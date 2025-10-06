ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव की घोषणा: डोटासरा का जीत का दावा, कहा- 2 साल के शासन में जनता त्रस्त

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: चुनाव आयोग ने सोमवार को राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है. अंता उपचुनाव की घोषणा के साथ राजस्थान में सियासत भी तेज होने लगी है. राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अंता उपचुनाव में जीत का दावा किया है. डोटासरा ने सोमवार को कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राजस्थान में 2 साल के शासन में जनता त्रस्त हो चुकी है और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कामों को याद कर रही है. अंता विधानसभा सीट पर हम जनता के बीच भाजपा सरकार की नाकामियों को लेकर जाएंगे और बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे. पढ़ें: अंता विधानसभा उपचुनाव की घोषणा, 11 नवंबर को मतदान, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे सरकार नहीं चाहती थी कि चुनाव हो: डोटासरा ने आरोप लगाया कि अंता विधानसभा सीट पर राज्य सरकार नहीं चाहती थी कि चुनाव हो, इसलिए सरकार ने राज्यपाल के पास अपनी रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन राज्यपाल ने कानून की पालना की और समझा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ 20-25 मुक़दमे दर्ज हों और एक अधिकारी की कनपटी पर रिवाल्वर रखकर कानून-व्यवस्था का मखौल उड़ाया हो, ऐसे व्यक्ति को रिलीफ कैसे दिया जा सकता है. अब आज चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी है.