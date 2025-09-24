ETV Bharat / state

राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष चतुर्वेदी का तंज, बोले- क्या अशोक गहलोत पायलट को जेल भेजना चाहते हैं?

अरुण चतुर्वेदी ने कहा, अशोक गहलोत सचिन पायलट को जेल भेजना चाहते हैं. उन्होंने कन्हैयालाल हत्याकांड में गहलोत सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए.

Arun Chaturvedi on Gehlot
राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष चतुर्वेदी (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2025 at 8:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार गिराने के मामले में कोर्ट द्वारा एफआर स्वीकार करने को नहीं मानने पर राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसा. उन्होंने कहा, 'क्या वे चाहते हैं कि सचिन पायलट को जेल हो जाए, क्योंकि वे मानेसर के मुख्य प्रकरण में पुलिस की एफआर को कोर्ट द्वारा स्वीकार करने के बावजूद मान नहीं रहे हैं.'

चतुर्वेदी बुधवार शाम को जोधपुर पहुंचे. उन्होंने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार गिराने के मामले में पुलिस जांच के आधार पर कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया चल रही थी. गहलोत के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में यह एफआईआर हुई थी. इसकी जांच हुई. पुलिस ने जांच के बाद एफआर लगाई है. कोर्ट ने भी यह एफआर मंजूर कर ली, इसलिए अब गहलोत को भी यह स्वीकार कर लेनी चाहिए. वे इसे भी स्वीकार नहीं कर रहे, इसका मतलब वे सचिन पायलट को जेल में देखना चाहते हैं.

राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: पीएम के दौरे से पहले गहलोत ने उठाया कन्हैयालाल हत्याकांड का मुद्दा, पूछा-क्या न्याय का देंगे आश्वासन?

डांडिया महोत्सव में दूसरे धर्म के लोगों के शामिल होने के मुद्दे पर चतुर्वेदी ने कहा कि नवरात्रि में देवी की आराधना होती है. इस मौके पर ही डांडिया या गरबा जैसे कार्यक्रम होते हैं. ऐसे कार्यक्रम हिंदू धर्म और उनके देवी देवताओं में आस्था रखने वालों के लिए ही होते हैं, इसलिए इन आयोजनों में किसी और के आने का मतलब कुछ और हो सकता है. आयोजक अपने-अपने तरीके से उस आयोजन को शुद्ध रखना चाहते हैं, तो किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए.

गहलोत ने कन्हैयालाल को नहीं दी थी सुरक्षा: कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में आरोपियों को सजा नहीं मिलने का मामला पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाया था. इस पर राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार ने उस समय इस पूरे मामले में लीपापोती का प्रयास किया था. जिस दिन घटना हुई, उससे तीन दिन पहले एक ट्वीट होता है, जिसे पुलिस हटवा देती है. उसे हटाने के बाद भी सुरक्षा की मांग होती है. सुरक्षा नहीं दी जाती, फिर कन्हैया लाल की हत्या होती है. उस समय गहलोत मुख्यमंत्री थे. पुलिस भी उनकी ही थी, तब वे सुरक्षा नहीं दे पाए, जिस कारण कन्हैयालाल की हत्या हो गई, इसलिए पहले उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए. अब यह मामला कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है. केंद्र सरकार ने भी इस प्रकरण में संज्ञान लेकर काम शुरू किया है. तब आपको (गहलोत को) किस बात की पीड़ा हो रही है.

बिहार में कांग्रेस कहीं दौड़ में नहीं : वित्त आयोग अध्यक्ष चतुर्वेदी ने वोट चोरी के मुद्दे पर कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार आरोप लगाना कांग्रेस का स्वभाव बन गया है. वे बोले- 'जब आप हिमाचल प्रदेश में जीतते हैं तब तो सब सही होता है और जब राजस्थान में हारते हैं तो आपको कई चीजों पर आपत्तियां होती हैं.' उन्होंने कहा कि अब क्योंकि बिहार में साफ दिख रहा है कि कांग्रेस कहीं भी दौड़ में नहीं है, तो वे पहले से ही इसकी भूमिका बना रहे हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

STATE FINANCE COMMISSIONCHAIRMAN ARUN CHATURVEDIEX CM ARUN CHATURVEDIकन्हैयालाल हत्याकांडARUN CHATURVEDI ON GEHLOT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शारदीय नवरात्रि 2025: चौथे दिन मां कूष्माण्डा की करें आराधना, मिलेगी कष्टों से मुक्ति

असंयमित जीवन शैली बना रही हड्डियों को कमजोर, मजबूती के लिए जानिए आयुर्वेदिक नुस्खे

गिरावट के साथ शेयर बाजार ने शुरू किया कारोबार, बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लुढ़के

UN में ट्रंप ने एस्केलेटर बंद और टेलीप्रॉम्टर के रुकने पर किया तंज, संयुक्त राष्ट्र ने दी सफाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.