कांग्रेस की पंचायत स्तरीय बैठक में बोले प्रदेश प्रभारी के. राजू, कमेटी में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो

जामताड़ा के नारायणपुर में कांग्रेस की पंचायत स्तरीय बैठक में मौजूद प्रदेश प्रभारी के. राजू, प्रदेश अध्यक्ष व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

जामताड़ा: संथाल परगना में कांग्रेस पार्टी अपनी जड़ को मजबूत करने में जुटी है. पार्टी द्वारा चलाए जा रहे संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड में पंचायत स्तर कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई. जिसमें झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख सहित कई प्रदेश और जिला स्तर के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए.

कमेटी में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होः के. राजू

पंचायत स्तर के पार्टी कार्यकर्ता की बैठक में नेताओं द्वारा पंचायत कमेटी में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया. 12 पंचायत कमेटी के मेंबर में चार महिला सदस्य बनाने का निर्देश दिया गया. झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के. राजू ने पंचायत के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पंचायत स्तर की कमेटी में महिलाओं के भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि कमेटी में महिलाओं के रहने से कमेटी अच्छी चलती है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा स्तर तक पार्टी महिलाओं को 50% आरक्षण देगी. इसके लिए जरूरी है कि गांव स्तर से महिला लीडर को आगे लाया जाए, ताकि वह आगे चलकर देश और राष्ट्र की सेवा कर सकें.

बैठक में नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू. (वीडियो-ईटीवी भारत)

'बिहार में SIR के नाम पर वोटरों के नाए हटाए गए'

पंचायत स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने कहा कि बिहार में चुनाव आयोग द्वारा काफी संख्या में वोटर लिस्ट से दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी का वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया है. उन्होंने कहा कि षड्यंत्र के तहत भाजपा को जीत दिलाने के लिए चुनाव आयोग ने SIR लाया.