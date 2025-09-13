ETV Bharat / state

यूपी में बनेंगे टेक्नोलॉजी पार्क? एसएमसी के चेयरपर्सन बोले- उत्तर प्रदेश में बन रहा है बहुत अच्छा माहौल

आईआईटी कानपुर में प्रेसवार्ता कर स्टार्टअप मास्टर क्लास के चेयरपर्सन ने दी जानकारी.

स्टार्टअप मास्टर क्लास के चेयरपर्सन ने दी जानकारी.
स्टार्टअप मास्टर क्लास के चेयरपर्सन ने दी जानकारी. (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 9:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : 'योगी सरकार की ओर से आगामी तीन वर्षों में सूबे की अर्थव्यवस्था को जिस एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य लिया गया है, उसमें ग्लोबल कैपेबेलिटी सेंटर्स (जीसीसी) की ओर से 100 से 150 करोड़ रुपये का निवेश संभव है. इसके लिए जीसीसी तैयार है.' शनिवार को प्रेसवार्ता कर ये जानकारी स्टार्टअप मास्टर क्लास (एसएमसी) के चेयरपर्सन जयशंकर शर्मा ने दी.

स्टार्टअप मास्टर क्लास के चेयरपर्सन ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि साल 2018 में सीएम योगी ने ही आईआईटी कानपुर में स्टार्टअप मास्टर क्लास का शुभारंभ किया था. उन्होंने कहा कि हम एसएमसी की मदद से जितने स्टार्टअप हैं, उन्हें मजबूती देने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आईआईटी कानपुर में पहली बार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इनोवेशन समिट 2025 का आयोजन कराया गया है. उन्होंने प्रमुख सचिव प्लानिंग आलोक कुमार व सीईओ इंवेस्ट यूपी विजय किरण आनंद से भी मुलाकात कर कई प्लानिंग पर चर्चा की.

आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र जयशंकर शर्मा ने कहा कि वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में हमारा योगदान 10 से 15 प्रतिशत तक होगा, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है. उन्होंने कहा कि इस समिट में कई ऐसे निवेशक भी आए हैं, जिन्होंने हैदराबाद, मुंबई समेत अन्य शहरों में टेक्नोलॉजी पार्क बनाए हैं और अब इस तरह के पार्क यूपी के कई शहरों में बनेंगे.

'पांच स्टेक होल्डर्स आए साथ, जमीन पर दिखेगा काम' : एसएमसी के चेयरपर्सन जयशंकर शर्मा ने कहा कि यूपी की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए पांच स्टेक होल्डर्स अब साथ आ गए हैं, जिनमें यूपी सरकार, आईआईटी कानपुर, स्टार्टअप, शोधार्थी व निवेशक शामिल हैं. आईआईटी कानपुर के जो स्टार्टअप हैं, उन्हें हम निवेशकों तक लेकर जा रहे हैं. इससे यूपी में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी, फिर हम स्टार्टअप के माध्यम से ही सरकार को शामिल करेंगे, जिससे जमीन पर काम दिखेगा.


आईआईटी कानपुर के टेक्नोपार्क परिसर में शनिवार को हुए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इनोवेशन समिट 2025 में कई स्टार्टअप्स को प्रदर्शित किया गया. स्टार्टअप प्रतिनिधियों ने अपने उत्पादों की जानकारी निवेशकों को दी. साथ ही उनकी खासियतें भी बताईं. आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने कहा कि आगामी दिनों में हमारे कई स्टार्टअप सभी के सामने होंगे जो बहुत अधिक जनउपयोगी हैं.

यह भी पढ़ें : IIT कानपुर की बड़ी खोज; शरीर के अंदर दवा कितना कर रही असर, यह तकनीक देगी सटीक जानकारी

For All Latest Updates

TAGGED:

IIT KANPUR NEWS KANPUR NEWSSTARTUP MASTER CLASSIIT KANPURKANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IIT कानपुर की बड़ी खोज; शरीर के अंदर दवा कितना कर रही असर, यह तकनीक देगी सटीक जानकारी

रेलवे का 'साहित्यकार' अधिकारी; ट्रेन दौड़ाने के साथ चलाई 'कलम', लिख डालीं 22 किताबें

किसान भाइयो! आने वाली है PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त; करा लें फार्मर रजिस्ट्री वरना नहीं मिलेगा पैसा

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.