शिमला: हिमाचल में चल रहे विधानसभा सेशन के बीच आज प्रदेश में सियासी पारा चढ़ने वाला है. प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल शिमला पहुंच गई हैं. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशानिर्देश पर आज दोपहर 12 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में वोट चोर, कुर्सी छोड़ अभियान के तहत रैली आयोजित की जाएगी. इस रैली में मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश मामलों के सह प्रभारी चेतन चौहान व विदित चौधरी सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, पार्टी के सभी विधायक, बोर्डों निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पीसीसी के सभी पूर्व सदस्यों, जिला व ब्लॉकों के सभी पूर्व पदाधिकारी व अग्रणी संगठनों के सभी पदाधिकारी भाग लेंगे. वहीं, रजनी पाटिल प्रदेश में कांग्रेस मुखिया सहित संगठन को लेकर भी नेताओं के साथ चर्चा करेंगी.

पीटरहॉफ में विधायक दल की बैठक

इससे पहले पीटरहॉफ में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी. जिसमें कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल व सह प्रभारी भी विशेष तौर पर शामिल होंगे. जिनके अलावा पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह व सभी विधायकों को भी बैठक में बुलाया गया है. इस बैठक में दोपहर को आयोजित होने वाली वोट चोर, कुर्सी छोड़ रैली को लेकर चर्चा होगी. प्रभारी रजनी पाटिल यहां पार्टी नेताओं, अग्रणी संगठनों के नेताओं से बैठकें भी करेंगी. वहीं, शुक्रवार सुबह 10 बजे रजनी पाटिल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में अग्रणी संगठनों के प्रमुखों के साथ बैठके करेंगी. दोपहर 12 बजे रैली होगी.

जल्द नया मुखिया मिलने की उम्मीद!

इसके बाद 23 अगस्त को सुबह 10 बजे रजनी पाटिल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह व पीसीसी के अन्य पूर्व नेताओं से अलग-अलग पार्टी संगठन को लेकर भी चर्चा करेंगी. जिसके बाद वह दिल्ली जाकर अपनी रिपोर्ट देंगी. ऐसे में अब अगले कुछ दिनों में कांग्रेस को नया मुखिया मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है. बता दें कि कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल गुरुवार देर शाम शिमला पहुंची. इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने उनके साथ मुलाकात भी की. वहीं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सचिव व प्रदेश मामलों के सह प्रभारी विदित चौधरी पिछले तीन दिनों से शिमला में ही हैं.