रांची: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्थायी आमंत्रित सदस्य और झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू मंगलवार को छह दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे. रांची एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. के. राजू यह दौरा संगठनात्मक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

संगठन सृजन अभियान की के. राजू ने दी जानकारी

झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के. राजू का यह झारखंड दौरा "संगठन सृजन अभियान" से सीधा जुड़ा हुआ है. इस अभियान के अंतर्गत वे प्रखंड और पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने का काम करेंगे. दौरे के पहले ही दिन के. राजू रांची के चान्हो प्रखंड के लिए रवाना हो गए. चान्हो में कार्यकर्ताओं के संग बैठक में प्रदेश प्रभारी कांग्रेस संगठन को गांव-गांव तक मजबूत बनाने पर जोर देंगे.

रांची एयरपोर्ट पर बयान देते झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू. (वीडियो-ईटीवी भारत)

"पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक संगठन को बनाएंगे मजबूत"

रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर की पार्टी रही है और अब लक्ष्य पंचायत से लेकर बूथ तक संगठन को सशक्त करने का है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को नई ऊर्जा देने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है.

सितंबर के अंत तक जिलाध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी

उन्होंने स्पष्ट किया कि सितंबर माह के अंत तक प्रदेश के 25 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व ने पर्यवेक्षकों (ऑब्जर्वर्स) की नियुक्ति भी कर दी है. इसी क्रम में वे लगातार छह दिनों तक झारखंड के विभिन्न जिलों और प्रखंडों का दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे.

भाजपा पर वोट चोरी की साजिश रचने का आरोप

इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने में लगी है और "वोट चोरी" की साजिश रच रही है. इस सच्चाई को जनता के बीच उजागर करना कांग्रेस का दायित्व है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जागरूक किया जाएगा, ताकि वे भाजपा के चाल, चरित्र और चेहरे से लोगों को अवगत करा सकें.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया संदेश

कांग्रेस प्रभारी ने यह भी कहा कि संगठन की मजबूती तभी संभव है जब कार्यकर्ता पंचायत, प्रखंड और बूथ स्तर पर मजबूती से काम करें. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझें और कांग्रेस की नीतियों को बताएं.

राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे प्रदेश प्रभारी

छह दिनों के इस दौरे के दौरान वे रांची के अलावा हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, पलामू और गिरिडीह समेत कई जिलों का भ्रमण करेंगे. प्रत्येक जिले में के. राजू प्रखंड और पंचायत स्तर के नेताओं व कार्यकर्ताओं से मिलकर संगठनात्मक स्थिति की समीक्षा करेंगे और आने वाले दिनों की रणनीति तय करेंगे.

पार्टी नेताओं का मानना है कि यह दौरा कांग्रेस संगठन के लिए बेहद अहम है. एक ओर जहां कांग्रेस नेतृत्व कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में जुटा है, वहीं भाजपा की नीतियों का विरोध कर जनता का विश्वास जीतने की रणनीति भी बनाई जा रही है.

कुल मिलाकर के. राजू का यह छह दिवसीय झारखंड प्रवास कांग्रेस के लिए संगठनात्मक मजबूती, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार और आगामी चुनावी तैयारी का खाका खींचने के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

