ETV Bharat / state

SCR का मेगा मास्टर प्लान: 25 लाख परिवारों को मिलेगा आवास, छह जिलों में डेवलप होगी हाईटेक हाउसिंग सोसाइटी

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में दिल्ली-एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) के विकास की महत्वाकांक्षी योजना पर योगी सरकार काम कर रही है. एससीआर में छह जिले लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली शामिल हैं. जिसमें विश्व स्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर अलग अलग विभागों ने तैयारी शुरू कर दी है. इसी महत्वाकांक्षी योजना में से एक है एससीआर में एक करोड़ लोगों और 25 लाख परिवारों के लिए आवासीय सुविधाओं उपलब्ध कराना. इसके लिए एक भव्य मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है. जिसमें एससीआर के सभी जिलों में अलग-अलग आवासीय योजनाएं शुरू की जाएंगी, जो एक-दूसरे से जुड़ी होंगी और पूरे SCR को एक एकीकृत क्षेत्र के रूप में विकसित करेंगी. खास बात यह है कि इस योजना में 40% आवास कम आय वर्ग (EWS-LIG) के लिए आरक्षित होंगे, ताकि समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिल सके.

SCR मास्टर प्लान की खासियत

इस आवासीय योजना का मुख्य उद्देश्य बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करना, शहरीकरण को व्यवस्थित करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है. SCR में शामिल सभी छह जिलों में आवासीय परियोजनाएं इस तरह डिजाइन की जाएंगी कि वे एक-दूसरे के साथ बेहतर कनेक्टिविटी रखें. इसके लिए सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाओं का विकास किया जाएगा, ताकि लोग आसानी से एक जिले से दूसरे जिले तक आवागमन कर सकें.

इस मास्टर प्लान के तहत 25 लाख परिवारों के लिए आवासीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इनमें किफायती आवास, मध्यम आय वर्ग के लिए घर और उच्च आय वर्ग के लिए प्रीमियम हाउसिंग शामिल होंगे. खास तौर पर कम आय वर्ग के लिए 40% आवास आरक्षित किए जाएंगे, जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को घर की जरूरतों को पूरा करेगी. लखनऊ विकास प्राधिकरण के VC प्रथमेश कुमार ने बताया कि ये आवास आधुनिक सुविधाओं जैसे पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल और सामुदायिक केंद्रों से लैस होंगे.

रोजगार के मिलेंगे अवसर

LDA की ओर से तैयार की जा रही आवासीय योजनाओं में रिहायसी इलाकों के साथ-साथ औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र भी विकसित किए जाएंगे. इससे न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी. उद्योग, आईटी पार्क, वाणिज्यिक केंद्र और अन्य व्यवसायिक इकाइयों की स्थापना से युवाओं को अपने ही क्षेत्र में नौकरी के अवसर उपलब्ध होंगे. इससे पलायन की समस्या पर भी अंकुश लगेगा.