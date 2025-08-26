ETV Bharat / state

छह दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू, कहा-वोट चोरी की साजिश रच रही है भाजपा - K RAJU JHARKHAND VISIT

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू छह दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे हैं. इस दौरान उन्होंने अपने दौरे के संदर्भ में जानकारी साझा की.

K Raju Jharkhand Visit
रांची एयरपोर्ट पर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू का स्वागत करते कांग्रेसी. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 26, 2025 at 2:12 PM IST

4 Min Read

रांची: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्थायी आमंत्रित सदस्य और झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू मंगलवार को छह दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे. रांची एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. के. राजू यह दौरा संगठनात्मक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

संगठन सृजन अभियान की के. राजू ने दी जानकारी

झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के. राजू का यह झारखंड दौरा "संगठन सृजन अभियान" से सीधा जुड़ा हुआ है. इस अभियान के अंतर्गत वे प्रखंड और पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने का काम करेंगे. दौरे के पहले ही दिन के. राजू रांची के चान्हो प्रखंड के लिए रवाना हो गए. चान्हो में कार्यकर्ताओं के संग बैठक में प्रदेश प्रभारी कांग्रेस संगठन को गांव-गांव तक मजबूत बनाने पर जोर देंगे.

रांची एयरपोर्ट पर बयान देते झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू. (वीडियो-ईटीवी भारत)

"पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक संगठन को बनाएंगे मजबूत"

रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर की पार्टी रही है और अब लक्ष्य पंचायत से लेकर बूथ तक संगठन को सशक्त करने का है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को नई ऊर्जा देने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है.

सितंबर के अंत तक जिलाध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी

उन्होंने स्पष्ट किया कि सितंबर माह के अंत तक प्रदेश के 25 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व ने पर्यवेक्षकों (ऑब्जर्वर्स) की नियुक्ति भी कर दी है. इसी क्रम में वे लगातार छह दिनों तक झारखंड के विभिन्न जिलों और प्रखंडों का दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे.

भाजपा पर वोट चोरी की साजिश रचने का आरोप

इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने में लगी है और "वोट चोरी" की साजिश रच रही है. इस सच्चाई को जनता के बीच उजागर करना कांग्रेस का दायित्व है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जागरूक किया जाएगा, ताकि वे भाजपा के चाल, चरित्र और चेहरे से लोगों को अवगत करा सकें.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया संदेश

कांग्रेस प्रभारी ने यह भी कहा कि संगठन की मजबूती तभी संभव है जब कार्यकर्ता पंचायत, प्रखंड और बूथ स्तर पर मजबूती से काम करें. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझें और कांग्रेस की नीतियों को बताएं.

राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे प्रदेश प्रभारी

छह दिनों के इस दौरे के दौरान वे रांची के अलावा हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, पलामू और गिरिडीह समेत कई जिलों का भ्रमण करेंगे. प्रत्येक जिले में के. राजू प्रखंड और पंचायत स्तर के नेताओं व कार्यकर्ताओं से मिलकर संगठनात्मक स्थिति की समीक्षा करेंगे और आने वाले दिनों की रणनीति तय करेंगे.

पार्टी नेताओं का मानना है कि यह दौरा कांग्रेस संगठन के लिए बेहद अहम है. एक ओर जहां कांग्रेस नेतृत्व कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में जुटा है, वहीं भाजपा की नीतियों का विरोध कर जनता का विश्वास जीतने की रणनीति भी बनाई जा रही है.

कुल मिलाकर के. राजू का यह छह दिवसीय झारखंड प्रवास कांग्रेस के लिए संगठनात्मक मजबूती, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार और आगामी चुनावी तैयारी का खाका खींचने के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें-

झारखंड के हर बूथ पर वोटों की चौकीदारी करेंगे कांग्रेसी, मतदान केंद्रों पर नियुक्त होंगे बीएलए

वोट अधिकार यात्रा को सफल बनाने में जुटी झारखंड कांग्रेस, एलईडी वैन बिहार के लिए किया रवाना

रांची में महिला कांग्रेस ने चुनाव आयुक्त का फूंका पूतला, वोट चोरी और मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के खिलाफ की नारेबाजी

'वोट चोरी' मामले को लेकर झारखंड कांग्रेस ने बनाई आक्रामक रणनीति, भाजपा ने बताया घटिया राजनीति

रांची: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्थायी आमंत्रित सदस्य और झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू मंगलवार को छह दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे. रांची एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. के. राजू यह दौरा संगठनात्मक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

संगठन सृजन अभियान की के. राजू ने दी जानकारी

झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के. राजू का यह झारखंड दौरा "संगठन सृजन अभियान" से सीधा जुड़ा हुआ है. इस अभियान के अंतर्गत वे प्रखंड और पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने का काम करेंगे. दौरे के पहले ही दिन के. राजू रांची के चान्हो प्रखंड के लिए रवाना हो गए. चान्हो में कार्यकर्ताओं के संग बैठक में प्रदेश प्रभारी कांग्रेस संगठन को गांव-गांव तक मजबूत बनाने पर जोर देंगे.

रांची एयरपोर्ट पर बयान देते झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू. (वीडियो-ईटीवी भारत)

"पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक संगठन को बनाएंगे मजबूत"

रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर की पार्टी रही है और अब लक्ष्य पंचायत से लेकर बूथ तक संगठन को सशक्त करने का है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को नई ऊर्जा देने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है.

सितंबर के अंत तक जिलाध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी

उन्होंने स्पष्ट किया कि सितंबर माह के अंत तक प्रदेश के 25 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व ने पर्यवेक्षकों (ऑब्जर्वर्स) की नियुक्ति भी कर दी है. इसी क्रम में वे लगातार छह दिनों तक झारखंड के विभिन्न जिलों और प्रखंडों का दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे.

भाजपा पर वोट चोरी की साजिश रचने का आरोप

इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने में लगी है और "वोट चोरी" की साजिश रच रही है. इस सच्चाई को जनता के बीच उजागर करना कांग्रेस का दायित्व है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जागरूक किया जाएगा, ताकि वे भाजपा के चाल, चरित्र और चेहरे से लोगों को अवगत करा सकें.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया संदेश

कांग्रेस प्रभारी ने यह भी कहा कि संगठन की मजबूती तभी संभव है जब कार्यकर्ता पंचायत, प्रखंड और बूथ स्तर पर मजबूती से काम करें. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझें और कांग्रेस की नीतियों को बताएं.

राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे प्रदेश प्रभारी

छह दिनों के इस दौरे के दौरान वे रांची के अलावा हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, पलामू और गिरिडीह समेत कई जिलों का भ्रमण करेंगे. प्रत्येक जिले में के. राजू प्रखंड और पंचायत स्तर के नेताओं व कार्यकर्ताओं से मिलकर संगठनात्मक स्थिति की समीक्षा करेंगे और आने वाले दिनों की रणनीति तय करेंगे.

पार्टी नेताओं का मानना है कि यह दौरा कांग्रेस संगठन के लिए बेहद अहम है. एक ओर जहां कांग्रेस नेतृत्व कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में जुटा है, वहीं भाजपा की नीतियों का विरोध कर जनता का विश्वास जीतने की रणनीति भी बनाई जा रही है.

कुल मिलाकर के. राजू का यह छह दिवसीय झारखंड प्रवास कांग्रेस के लिए संगठनात्मक मजबूती, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार और आगामी चुनावी तैयारी का खाका खींचने के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें-

झारखंड के हर बूथ पर वोटों की चौकीदारी करेंगे कांग्रेसी, मतदान केंद्रों पर नियुक्त होंगे बीएलए

वोट अधिकार यात्रा को सफल बनाने में जुटी झारखंड कांग्रेस, एलईडी वैन बिहार के लिए किया रवाना

रांची में महिला कांग्रेस ने चुनाव आयुक्त का फूंका पूतला, वोट चोरी और मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के खिलाफ की नारेबाजी

'वोट चोरी' मामले को लेकर झारखंड कांग्रेस ने बनाई आक्रामक रणनीति, भाजपा ने बताया घटिया राजनीति

For All Latest Updates

TAGGED:

K RAJU ARRIVED RANCHIJHARKHAND CONGRESS INCHARGE K RAJUCONGRESS CAMPAIGN IN JHARKHANDकांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजूK RAJU JHARKHAND VISIT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.