स्तर से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करना है. उन्होंने बताया कि यह आयोजन 18 से 20 अगस्त तक चलेगा और चयनित खिलाड़ी आगे राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे.”

हॉकी का गढ़ है झारखंड

झारखंड लंबे समय से हॉकी का गढ़ रहा है. यहां से कई अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है. राजधानी रांची स्थित मारांग गोमके जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम इसी परंपरा का प्रतीक है. इस प्रतियोगिता से भी कई नए खिलाड़ियों को मंच मिलेगा और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

Nehru Cup Hockey Competition 2025
मैदान में हॉकी का मैच खेलते खिलाड़ी. (फोटो-ईटीवी भारत)

प्रतिभागियों में दिखा जोश

अंडर-15 बालक वर्ग के मुकाबले में खिलाड़ियों ने बेहतरीन गोल दागकर दर्शकों को रोमांचित किया. वहीं अंडर-17 बालिका वर्ग में खिलाड़ियों ने अपने दमखम से साबित किया कि झारखंड की बेटियां भी हॉकी में किसी से कम नहीं हैं. खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों ने भी माना कि राज्यस्तरीय इस आयोजन से उन्हें अपनी तकनीकी कमियों को सुधारने और नया अनुभव अर्जित करने का मौका मिलेगा.

समापन समारोह की तैयारी

20 अगस्त को प्रतियोगिता का समापन होगा. विजेता टीमों को सम्मानित किया जाएगा और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए तैयार किया जाएगा. आयोजन समिति ने बताया कि समापन समारोह में शिक्षा विभाग एवं खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे.

