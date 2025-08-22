जयपुर: राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव की आहट तेज हो गई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी तैयारी का शंखनाद करते हुए मतदाता सूचियां जारी करने का कार्यक्रम तय कर दिया है. आयोग की गाइडलाइन के अनुसार ग्राम पंचायत वार्ड, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर अलग-अलग वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी. इसके लिए 1 जनवरी 2025 की स्थिति को आधार मानकर मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा. इस संबंध में शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने नोटिफिकेशन जारी किया.

राजस्थान में इस साल बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो रहा है. इन्हीं के साथ पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव भी होने हैं. राज्य की 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2025 में और 704 पंचायतों का मार्च 2025 में पूरा हो चुका है. इसके अलावा 3847 पंचायतों का कार्यकाल सितंबर-अक्टूबर 2025 में समाप्त हो जाएगा. ऐसे में पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उच्च न्यायालय ने भी हाल ही में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार और चुनाव आयोग को समय पर चुनाव कराने के निर्देश दिए थे.

मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण अनिवार्य: राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने बताया कि चुनाव से पहले मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण करवाया जाएगा. ये प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 और राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के तहत पूरी होगी. मतदाता सूची के लिए 1 जनवरी 2025 को आधार माना गया है. इसी के अनुसार ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट बनाई जाएगी. इसके बाद फिजिकल वेरीफिकेशन कराकर सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा. चुनावों के लिए तीन स्तरों पर मतदाता सूचियां तैयार होंगी

ग्राम पंचायत के वार्डवार सूची

पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रवार सूची

जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रवार सूची

ग्राम पंचायत की वार्डवार सूची को आधार बनाकर पंचायत समिति और जिला परिषद की मतदाता सूची तैयार की जाएगी, यानी अलग से नई सूची बनाने की जरूरत नहीं होगी, केवल पंचायतों की वार्डवार सूचियों को जोड़कर बड़ी सूची बनाई जाएगी. हालांकि, इन सूचियों का अलग-अलग प्रकाशन अनिवार्य रहेगा.

आगे की प्रक्रिया: निर्वाचक नामावलियों की तैयारी का काम जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में होगा और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इसकी जिम्मेदारी निभाएंगे. प्रारूप प्रकाशन के बाद दावा-आपत्ति की प्रक्रिया चलेगी और आखिर में अंतिम सूची प्रकाशित होगी. इसी के आधार पर पंचायत चुनाव कराए जाएंगे.