रांची ने वूशु और तैराकी में लहराया परचम, हजारीबाग ताइक्वांडो में बना विजेता

रांची में आयोजित तीन खेलों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता संपन्न हो गयी है. अब हॉकी और तीरंदाजी में खिलाड़ी अपना दम दिखाएंगे.

जीत के मेडल और शील्ड्स के साथ खिलाड़ी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 10, 2025 at 9:56 PM IST

3 Min Read
रांचीः स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के तत्वावधान में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित खेलो झारखंड के तहत वूशु, ताइक्वांडो और तैराकी की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं शुक्रवार को संपन्न हो गयी.

दो दिनों तक चली इन प्रतियोगिताओं में राज्य के सभी जिलों से चयनित खिलाड़ियों ने भाग लिया. आयोजन सचिव और राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी ने कहा कि प्रतियोगिता ने यह साबित किया कि सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी भी खेल प्रतिभा में किसी से पीछे नहीं हैं. उन्होंने कहा कि खेलो झारखंड मंच खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की दिशा में एक मजबूत कदम है.

वूशु प्रतियोगिता में रांची ओवरऑल चैंपियन

वूशु मुकाबले खेलगांव स्थित ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुए. जिसमें ओवरऑल चैंपियन रांची बनी है. वहीं अंडर- 17 बालिका वर्ग हजारीबाग उपविजेता, अंडर-19 बालिका वर्ग धनबाद उपविजेता और बालक वर्ग (अंडर-17 और 19) में रामगढ़ जिला उपविजेता बना.

मेडल के साथ खिलाड़ी (ETV Bharat)

ताइक्वांडो में हजारीबाग का दबदबा

रांची में खेलगांव के गणपत राय इंडोर स्टेडियम में हुए ताइक्वांडो मुकाबलों में हजारीबाग के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. अंडर-14 बालक व बालिका वर्ग हजारीबाग विजेता, अंडर-14 बालिका रांची उपविजेता, अंडर-14 बालक में देवघर उपविजेता तो अंडर-17 बालिका वर्ग रांची विजेता रही तो हजारीबाग जिला उपविजेता बना. वहीं अंडर-19 बालिका वर्ग विजेता रांची रही तो उपविजेता पश्चिमी सिंहभूम जिला रहा.

हजारीबाग ताइक्वांडो में बना विजेता (ETV Bharat)

तैराकी प्रतियोगिता में रांची का जलवा कायम

सिदो-कान्हू स्विमिंग स्टेडियम में आयोजित तैराकी मुकाबलों में रांची ने तीनों वर्गों में जीत दर्ज की है. अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 तीनों वर्गों में रांची जिला विजेता रही. वहीं उपविजेता में क्रमशः जमशेदपुर और खूंटी रहे.

सम्मान और अगले चरण की तैयारी

सभी विजेता खिलाड़ियों को संबंधित खेल स्थलों पर ही पदक और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए. पुरस्कार वितरण समारोह में झारखंड ओलंपिक संघ, वूशु संघ, ताइक्वांडो संघ और तैराकी संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे. प्रमुख उपस्थितियों में धीरसेन ए. सोरेंग, शिवेंदु दुबे, शैलेंद्र दुबे, मिथलेश कुमार सिंह, शैलेन्द्र तिवारी, उपेंद्र तिवारी, युवराज पटेल, प्रदीप कुमार और उमेश पासवान शामिल हुए. साथ ही खुली चयन प्रक्रिया के माध्यम से योग, मुक्केबाजी, नेटबॉल, बास्केटबॉल, वेटलिफ्टिंग और मलखंभ के खिलाड़ियों का चयन भी किया गया.

अब बारी हॉकी और तीरंदाजी की

शनिवार से हॉकी और तीरंदाजी की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता शुरू होगी. इन मुकाबलों में राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित खिलाड़ी भाग लेंगे. आयोजन समिति ने बताया कि तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं और प्रतिभागियों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है. इस कार्यक्रम के सफल संचालन में राज्य खेल कोषांग, जिलों से आए शारीरिक शिक्षा शिक्षक और खेल संघों के पदाधिकारियों का योगदान सराहनीय रहा.

