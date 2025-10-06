अंता उपचुनाव की घोषणा: डोटासरा का जीत का दावा, कहा- 2 साल के शासन में जनता त्रस्त
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अंता उपचुनाव टालने के लिए राज्यपाल के पास रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन उन्होंने सिफारिश नहीं मानी.
Published : October 6, 2025 at 7:34 PM IST
जयपुर: चुनाव आयोग ने सोमवार को राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है. अंता उपचुनाव की घोषणा के साथ राजस्थान में सियासत भी तेज होने लगी है. राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अंता उपचुनाव में जीत का दावा किया है.
डोटासरा ने सोमवार को कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राजस्थान में 2 साल के शासन में जनता त्रस्त हो चुकी है और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कामों को याद कर रही है. अंता विधानसभा सीट पर हम जनता के बीच भाजपा सरकार की नाकामियों को लेकर जाएंगे और बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे.
सरकार नहीं चाहती थी कि चुनाव हो: डोटासरा ने आरोप लगाया कि अंता विधानसभा सीट पर राज्य सरकार नहीं चाहती थी कि चुनाव हो, इसलिए सरकार ने राज्यपाल के पास अपनी रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन राज्यपाल ने कानून की पालना की और समझा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ 20-25 मुक़दमे दर्ज हों और एक अधिकारी की कनपटी पर रिवाल्वर रखकर कानून-व्यवस्था का मखौल उड़ाया हो, ऐसे व्यक्ति को रिलीफ कैसे दिया जा सकता है. अब आज चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी है.
कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दे भुनाएंगे उपचुनाव में: डोटासरा ने कहा कि अंता उपचुनाव में कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों को जनता के बीच भुनाएंगे. प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है. अतिवृष्टि से लोगों की जान चली गई, फसलें बर्बाद हो गई. स्कूली बच्चों की मौत हो गई, लेकिन वहां अभी तक भी मुख्यमंत्री और मंत्री तक नहीं गए और अब एसएमएस अस्पताल का हादसा हो गया, लेकिन सरकार ने न किसानों के लिए कोई मुआवजे की घोषणा की और न ही स्कूली बच्चों के लिए कोई घोषणा की है. ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर हम अंता की जनता के बीच जाएंगे और पूरा विश्वास है कि अंता विधानसभा क्षेत्र की जनता हमें अपना 'आशीर्वाद' देगी.
बिहार में दिल जीतेगा इंडिया गठबंधन: बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा को लेकर गोविंद सिंह ने कहा कि बिहार में एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है. बीजेपी और चुनाव आयोग मिलीभगत का खेल सबके सामने उजागर हो चुका है. चुनाव आयोग कुछ भी कहे लेकिन वहां पर वाजिब लोगों के वोट काटे गए हैं और वोट चोरी इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है. इंडिया गठबंधन बिहार की जनता का दिल जीतने का काम करेगा. डोटासरा ने कहा कि पहले भाजपा ने चार साल नीतीश कुमार को खूब कोसा, लेकिन अब अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं.