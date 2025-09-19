ETV Bharat / state

नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयार कर रही मजबूत आधार, रणनीति बनाने में जुटे सह प्रभारी

झारखंड कांग्रेस के सह प्रभारी सिरी बेला प्रसाद ने गिरिडीह में कार्यकर्ताओं संग बैठक की. इस दौरान उन्होंने पार्टी के कार्यक्रम की जानकारी दी.

Congress Meeting In Giridih
गिरिडीह में कांग्रेस नेताओं संग बैठक करते सह प्रभारी सिरी बेला प्रसाद. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 19, 2025 at 4:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गिरिडीह: नगर निकाय चुनाव की घोषणा भले ही अभी नहीं हुई हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी से ही निकाय चुनाव को लेकर कमर कस ली है. अभी से ही कांग्रेस निकाय चुनाव की तैयारी मे जुट गई है. इसे लेकर हर नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में संगठन को मजबूत करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं. संगठन सृजन अभियान 2025 के तहत यह कार्य शुरू किया गया है.

गिरिडीह के नगर निगम और नगर पंचायत क्षेत्र में संगठन को धारदार बनाने का काम कांग्रेस ने शुरू कर दिया गया है. यहां झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी सिरी बेला प्रसाद के दिशा निर्देश में जिला कमेटी इस कार्य में जुटी है. इसे लेकर शुक्रवार को झारखंड कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी सिरी बेला प्रसाद के साथ पार्टी नेता जयप्रकाश भाई पटेल गिरिडीह पहुंचे और जिले के नेताओं संग बैठक कर आगे की रणनीति तैयार की.

कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी सिरी बेला प्रसाद और जयप्रकाश भाई पटेल का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

संगठन को बनाएंगे मजबूतः सिरी बेला प्रसाद

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी सिरी बेला प्रसाद ने बताया कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर कमेटी बनाने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर चुकी है. अभी यहां नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में संगठन को मजबूत करना है. हर वार्ड में कमेटी बनानी है. इसे लेकर मार्गदर्शन दिया गया है. यहां पर आपस में विचार-विमर्श किया गया. यहां देखा गया कि यहां कितने वार्ड हैं, कितने वार्ड में कमेटी है. आगे क्या करना है. कहा कि निकाय का चुनाव पार्टी को मजबूत करने का चांस है.

निकाय क्षेत्र में कांग्रेस को बनाएंगे मजबूतः जयप्रकाश

वहीं कांग्रेस नेता जयप्रकाश भाई पटेल ने कहा कि गठबंधन की सरकार ने पिछड़ा आयोग का गठन किया है. कमेटी की रिपोर्ट मिलने पर जातीय जनगणना हो सकेगी. साथ ही राज्य में नगर निकाय का चुनाव भी होना है. न्यायालय ने जल्द से जल्द नगर निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है. कांग्रेस भी चाहती है कि नगर निकाय चुनाव जल्द हो. ऐसे में मार्च से ही चल रहे संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत अब निकाय क्षेत्र में भी पार्टी को मजबूत करने का काम किया जा रहा है. इससे आने वाले निकाय चुनाव में पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है. इस दौरान जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह, कार्यकारी जिलाध्यक्ष सतीश केडिया, अजय सिन्हा समेत कई मौजूद थे.

ये भी पढ़ें-

कांग्रेस की पंचायत स्तरीय बैठक में बोले प्रदेश प्रभारी के. राजू, कमेटी में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो

झारखंड में कांग्रेस चलाएगी वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान, जानिए बीजेपी का क्या है रिएक्शन

यूथ कांग्रेस ने पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया! वीडियो जारी कर सेवा पखवाड़ा पर कसा तंज

For All Latest Updates

TAGGED:

CONGRESS MEETING IN GIRIDIHCONGRESS CAMPAIGN IN JHARKHANDSIRI BELA PRASAD IN GIRIDIHगिरिडीह में सिरी बेला प्रसादSIRI BELA PRASAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.