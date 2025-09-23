ETV Bharat / state

स्कूल प्राचार्यों की सूची देख भड़के डोटासरा, बोले- मेरे इलाके को जानबूझकर बनाया निशाना

राजस्थान में शिक्षा विभाग में प्राचार्यों के तबादलों को लेकर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्री पर भेदभाव का आरोप लगाया है.

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा
ETV Bharat Rajasthan Team

September 23, 2025

सीकर: कांग्रेस ने शिक्षा विभाग में जारी प्राचार्यों की तबादला सूची को लेकर सरकार पर हमला बोला है. पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तबादला सूची देखकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर भड़क गए. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ से द्वेषतापूर्ण तरीके से तबादले किए गए हैं. वर्षों से काम कर रहे ईमानदार प्राचार्यों को भी निशाना बनाया गया. इससे साफ पता चलता है कि विभाग राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है.

डोटासरा ने कहा कि यह न केवल शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार है, बल्कि सरकार की जातीय मानसिकता भी उजागर हो रही है. उन्होंने कहा कि यदि इसी तरह राजनीतिक हस्तक्षेप जारी रहा तो शिक्षा विभाग की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा.

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा

पढ़ें: शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल: एक साथ 4527 प्राचार्य के तबादले

कांग्रेस नेता का कहना था कि यह तबादला सूची पारदर्शिता से परे है. इसमें सत्ता पक्ष की मनमर्जी हावी रही है. डोटासरा का आरोप है कि शिक्षा मंत्री ने अपने नजदीकी विधायकों और नेताओं की सिफारिश को तरजीह दी, जबकि योग्य प्राचार्यों के साथ अन्याय हुआ. राजस्थान में शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार देर रात 4,527 प्रिंसिपलों की तबादला सूची जारी हुई थी. इसके जारी होते ही सियासत गर्मा गई है. डोटासरा शिक्षा मंत्री दिलावर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है.

