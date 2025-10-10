ETV Bharat / state

स्वास्थ्य सेवाओं पर सियासी बवाल! जूली के आरोपों पर चतुर्वेदी का पलटवार

राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुणचतुर्वेदी ने भजनलाल सरकार का बचाव करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकाल की बिगड़ी व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है.

State Finance Commission
राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 10, 2025 at 5:41 PM IST

2 Min Read
जयपुर: राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है. कफ सिरप से बच्चों की मौत, एसएमएस अस्पताल में आग लगने की घटना और अब वहां के एक प्रमुख डॉक्टर के रिश्वत में पकड़े जाने के मामलों ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं पर उठाए गए सवालों के जवाब में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने पलटवार किया.

भाजपा कार्यालय पर शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस किस स्वास्थ्य मॉडल की बात करती है? स्वास्थ्य व्यवस्था बिगाड़ने का काम तो कांग्रेस सरकार ने किया, जिसका परिणाम आज राजस्थान भुगत रहा है. चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं दी और एसएमएस अस्पताल जैसे संस्थानों पर लगातार बोझ डाला गया, जबकि नियमित रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया गया.

राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले- पिछली सरकार घाटा छोड़कर गई, जीएसटी रिफॉर्म से टैक्स बढ़ा

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बिगड़े सिस्टम को ठीक करने पर काम हो रहा है. उन्होंने राज्य में बढ़ते मेडिकल कॉलेजों का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया. चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान में अगर अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है. उन्होंने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की ताकि डॉक्टरों की कमी खत्म हो और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सके.

एसएमएस मामला नैतिक पतन का: एसएमएस मेडिकल कॉलेज के HOD की गिरफ्तारी पर चतुर्वेदी ने कहा कि इसमें सरकार को दोष देने की जरूरत नहीं है. राजस्थान में ट्रैप का मामला पहली बार नहीं आया है. इससे पहले भी ऐसी कार्रवाई हुई है, ये नैतिकता से जुड़ा मामला है. उन्होंने कहा कि अच्छी नौकरी और अच्छी आय के बावजूद कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के रास्ते पर जाता है, तो इसका कारण उसकी शिक्षा और संस्कारों में कमी है.

'लोकल फॉर वोकल' को बढ़ावा: चतुर्वेदी ने दिवाली पर 'लोकल फॉर वोकल' को बढ़ावा देने की बात कही और जीएसटी में कटौती तथा कोविड काल में वैक्सीन निर्यात के लिए केंद्र सरकार की सराहना की. उन्होंने कहा कि दिवाली के अवसर पर भारत में बने सामान की खरीद और बिक्री की जागरूकता को लेकर अभियान चलाया जा रहा है. जब हम स्वदेशी की खरीद और बिक्री करेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

