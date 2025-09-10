झारखंड में पिछड़े वर्ग की स्थिति खराब! राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने बताई असली वजह

झारखंड में पिछड़े वर्ग की स्थिति खराब! राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने बताई असली वजह
पाकुड़ पहुंची राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर पिछड़े वर्ग के कल्याण के बारे में जानकारी ली.
Published : September 10, 2025 at 4:20 PM IST
पाकुड़: राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम पाकुड़ पहुंची. टीम में शामिल अध्यक्ष और सदस्यों ने पाकुड़ के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में जिले में चल रहे विकास और कल्याणकारी योजनाओं के बारे जानकारी ली. टीम ने इसके साथ ही पिछड़े वर्ग के लोगों को कितना लाभ मिल रहा है, इसकी भी जानकारी ली.
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव ने बताया कि आयोग झारखंड के सभी जिलों में पहुंचकर समीक्षा कर रहा है और इसकी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी. अध्यक्ष ने कहा कि बैठक में क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, जाति, आय प्रमाण पत्र निर्गत करने के दौरान उत्पन्न समस्याओं की जानकारी ली गई एवं पिछड़े वर्ग को प्रमाण पत्र मिले, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं. इसके साथ समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटान भी किया गया.
झारखंड में पिछड़े वर्ग की 55 से 56% आबादी
अध्यक्ष ने बताया कि अब तक की गई समीक्षा में पता चला है कि राज्य में पिछड़े वर्ग में शामिल समाज 55 से 56 प्रतिशत है और जो आज भी काफी पिछड़े हैं. इस वर्ग को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए आयोग प्रयासरत है.
झारखंड में आज भी पिछड़ा वर्ग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, लेकिन आयोग इन्हें आगे बढ़ाने के लिए अपना काम कर रहा है और आने वाले समय में इनकी स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा: जानकी प्रसाद यादव, अध्यक्ष, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
झारखंड में पीछे है पिछड़ा वर्ग: जानकी प्रसाद यादव
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि झारखंड में पिछड़ा वर्ग और पीछे होता जा रहा है. इसका मुख्य कारण आरक्षण है क्योंकि आरक्षण से इन्हें संरक्षण तो मिलता है लेकिन जितना आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है. जानकी प्रसाद यादव ने कहा कि झारखंड का संथाल परगना प्रमंडल, आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यह क्षेत्र काफी पिछड़ा है. उन्होंने आगे बताया कि आयोग चाहता है पिछड़े वर्ग के लोगों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शिक्षा का अधिकार मिले ताकि वे समाज में आगे बढ़ सके.
