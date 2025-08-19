जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग भी निकाय और पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में जुट गया है. राज्य के चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता ने कहा कि आगामी 10 दिनों में निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी. गुप्ता ने मंगलवार शाम को मीडिया से बातचीत में कहा कि 2 माह के भीतर सारी प्रक्रिया पूरी करके चुनाव करा देंगे. ऐसे में माना जा रहा है कि अक्टूबर या नवंबर की शुरुआत में चुनाव कराए जा सकते हैं. मधुकर गुप्ता ने कहा कि जिन निकायों और पंचायतों के 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है. उन पंचायतों में हम चुनाव कराएंगे. जहां अभी कार्यकाल बाकी है, उनमें आगे देखा जाएगा.

हाईकोर्ट के आदेशों की होगी पालना: गुप्ता ने कहा कि संविधान में हर 5 साल में चुनाव कराने जाने का प्रावधान है. इसी के मद्देनजर हाईकोर्ट ने चुनाव कराने के आदेश दिए थे. इसीलिए आयोग हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए समय पर चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में एक से दो महीने लगेंगे. इसके तहत मतदाता सूचियां को अपडेट सहित कई प्रक्रिया पूरी करनी होगी. उन्होंने कहा कि जिन निकायों और पंचायतों के परिसीमन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, अगर उनका नोटिफिकेशन निकल जाता है, तो नए परिसीमन के आदेशों के मुताबिक चुनाव करवाए जाएंगे.

'वन स्टेट वन इलेक्शन व्यावहारिक नहीं': वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर मधुकर गुप्ता ने कहा कि यह व्यावहारिक तौर पर ठीक नहीं है. जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा, तब तक एक वक्त में चुनाव नहीं हो पाएगा. जहां पर 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, उनके कार्यकाल को कैसे खत्म करेंगे? क्योंकि कार्यकाल न घटाया जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है. गुप्ता ने कहा कि वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर जो भी कार्रवाई होनी है, वो संसद में होनी है, क्योंकि संविधान संशोधन राज्यसभा और लोकसभा में ही हो सकता है. तब तक वन नेशन वन इलेक्शन और वन स्टेट वन इलेक्शन का विचार को अमलीजामा पहनाना संभव नहीं है.

उन्होंने कहा कि वन स्टेट वन इलेक्शन और वन नेशन वन इलेक्शन में फर्क इतना ही फर्क है कि वन नेशन वन इलेक्शन में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो और वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत नगर निकाय और पंचायत के चुनाव एक साथ हों. लेकिन जहां पर निकाय और पंचायत में 5 साल के कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, वहां पर चुनाव कैसे कराए जाएंगे? अगर कोई प्रधान या सरपंच का कार्यकाल 4 साल का है और 1 साल बाकी है तो उसका कार्यकाल कैसे खत्म किया जाएगा.

मंत्री बोले, सामूहिक फैसला लेंगे: वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से वन स्टेट वन इलेक्शन को नकारे जाने के बाद इस मामले में पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर का भी बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में सामूहिक निर्णय करेंगे, जो निर्णय होगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

11 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतो में होंगे चुनाव: वहीं प्रदेश में इस बार 11 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायत में चुनाव होंगे. जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है. इसके अलावा 125 निकाय निकायों में भी चुनाव होंगे. वहीं जिला परिषद और पंचायत समितियों में साल 2026 में चुनाव होंगे.