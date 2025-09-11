SCR का मेगा मास्टर प्लान: 25 लाख परिवारों को मिलेगा आवास, छह जिलों में डेवलप होगी हाईटेक हाउसिंग सोसाइटी
SCR के मास्टर प्लान में एक करोड़ लोगों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बन रही योजनाएं
Published : September 11, 2025 at 6:37 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ में दिल्ली-एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) के विकास की महत्वाकांक्षी योजना पर योगी सरकार काम कर रही है. एससीआर में छह जिले लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली शामिल हैं. जिसमें विश्व स्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर अलग अलग विभागों ने तैयारी शुरू कर दी है. इसी महत्वाकांक्षी योजना में से एक है एससीआर में एक करोड़ लोगों और 25 लाख परिवारों के लिए आवासीय सुविधाओं उपलब्ध कराना. इसके लिए एक भव्य मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है. जिसमें एससीआर के सभी जिलों में अलग-अलग आवासीय योजनाएं शुरू की जाएंगी, जो एक-दूसरे से जुड़ी होंगी और पूरे SCR को एक एकीकृत क्षेत्र के रूप में विकसित करेंगी. खास बात यह है कि इस योजना में 40% आवास कम आय वर्ग (EWS-LIG) के लिए आरक्षित होंगे, ताकि समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिल सके.
SCR मास्टर प्लान की खासियत
इस आवासीय योजना का मुख्य उद्देश्य बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करना, शहरीकरण को व्यवस्थित करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है. SCR में शामिल सभी छह जिलों में आवासीय परियोजनाएं इस तरह डिजाइन की जाएंगी कि वे एक-दूसरे के साथ बेहतर कनेक्टिविटी रखें. इसके लिए सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाओं का विकास किया जाएगा, ताकि लोग आसानी से एक जिले से दूसरे जिले तक आवागमन कर सकें.
इस मास्टर प्लान के तहत 25 लाख परिवारों के लिए आवासीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इनमें किफायती आवास, मध्यम आय वर्ग के लिए घर और उच्च आय वर्ग के लिए प्रीमियम हाउसिंग शामिल होंगे. खास तौर पर कम आय वर्ग के लिए 40% आवास आरक्षित किए जाएंगे, जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को घर की जरूरतों को पूरा करेगी. लखनऊ विकास प्राधिकरण के VC प्रथमेश कुमार ने बताया कि ये आवास आधुनिक सुविधाओं जैसे पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल और सामुदायिक केंद्रों से लैस होंगे.
रोजगार के मिलेंगे अवसर
LDA की ओर से तैयार की जा रही आवासीय योजनाओं में रिहायसी इलाकों के साथ-साथ औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र भी विकसित किए जाएंगे. इससे न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी. उद्योग, आईटी पार्क, वाणिज्यिक केंद्र और अन्य व्यवसायिक इकाइयों की स्थापना से युवाओं को अपने ही क्षेत्र में नौकरी के अवसर उपलब्ध होंगे. इससे पलायन की समस्या पर भी अंकुश लगेगा.
स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित होगा SCR
मास्टर प्लान में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, हरित ऊर्जा, बेहतर जल प्रबंधन और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सुविधाएं शामिल होंगी. इसके साथ ही, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पार्क और सामुदायिक केंद्र जैसी बुनियादी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी. परिवहन सुविधाओं को बेहतर करने के लिए मेट्रो, बस सेवाएं और सड़क नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा.
कम आय वर्ग के लिए विशेष ध्यान
SCR मास्टर प्लान में कम आय वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं. 40% आवास इनके लिए आरक्षित होंगे, जो किफायती कीमतों पर उपलब्ध होंगे. ये आवास सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत भी विकसित किए जा सकते हैं. इससे गरीब और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को अपने घर का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी.
