ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में 5 डे वर्किंग कल्चर होगा खत्म!, कर्मचारी संगठनों ने कह दी ये बड़ी बात

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां के मामले में मौज रहती है. इस अक्टूबर माह में ही प्रदेश के सरकारी कर्मचारियां की 12 घोषित और 4 ऐच्छिक अवकाश हैं. यानी 31 दिन में 15 दिन ही दफ्तरों में काम होगा. इसी तरह पूरे साल की छुट्टियों का लेखा-जोखा देखा जाए तो प्रदेश में साल के 365 दिनों में से सरकारी कर्मचारियों को 196 दिनों की छुट्टियां मिल रही हैं.

भोपाल: मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की छुट्टियों पर सरकार की कैंची चलने जा रही है. राज्य सरकार प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियों को कम करने पर विचार कर रही है. सरकारी कार्यालयों में आए दिन होने वाली छुट्टियों से काम की गति में ब्रेक लगने और लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने गैर जरूरी छुट्टियों की एनालिसिस शुरू कर दी है. इसके लिए चार विभागों के अधिकारियों की कमेटी गठित की गई है.

कोरोना काल के समय से प्रदेश में 5 डे वर्किंग भी शुरू हो गया है, यानी कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान सप्ताह में शनिवार और रविवार का अवकाश मिलता है. इसके अलावा कई राजनीतिक कारणों से समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों में बढ़ोत्तरी होती गई, जिसे कम करने पर विचार किया जा रहा है. गृह विभाग, वित्त विभाग, राजस्व विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की कमेटी द्वारा विचार किया जा रहा है कि प्रदेश में 5 डे वर्किंग को खत्म किया जाए या फिर दूसरी गैरजरूरी छुट्टियों को कम किया जाए.

कर्मचारी संगठन बोले- जयंतियों के नाम पर अवकाश बंद हो

उधर कर्मचारी संगठनों ने छुट्टियां घटाए जाने का विरोध किया है. मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि कर्मचारियों की छुट्टियां कम नहीं की जानी चाहिए. देखा जाए तो कर्मचारियों का सिर्फ 132-133 छुट्टियां ही साल में मिलती हैं. करीबन 47 ऐच्छिक अवकाश मिलते हैं, लेकिन इनमें से कर्मचारी 3 से ज्यादा अवकाश नहीं ले सकता.

मेडिकल लीव भी तभी लेगा, जब वह बीमार होगा. फाइव डे वीक करने के बाद माह में 2 या 3 शनिवार की छुट्टियां भी बढ़ी हैं. वैसे भी केन्द्र सरकार में भी 5 डे वर्किंग का कल्चर है. बेहतर होगा कि सरकार जयंतियों के नाम पर घोषित होने वाली छुट्टियों पर रोक लगाए.

मुख्य सचिव ज्यादा छुट्टियों से नाखुश

प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन लगातार छुट्टियों को लेकर नाखुश हैं. इसी के चलते उन्होंने दशहरे के एक दिन पहले भोपाल में सरकारी छुट्टी के प्रस्ताव को वापस लौटा दिया था. भोपाल जिला प्रशासन ने दशहरे के एक दिन पहले यानी एक अक्टूबर की छुट्टी का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री से अनुमोदन कराकर मुख्य सचिव कार्यालय को भेजा था. लेकिन मुख्य सचिव ने यह कहते हुए इस पर असहमति जता दी कि अक्टूबर माह में वैसी भी बहुत छुट्टियां हैं. एक और छुट्टी की आवश्यकता दिखाई नहीं देती.