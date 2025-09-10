गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा- एथनॉल और शीरा उत्पादन में भी देश में नंबर वन है उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश प्रदेश की सहकारी गन्ना समितियों के अध्यक्षों एवं चीनी मिल समितियों के उपाध्यक्षों की बैठक बुधवार को लखनऊ में हुई.
लखनऊ: मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी की अध्यक्षता में गन्ना शोध परिषद स्थित श्रोतृशाला में प्रदेश की सहकारी गन्ना समितियों के अध्यक्षों एवं चीनी मिल समितियों के उपाध्यक्षों की बैठक सम्पन्न हुई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार पर हुई इस बैठक में गन्ना एवं चीनी उद्योग से जुड़ी नीतियों, निवेश, किसानों के भुगतान तथा समितियों के आधुनिकीकरण पर विस्तार से चर्चा हुई.
बैठक में गन्ना मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश न केवल गन्ना और चीनी उत्पादन में बल्कि एथनॉल एवं शीरा उत्पादन में भी देश में प्रथम स्थान पर है. उन्होंने बताया कि विगत आठ वर्षों में किसानों को गन्ना मूल्य का रिकॉर्ड 2,89,445 करोड़ रुपये भुगतान किया गया, जो पिछले 22 वर्षों के 2,13,520 करोड़ रुपये भुगतान से 75,925 करोड़ रुपये अधिक है. इसी अवधि में चीनी उद्योग में 6,924 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है.
मंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में महज 42 करोड़ लीटर एथनॉल उत्पादन होता था, जबकि अब यह बढ़कर 180 करोड़ लीटर प्रतिवर्ष तक हो गया है. इससे तेल आयात पर निर्भरता घटी है. प्रदेश की जीडीपी में गन्ने का योगदान 4.19 प्रतिशत तथा गन्ना-चीनी का संयुक्त योगदान 8.45 प्रतिशत है.
राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने समितियों से अपील की है कि वे अपने भवनों व शिक्षण संस्थानों का जीर्णोद्धार करें तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में सहयोग दें. उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में विभाग द्वारा गठित 3,000 महिला स्वयं सहायता समूहों का जिक्र किया, जो प्रतिवर्ष 8 से 10 करोड़ गन्ना सीडलिंग तैयार कर रही हैं. इनमें से कई समूह 10 से 15 लाख रुपये तक का वार्षिक कारोबार कर रहे हैं.
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि समितियां धारा-58 के अंतर्गत लाभांश वितरण की कार्रवाई तेज करें. गन्ना आयुक्त ने कहा कि समितियां प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र, जन सेवा केन्द्र, पेट्रोल पंप, एलपीजी आउटलेट जैसे बहुउद्देशीय कार्यों में आगे आकर किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास करें.
गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रजाति बदलाव, मृदा स्वास्थ्य परीक्षण, उन्नत बीज संवर्धन केन्द्र, प्राकृतिक व जैविक खेती तथा ड्रिप इरिगेशन पर विशेष जोर देने की बात कही गई. समितियों के डिजिटलीकरण पर चर्चा करते हुए बताया गया कि अब किसानों को रियल टाइम में गन्ना पर्चियां मिल रही हैं और 20-20 वर्षों से लंबित संतुलन पत्र अपडेट कराए जा चुके हैं.
