रांची: राजधानी रांची में राज्य स्तरीय कलाकारों का महा जुटान 2025 आगामी 9 सितंबर को आयोजित किया जाएगा. इस महा जुटान में झारखंड की कला, संस्कृति और स्थानीय भाषाओं को नई पहचान दिलाने और कलाकारों की समस्याओं को सामने लाने जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा होगी. इस आयोजन में राज्य भर से सैकड़ों कलाकार शामिल होंगे और वे अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे.

महाजुटान में 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के विशेषज्ञ होंगे शामिल

इस महा जुटान की विशेषता यह होगी कि 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के विशेषज्ञ समेत कलाकार भी इसमें शामिल होंगे. आयोजन समिति ने बताया कि इसी दिन से कलाकारों की ‘उलगुलान’ (जन आंदोलन) की औपचारिक शुरुआत होगी.

रमन गुप्ता का बयान (Etv bharat)

स्थानीय कलाकारों को विशेष पैकेज की जरुरत

कलाकारों का कहना है कि झारखंड रंग-बिरंगी परंपराओं और जीवंत कला का प्रदेश है. लेकिन स्थानीय कलाकारों को अब भी उचित पहचान और सम्मान नहीं मिल पा रहा है. जिसमें नागपुरी, खोरठा, कुड़ुख, पंचपरगनिया, असुर, खड़िया, मुंडारी और खुड़साहिल जैसी भाषाओं के संरक्षण और प्रोत्साहन पर विशेष चर्चा होगी. कलाकारों की इस पहल को पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने भी समर्थन दिया है.

कलाकारों की सरकार से मुख्य मांग, इस प्रकार हैं:

झारखंड कला संस्कृति आयोग का गठन.

सभी कलाकारों का सरकारी बीमा.

कलाकारों को सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण.

सभी जिलों में कला भवन की स्थापना.

कलाकारों को सरकारी पहचान पत्र.

स्थानीय भाषा की फिल्मों को बढ़ावा देने और फिल्म सिटी का निर्माण.

पेंशन की आयु सीमा 60 से घटाकर 50 साल करना.

झारखंड की भाषाओं और सांस्कृतिक विषयों को पहली कक्षा से शिक्षा के सिलेबस में शामिल करना.

झारखंड की असली पहचान उसके कलाकार और भाषाएं हैं. कलाकार अपनी कला से समाज को जोड़ते हैं. लेकिन आज वे उपेक्षा का शिकार हैं. महा जुटान उनकी आवाज को मजबूती देगा और मैं इस आंदोलन के साथ हूं. सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए: बंधु तिर्की, पूर्व मंत्री

वहीं आयोजन समिति का दावा है कि 9 सितंबर को होने वाला महा जुटान झारखंड की कला और संस्कृति को नई दिशा देगा और कलाकारों की उलगुलान आने वाले दिनों में व्यापक स्वरूप लेगी.



