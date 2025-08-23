ETV Bharat / state

सरकार की मंशा के इतर, राज्य निर्वाचन आयोग ने 49 निकायों की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्यक्रम किया घोषित - REVISION OF VOTER LISTS

राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित कर दिया है.

Revision Of Voter Lists
राज्य निर्वाचन आयोग (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 23, 2025 at 10:33 AM IST

3 Min Read

जयपुर: सरकार की मंशा के विपरीत राजस्थान में 49 नगरीय निकाय और नवगठित नगर पालिकाओं में आम चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित कर दिया है. आयोग की गाइडलाइन के अनुसार वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी. पंचायती राज चुनाव की तरह ही नगरीय निकायों के लिए भी 1 जनवरी 2025 की स्थिति को आधार मानकर मतदाता सूची अपडेट की जाएगी.

राजस्थान सरकार प्रदेश के सभी 309 नगरीय निकायों में वन स्टेट वन इलेक्शन की प्लानिंग कर रही है, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को राजस्थान में 49 नगरीय निकायों और नवगठित नगरपालिकाओं के आम चुनाव की तैयारियों के तहत मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित कर दिया. राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता के अनुसार आयोग में उन नगरीय निकायों को नोटिफिकेशन जारी किया है, जिनका पांच वर्षीय कार्यकाल नवंबर 2024 में समाप्त हो चुका है और आम चुनाव होना प्रस्तावित है.

पढ़ें: हाईकोर्ट के दो आदेश: पंचायत और निकाय चुनाव अपील पर सुनवाई 25 को, सड़कों से अतिक्रमण हटाने का निर्देश

इस नोटिफिकेशन में उच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित समयावधि में चुनाव कराए जाने पर टिप्पणी भी की गई है. आयोग के अनुसार मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत किया जाएगा. इसके लिए 1 जनवरी 2025 की स्थिति को आधार मानकर वार्डवार फोटोयुक्त मतदाता सूचियां तैयार की जाएंगी. विधानसभा की निर्वाचक नामावली 2025 के अपडेटेड डाटाबेस के आधार पर इन सूचियों को तैयार कर फिजिकल वेरीफिकेशन किया जाएगा.

आगे की प्रकिया :

  1. नगरीय निकायों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट : 24 सितंबर 2025
  2. वार्डों/मतदान केन्द्रों पर पठन : 24 और 25 सितंबर 2025
  3. दावे और आक्षेप पेश करने की अंतिम तिथि : 8 अक्टूबर 2025
  4. विशेष अभियान की तिथियां : 6 और 7 अक्टूबर 2025
  5. दावे और आक्षेपों के निस्तारण की अवधि : 16 अक्टूबर 2025 तक
  6. पूरक सूचियों की तैयारी : 30 अक्टूबर 2025
  7. वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन : 3 नवम्बर 2025

आयोग ने स्पष्ट किया है कि वोटर लिस्ट की तैयारी, दावे-आक्षेपों के निस्तारण और अंतिम प्रकाशन का कार्य इलेक्टरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी. ये ऑफिसर्स जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में रहकर कार्य करेंगे. आपको बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में वर्ष 2019 में वार्डों का पुनर्गठन हुआ था. उस समय 196 नगरीय निकाय थे. 6 साल में ही 113 नए नगरीय निकायों का गठन कर दिया गया, जहां पहली बार चुनाव होंगे. फिलहाल प्रदेश में 134 नगरीय निकायों में बोर्ड नहीं है. इनकी कमान फिलहाल प्रशासकों के हाथों में है. राज्य सरकार चाहती है कि प्रदेश के सभी 309 नगरीय निकाय में एक साथ चुनाव कराए जाएं.

जयपुर: सरकार की मंशा के विपरीत राजस्थान में 49 नगरीय निकाय और नवगठित नगर पालिकाओं में आम चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित कर दिया है. आयोग की गाइडलाइन के अनुसार वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी. पंचायती राज चुनाव की तरह ही नगरीय निकायों के लिए भी 1 जनवरी 2025 की स्थिति को आधार मानकर मतदाता सूची अपडेट की जाएगी.

राजस्थान सरकार प्रदेश के सभी 309 नगरीय निकायों में वन स्टेट वन इलेक्शन की प्लानिंग कर रही है, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को राजस्थान में 49 नगरीय निकायों और नवगठित नगरपालिकाओं के आम चुनाव की तैयारियों के तहत मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित कर दिया. राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता के अनुसार आयोग में उन नगरीय निकायों को नोटिफिकेशन जारी किया है, जिनका पांच वर्षीय कार्यकाल नवंबर 2024 में समाप्त हो चुका है और आम चुनाव होना प्रस्तावित है.

पढ़ें: हाईकोर्ट के दो आदेश: पंचायत और निकाय चुनाव अपील पर सुनवाई 25 को, सड़कों से अतिक्रमण हटाने का निर्देश

इस नोटिफिकेशन में उच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित समयावधि में चुनाव कराए जाने पर टिप्पणी भी की गई है. आयोग के अनुसार मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत किया जाएगा. इसके लिए 1 जनवरी 2025 की स्थिति को आधार मानकर वार्डवार फोटोयुक्त मतदाता सूचियां तैयार की जाएंगी. विधानसभा की निर्वाचक नामावली 2025 के अपडेटेड डाटाबेस के आधार पर इन सूचियों को तैयार कर फिजिकल वेरीफिकेशन किया जाएगा.

आगे की प्रकिया :

  1. नगरीय निकायों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट : 24 सितंबर 2025
  2. वार्डों/मतदान केन्द्रों पर पठन : 24 और 25 सितंबर 2025
  3. दावे और आक्षेप पेश करने की अंतिम तिथि : 8 अक्टूबर 2025
  4. विशेष अभियान की तिथियां : 6 और 7 अक्टूबर 2025
  5. दावे और आक्षेपों के निस्तारण की अवधि : 16 अक्टूबर 2025 तक
  6. पूरक सूचियों की तैयारी : 30 अक्टूबर 2025
  7. वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन : 3 नवम्बर 2025

आयोग ने स्पष्ट किया है कि वोटर लिस्ट की तैयारी, दावे-आक्षेपों के निस्तारण और अंतिम प्रकाशन का कार्य इलेक्टरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी. ये ऑफिसर्स जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में रहकर कार्य करेंगे. आपको बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में वर्ष 2019 में वार्डों का पुनर्गठन हुआ था. उस समय 196 नगरीय निकाय थे. 6 साल में ही 113 नए नगरीय निकायों का गठन कर दिया गया, जहां पहली बार चुनाव होंगे. फिलहाल प्रदेश में 134 नगरीय निकायों में बोर्ड नहीं है. इनकी कमान फिलहाल प्रशासकों के हाथों में है. राज्य सरकार चाहती है कि प्रदेश के सभी 309 नगरीय निकाय में एक साथ चुनाव कराए जाएं.

For All Latest Updates

TAGGED:

नगरीय निकाय मतदाता सूचीSTATE ELECTION COMMISSIONनिकाय चुनावREVISION OF VOTER LISTS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या रुकेगा सरोगेसी का दुरुपयोग, जानें देखभाल से व्यापार तक, कानूनी और नैतिक अड़चनें

ऑनलाइन गेमिंग बिल को राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी, जानिए इसके उल्लंघन पर कितनी होगी सजा

उपराष्ट्रपति चुनाव में तेलुगु गौरव का तत्व अहम भूमिका में, इंडिया ब्लॉक को है उम्मीद

AIR कम तो आयुष के इन कोर्स में ले सकते हैं प्रवेश, 1 से 2 लाख रैंक तक मिलेगा एडमिशन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.