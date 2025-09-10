ETV Bharat / state

झारखंड में पिछड़े वर्ग की स्थिति खराब! राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने बताई असली वजह

पाकुड़: राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम पाकुड़ पहुंची. टीम में शामिल अध्यक्ष और सदस्यों ने पाकुड़ के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में जिले में चल रहे विकास और कल्याणकारी योजनाओं के बारे जानकारी ली. टीम ने इसके साथ ही पिछड़े वर्ग के लोगों को कितना लाभ मिल रहा है, इसकी भी जानकारी ली.

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव ने बताया कि आयोग झारखंड के सभी जिलों में पहुंचकर समीक्षा कर रहा है और इसकी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी. अध्यक्ष ने कहा कि बैठक में क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, जाति, आय प्रमाण पत्र निर्गत करने के दौरान उत्पन्न समस्याओं की जानकारी ली गई एवं पिछड़े वर्ग को प्रमाण पत्र मिले, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं. इसके साथ समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटान भी किया गया.

जानकारी देते आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव (etv bharat)

झारखंड में पिछड़े वर्ग की 55 से 56% आबादी

अध्यक्ष ने बताया कि अब तक की गई समीक्षा में पता चला है कि राज्य में पिछड़े वर्ग में शामिल समाज 55 से 56 प्रतिशत है और जो आज भी काफी पिछड़े हैं. इस वर्ग को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए आयोग प्रयासरत है.