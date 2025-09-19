ETV Bharat / state

नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयार कर रही मजबूत आधार, रणनीति बनाने में जुटे सह प्रभारी

गिरिडीह: नगर निकाय चुनाव की घोषणा भले ही अभी नहीं हुई हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी से ही निकाय चुनाव को लेकर कमर कस ली है. अभी से ही कांग्रेस निकाय चुनाव की तैयारी मे जुट गई है. इसे लेकर हर नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में संगठन को मजबूत करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं. संगठन सृजन अभियान 2025 के तहत यह कार्य शुरू किया गया है.

गिरिडीह के नगर निगम और नगर पंचायत क्षेत्र में संगठन को धारदार बनाने का काम कांग्रेस ने शुरू कर दिया गया है. यहां झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी सिरी बेला प्रसाद के दिशा निर्देश में जिला कमेटी इस कार्य में जुटी है. इसे लेकर शुक्रवार को झारखंड कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी सिरी बेला प्रसाद के साथ पार्टी नेता जयप्रकाश भाई पटेल गिरिडीह पहुंचे और जिले के नेताओं संग बैठक कर आगे की रणनीति तैयार की.

कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी सिरी बेला प्रसाद और जयप्रकाश भाई पटेल का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

संगठन को बनाएंगे मजबूतः सिरी बेला प्रसाद

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी सिरी बेला प्रसाद ने बताया कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर कमेटी बनाने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर चुकी है. अभी यहां नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में संगठन को मजबूत करना है. हर वार्ड में कमेटी बनानी है. इसे लेकर मार्गदर्शन दिया गया है. यहां पर आपस में विचार-विमर्श किया गया. यहां देखा गया कि यहां कितने वार्ड हैं, कितने वार्ड में कमेटी है. आगे क्या करना है. कहा कि निकाय का चुनाव पार्टी को मजबूत करने का चांस है.