ETV Bharat / state

17 सितंबर से यूपी में चलेगा प्रदेश सरकार का स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान

सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने बताया कि अभियान के तहत प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे.

Photo Credit: UP Govt Media Cell
महिलाओं की संपूर्ण स्वास्थ्य की जांच होगी: सीएम योगी (Etv BharatPhoto Credit: UP Govt Media Cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 8:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: प्रदेश सरकार ने महिलाओं, बेटियों और उनके परिवार के स्वास्थ्य को सशक्त बनाने के लिए 17 सितंबर से पूरे प्रदेश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुरुआत की जाएगी. यह अभियान प्रदेश भर में 2 अक्टूबर तक चलेगा. इसके तहत स्वास्थ्य शिविर, पोषण जागरूकता और मातृत्व लाभ वितरण आदि कार्यक्रम होंगे. इसका उद्देश्य महिलाओं और उनके परिवार का स्वास्थ्य मजबूत कर समाज को मजबूत करना है.

मातृत्व लाभ वितरित किया जाएगा: सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने बताया कि अभियान के तहत प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे. इसमें महिलाओं की संपूर्ण स्वास्थ्य जांच के साथ-साथ पोषण जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम होंगे. साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मातृत्व लाभ भी वितरित किया जाएगा.

गर्भवती महिलाओं की जांच होगी: अभियान के स्वास्थ्य शिविर में महिलाओं के रक्तचाप, मधुमेह, दांत, आंख और ईएनटी की जांच की जाएगी. इसके अलावा कैंसर (मुख, स्तन और ग्रीवा), गर्भवती महिलाओं आदि की जांच की जाएगी. साथ ही एनीमिया के स्तर, टीकाकरण, टेलीमानस सुविधाएं और सिकल सेल परीक्षण किया जाएगा. इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को आसान बनाने के लिए मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड, आयुष्मान कार्ड और पोषण ट्रैकिंग का पंजीकरण भी किया जाएगा.

चीनी और तेल का प्रयोग कम करने पर जोर: अभियान के तहत लोगों को संतुलित आहार, पोषण और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा. इसमें मोटापे को कम करने चीनी और तेल के प्रयोग को 10 प्रतिशत तक कम करने, स्थानीय और मौसमी भोजन को बढ़ावा देने तथा बच्चों, किशोरियों के आहार और आयरन सेवन को सुनिश्चित करने पर बल दिया जाएगा.

मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता प्रोग्राम होंगे: इसके अलावा टेक होम राशन का वितरण और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे. अभियान में प्रदेश के हर नागरिक को भी सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया गया है. इसमें रक्तदान शिविर, मित्र स्वयंसेवी पंजीकरण और आंगनबाड़ी पंजीकरण जैसी गतिविधियों के माध्यम से आमजन को अभियान से जोड़ा जाएगा.

यह भी पढ़ें- स्टार्टअप कॉन्क्लेव में सीएम योगी बोले- आज का समय टेक्नोलॉजी का, इनोवेशन करने वाला देश दुनिया को लीड करेगा

For All Latest Updates

TAGGED:

UP HEALTH DEPARTMENTCMO DR NB SINGHSWASTH NARI ABHIYAN IN UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IIT कानपुर की बड़ी खोज; शरीर के अंदर दवा कितना कर रही असर, यह तकनीक देगी सटीक जानकारी

रेलवे का 'साहित्यकार' अधिकारी; ट्रेन दौड़ाने के साथ चलाई 'कलम', लिख डालीं 22 किताबें

किसान भाइयो! आने वाली है PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त; करा लें फार्मर रजिस्ट्री वरना नहीं मिलेगा पैसा

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.